Enlèvement crypto : La Gendarmerie arrête 18 suspects en lien à une affaire d'août dernier

En août dernier, un ressortissant suisse avait été enlevé et violemment séquestré durant 4 jours afin de réclamer une rançon en cryptomonnaies. Suite à un récent coup de filet, la gendarmerie annonce la mise en examen de 12 personnes soupçonnées d’y avoir participé.

le 12 mars 2026 à 13:00.

Hugh Bernard

Alors qu'en moyenne une extorsion liée aux cryptomonnaies intervient tous les 5 jours sur le territoire français depuis le début de l'année, les forces de l'ordre semblent enfin prendre la mesure de ce cataclysme en multipliant les arrestations ciblées.

Dans ce contexte, la gendarmerie vient apparemment de mener une vaste opération le 2 mars en Île-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes, menant à l'interpellation de 18 individus soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement d'un ressortissant Suisse en août dernier, dont 12 vont finalement devoir rendre des comptes devant la justice.

🔍 Découvrez la liste des enlèvements et agressions liés aux cryptomonnaies en France

blockquote icon

Au terme de plus de 6 mois d’enquête portant sur des faits d’enlèvement-séquestration en bande organisée sur fond de cryptomonnaies, une vaste opération judiciaire mobilisant plus de 450 gendarmes a été déclenchée le lundi 2 mars 2026. Elle a permis l’interpellation de 18 individus, dont 12 ont été mis en examen.

Gendarmerie

Des arrestations qui viennent s'ajouter aux 7 suspects déjà mis en examen au mois de septembre pour « enlèvement, séquestration et extorsion en bande organisée avec armes » dans le cadre de cette affaire. Ce qui amène à un total de 19 personnes impliquées.

Aucun élément ne permet pour le moment d'expliquer plus précisément les circonstances de cet enlèvement qui avait mené à la séquestration avec actes de violence de ce ressortissant Suisse pendant 4 jours, avant que le GIGN n'intervienne pour le libérer non loin de la gare de Valence, dans la Drôme.

Selon le communiqué de la Gendarmerie nationale, 3 des individus interpellés font l'objet d'une mise en détention provisoire, alors que 9 d'entre eux restent sous contrôle judiciaire.

Source : Gendarmerie

