Séquestration crypto : une famille ciblée par erreur en Seine-et-Marne vit une matinée d'horreur

Les affaires semblent reprendre de plus belle pour les criminels visant des détenteurs de cryptomonnaies sur le territoire français. Une inquiétante loi des séries qui vient de cibler une femme et ses 2 enfants domiciliés en Seine-et-Marne, mais ce n’étaient apparemment pas les bonnes victimes…

Séquestration crypto en Seine-et-Marne : « Les victimes semblent avoir été ciblées par erreur »

Alors que le rythme des attaques semblait avoir ralenti depuis le mois de février et l'arrestation de 3 individus à Lyon - suite à une tentative infructueuse menée contre le PDG de Binance France - voilà que de nouvelles affaires de séquestrations visant des détenteurs de cryptomonnaies refont parler d'elles depuis le début de la semaine.

Des faits relatés par le média TF1 Info font en effet état d'une nouvelle agression opérée en Seine-et-Marne, plus précisément dans la ville de Vaires-sur-Marne, visant le domicile de ce que les malfaiteurs pensaient apparemment être celui d'un investisseur crypto.

Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, selon les premiers éléments de l'enquête. En effet, les 2 hommes se seraient introduits mardi matin vers 6h30 dans la maison d'une famille, composée de la mère et de ses 2 enfants de 19 et 23 ans, dans le but de leur dérober des cryptomonnaies. Le problème ? « Les victimes semblent avoir été ciblées par erreur » !

Les malfaiteurs se sont introduits au domicile des victimes qu'ils ont ligotées, en lien avec la recherche de cryptomonnaies qu’ils n’ont pas obtenues (les victimes semblent avoir été ciblées par erreur). parquet de Meaux

Les agresseurs repartent avec 3 000 euros en liquide, quelques bijoux et 2 téléphones

Une réalité que les agresseurs ne connaissaient pas encore lorsqu'ils ont ligoté leurs victimes pour réclamer d'accéder à leur portefeuille crypto, en les menaçant de mutilations avec un couteau récupéré dans la cuisine. Car ce qui devait être le père de cette famille était en fait l'ancien propriétaire du pavillon, domicilié ailleurs depuis août 2020.

D'après les sources policières, les 2 agresseurs auraient réalisé leur méfait en suivant les directives dictées en temps réel par un homme au téléphone, identifié comme le possible commanditaire, citant à plusieurs reprises le nom du propriétaire des lieux, de toute évidence absent.

Un mode opératoire identique à celui mentionné dans le récent cas visant un couple de quinquagénaires en début de semaine, cette fois dans les Yvelines.

Finalement, les 2 malfaiteurs finiront par repartir sans les cryptomonnaies espérées en emportant tout de même quelques objets trouvés sur place comme maigre butin, notamment des bijoux, 2 téléphones portables et la somme de 3 000 euros en liquide.

Une enquête a depuis été ouverte par le parquet de Meaux pour des faits de « vol avec arme en bande organisée et séquestration », sous la responsabilité de la section spécialisée dans le crime organisé du service interdépartemental de Seine-et-Marne.

Source : TF1 Info

