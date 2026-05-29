Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en juin 2026 ?

Le mois de mai s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois de juin.

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de juin 2026.

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1er juin

Zone euro — Publication du PMI manufacturié et des chiffres du chômage.

France — Publication du PMI manufacturié et enchères des bons du Trésor.

États-Unis — Publication du PMI manufacturié.

2 juin

France — Balance budgétaire.

Proof of Talk 2026 — Sommet Web3 d’élite au Palais du Louvre à Paris (2-3 juin).

Sui (SUI) — Déverrouillage de 14,36 millions de tokens.

4 juin

Zone euro — Chiffres des ventes au détail MoM et YoY.

TEA — TGE (Base Ecosystem DApp Infrastructure, ~19,9 M$ levés).

États-Unis — Bilan comptable de la Réserve fédérale américaine (Fed).

5 juin

États-Unis — Rapport sur l’emploi et taux de chômage

France — Balance commerciale, chiffres des importations et des exportations, production MoM.

8 juin

ETHConf 2026 et ETHGlobal New York 2026 — Hackathon et conférence Ethereum du 8 au 14 juin.

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9 juin

États-Unis — Balance commerciale, chiffres des importations et des exportations.

10 juin

Rain (RAIN) — Déverrouillage d’environ 4,4 % de l’offre.

Magic Eden (ME) — Important déverrouillage de 172,03 millions de tokens (environ 17,2 % de l’offre).

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11 juin

Zone euro / BCE — Décision sur les taux monétaires et conférence de presse.

12 juin

France — Chiffres harmonisés de l’inflation MoM et YoY.

Aptos (APT) — Déverrouillage d’environ 0,54 % de l’offre.

Arbitrum (ARB) — Déverrouillage d’environ 0,93 % de l’offre.

15 juin

Zone euro — Balance commerciale et production industrielle MoM et YoY.

États-Unis — Production industrielle MoM et YoY.

17 juin

États-Unis — Réunion FOMC avec conférence de presse et décision et projection sur les taux monétaires + ventes au détail MoM et YoY.

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20 juin

LayerZero (ZRO) — Déverrouillage d’environ 2,36 % de l’offre.

22 juin

Litecoin Summit Amsterdam —Conférence Litecoin institutionnelle les 22 et 23 juin.

23 juin

France — Climat des affaires INSEE (industrie et services, mai).

Toncoin (TON) — Déverrouillage d’environ 0,72 % de l’offre.

24 juin

Global Blockchain & Crypto Symposium 2026 (Londres) — Conférence majeure Europe/UK.

25 juin

France — Confiance des consommateurs.

29 juin

Global Blockchain Show Riyadh (Arabie Saoudite) — Événement Web3 Moyen-Orient jusqu’au 30 juin.

À surveiller également

Les IPO de SpaceX, Anthropic et OpenAI : SpaceX pourrait notamment entrer en bourse le 12 juin.

Mise à jour Glamsterdam sur Ethereum.

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