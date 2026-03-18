La Justice française poursuit ses arrestations dans le cadre des enlèvements et séquestrations crypto qui se multiplient depuis quelque temps, avec l’interpellation de 5 individus soupçonnés d’avoir participé à l’agression du père d’un influenceur de Dubaï en décembre 2024. On fait le point…

5 individus interpellés pour une affaire d'enlèvement crypto

Depuis maintenant un peu plus d'une année, la France est devenue le principal théâtre mondial d'une multiplication sans précédent des cas d'enlèvements et de séquestration visant des détenteurs de cryptomonnaies, au point de comptabiliser une extorsion tous les 5 jours en moyenne depuis le mois de janvier.

Une situation alarmante face à laquelle les autorités françaises commencent à s'organiser en multipliant les enquêtes et arrestations afin de tenter d'endiguer un phénomène qui semble hors de tout contrôle. Et pour cause, cela concerne désormais des gangs en lien direct avec le grand banditisme.

🔍 Liste des enlèvements et agressions liés aux cryptomonnaies en France

Dans ce cadre, la procureure de Bourg-en-Bresse, Karine Malara, vient d'annoncer un nouveau coup de filet opéré en début de semaine, impliquant 5 individus soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement avec violence du père d'un influenceur crypto en décembre 2024, dans le département de l'Ain.

Selon les premiers éléments disponibles, les 5 hommes - âgés de 16 à 42 ans lors de l'agression - avaient déjà des antécédents judiciaires. Ils se trouvent désormais en détention provisoire dans le cadre d'une mise en examen pour « enlèvements, séquestrations, extorsion en bande organisée, complicité et violences aggravées ».

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« Violenté, aspergé d’essence et transporté dans le coffre d’une voiture »

De toute évidence, ce coup de filet s'inscrivait dans une organisation millimétrée puisque les 5 arrestations ont eu lieu de manière coordonnée dans les secteurs du Mans (Sarthe), d'Angers (Maine-et-Loire), de Saint-Arnoult (Yvelines) et d'Épinal (Vosges). Et il vient s'ajouter à une autre opération similaire réalisée dans la Sarthe et les Yvelines en juin dernier, impliquant 5 premiers suspects âgés de 17 à 22 ans, selon la procureure en charge du dossier.

Une affaire particulièrement violente qui avait débuté le soir du 31 décembre 2024, lorsque des individus armés avaient séquestré un couple de quinquagénaires afin de réclamer une rançon à leur fils, influenceur crypto « connu du grand public » installé à Dubaï.

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En effet, face au refus - ou à l'impossibilité - de payer le montant réclamé, les agresseurs vont alors décider d'enlever le père de famille qui sera ensuite « violenté, aspergé d'essence et transporté dans le coffre d'une voiture » pour finalement refaire surface à 700 kilomètres de son domicile quelques heures plus tard.

Des arrestations qui interviennent alors que la Gendarmerie nationale a annoncé le 12 mars dernier l'interpellation de 18 individus également soupçonnés de faits similaires, dont 12 font l'objet d'une mise en examen.

Peut-on espérer un ralentissement notable de ces affaires d'enlèvements et de séquestrations crypto ? Rien n'est moins sûr, selon le cofondateur de Ledger, Eric Larchevêque, qui demandait en février dernier à la justice française « d'effectuer des condamnations exemplaires, de type perpétuité, pour les personnes qui font ce type d'enlèvement avec séquestrations ou mutilations ».

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Source : France3 Région

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