Enlèvement crypto : 10 mois à 2 ans de prison pour les auteurs d'une tentative à Paris

Le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner trois hommes pour avoir tenté, le 19 janvier 2026, d'enlever un couple d'entrepreneurs actifs dans le milieu des cryptos, dans le 16e arrondissement. Des peines allant de 10 mois à 2 ans de prison ferme ont été prononcées, malgré que la tentative d'enlèvement n'ait pas aboutie.

Une tentative d'enlèvement visant des cryptomonnaies

À 5 heures du matin, le 19 janvier 2026, quatre hommes originaires de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) se garent boulevard Flandrin, dans le 16e arrondissement de Paris, à bord d'un véhicule volé quelques jours plus tôt. Ils ont avec eux cagoules, gants, couteaux, serflex et scotch : « Le parfait attirail pour un enlèvement et une extorsion », résumera la partie civile à l'audience. Leur cible : un couple d'entrepreneurs bien identifié dans l'univers des cryptos.

Mais le plan s'effondre rapidement : la gardienne de l'immeuble, déjà méfiante car elle avait remarqué des inconnus qui scrutaient le listing des résidents quelques semaines plus tôt et retrouvé un couteau dans un pot de fleurs de la cour, prévient immédiatement la police. Les forces de l'ordre arrivent en moins de dix minutes. Deux suspects sont attrappés dans la voiture, les deux autres dans la cour.

🪙 Pour en savoir plus : Liste des enlèvements et agressions liés aux cryptomonnaies en France

Le procès s'est tenu le 1er avril. Les malfaiteurs n'avaient visiblement pas conscience de l'importance et l'ampleur des faits reprochés. Les trois prévenus (le quatrième, mineur, étant jugé séparément) ont nié les faits, ri à la lecture de leurs échanges Snapchat dans lesquels ils organisaient l'opération en évoquant « attaché, crypto, tout ça tout ça ». Ils peinaient à s'exprimer de façon audible, obligeant la présidente à intervenir à plusieurs reprises. L'un d'eux a fini par lâcher qu'il avait forcé la porte pour « récupérer un truc illégal »... sans préciser lequel.

Le tribunal n'a pas retenu les qualifications de séquestration ou d'enlèvement, car le matériel était resté dans le véhicule et les victimes n'ont jamais été physiquement atteintes. Mais les trois hommes ont bien été condamnés, pour « association de malfaiteurs » et « tentative de vol aggravé » : respectivement 2 ans, 18 mois et 10 mois de prison ferme.

Le couple qui était visé par l'opération a depuis quitté la France pour s'installer aux États-Unis.

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La France, le pays le plus visé par les extorsions crypto

Ce verdict a de quoi rassurer le secteur crypto français, qui se retrouve visé par de plus en plus de tentatives d'extorsion de cryptomonnaies. On dénombre au moins une affaire tous les cinq jours depuis janvier 2026. La France concentre désormais 72 % des enlèvements et tentatives d'extorsion liés aux cryptos dans le monde.

Ce n'est pas le seul verdict rendu ces dernières semaines sur des affaires similaires. Le 23 février, le tribunal correctionnel d'Amiens condamnait deux hommes, âgés de 19 et 24 ans, à respectivement 9 et 5 ans de prison ferme pour avoir séquestré une famille entière le 31 octobre 2025 — avant d'être mis en fuite par le père.

🗞️ Séquestration crypto : 6 hommes interpellés en région parisienne pour une affaire de début janvier

Le cofondateur de Ledger, Éric Larchevêque, s'est exprimé en février dernier sur LCI, résumant le sentiment de menace ambiante : « On se demande qui va être le prochain. »

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