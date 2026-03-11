États-Unis : de plus en plus d’Américains puisent dans leur épargne retraite face à la hausse du coût de la vie

Aux États-Unis, l’épargne retraite continue globalement de progresser, portée par la hausse des marchés financiers. Les soldes des comptes 401(k), 403(b) et IRA ont encore augmenté en 2025, selon une analyse de Fidelity Investments. Mais derrière ces chiffres positifs, une tendance plus préoccupante se dessine : de plus en plus d’Américains retirent leur épargne pour faire face au coût de la vie.

Aux États-Unis on observe une hausse de l’épargne retraite, mais une progression inquiétante des retraits

Depuis le début de l’année, les marchés financiers évoluent dans un climat d’incertitude marqué par des tensions géopolitiques persistantes. La guerre en Ukraine, déclenchée en 2022, continue de peser sur l’économie mondiale, tandis que de nouvelles zones de tension apparaissent, notamment au Venezuela ou plus récemment au Moyen-Orient avec l’Iran.

Dans ce contexte, les marchés financiers restent très volatils, avec un VIX dépassant le niveau de 35, et les ménages doivent composer avec plusieurs années de forte inflation et un coût de la vie élevé. Cette situation influence directement la manière dont les Américains gèrent leur épargne.

🪙 Qu'est-ce que le Bitcoin (BTC) ? Tout savoir sur la 1ère cryptomonnaie au monde

Un récent rapport de Fidelity Investments révèle que les comptes d’épargne retraite américains ont enregistré une progression en 2025.

Les soldes des comptes 401(k) ont augmenté de 11 % entre 2024 et 2025. Les 403(b) ont progressé de 13 % sur la même période. Les IRA ont quant à eux enregistré une hausse plus modérée de 7 %.

Cette hausse peut s’expliquer notamment grâce à la performance des marchés actions, mais également par les nouveaux mécanismes d’inscription automatique.

Cependant, une tendance contraire semble se dessiner, en 2025, environ 6 % des participants ont effectué un retrait de fonds à cause de difficultés financières, contre 5 % en 2024. Autrement dit, un nombre croissant d’Américains est contraint de puiser dans son épargne retraite pour faire face aux dépenses du quotidien.

Acheter du Bitcoin sur Trade Republic à partir de 1€

Comment explique-t-on la hausse des retraits des fonds d'épargne retraite ?

L’augmentation de ces retraits peut notamment s’expliquer par plusieurs facteurs, comme la période de forte inflation qui a suivi la crise du Covid-19, la hausse rapide des taux d’intérêt décidée par la Réserve fédérale, ainsi que les tensions géopolitiques persistantes qui alimentent l’incertitude économique.

Toutefois, le problème semble également plus structurel. À l’époque où les monnaies étaient encore adossées à l’or, la stabilité monétaire limitait l’érosion du pouvoir d’achat et permettait aux ménages de préserver plus facilement la valeur de leur épargne.

À l’inverse, dans un système reposant sur des monnaies fiduciaires, les décisions politiques et monétaires peuvent conduire à une création monétaire importante, souvent utilisée pour financer des dépenses publiques, soutenir certaines institutions financières ou répondre à des crises économiques et géopolitiques.

📰 À lire également dans l'actualité – Séquestration crypto : une famille ciblée par erreur en Seine-et-Marne vit une matinée d'horreur

Depuis 1971 et la fin des accords de Bretton Woods, qui ont mis un terme à la convertibilité du dollar en or, les monnaies reposent essentiellement sur la confiance accordée aux banques centrales.

Dans ce cadre, l’augmentation de la masse monétaire peut progressivement éroder la valeur de l’épargne et du pouvoir d’achat. Cette érosion monétaire pourrait ainsi contribuer à la hausse du coût de la vie et expliquer, en partie, pourquoi certains ménages sont contraints de puiser dans leur épargne retraite.

Face à ces dynamiques, certains évoquent l’idée d’un retour à un étalon monétaire plus dur, qu’il s’agisse de l’or ou d’une monnaie numérique et neutre comme Bitcoin. Un tel système limiterait la création monétaire et pourrait contribuer à réduire l’inflation structurelle qui fragilise l’épargne des ménages.

Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49$ et gagnez 10$ en BTC

Publicité

Source : Fidelity Investments

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.