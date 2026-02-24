Top 5 des meilleurs PEA pour investir en Bourse – Comparatif 2026

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) est l'outil indispensable pour tout épargnant souhaitant bâtir un capital en Bourse tout en profitant d'une fiscalité avantageuse. Mais avec la multiplication des offres en 2026, il est facile de s'y perdre. Découvrez notre comparatif des 5 meilleurs PEA du marché pour vous aider à faire le bon choix.

Comparatif des frais des 5 meilleurs PEA

Investir intelligemment commence par la maîtrise de vos coûts. Les frais sont souvent le critère numéro 1 pour choisir son PEA, car chaque euro économisé est un euro de plus qui travaille pour votre performance à long terme.

Sur 20 ans, la différence peut représenter des dizaines de milliers d'euros. Avant de détailler chaque PEA et ses avantages associés, nous avons décortiqué les tarifs des 5 meilleurs acteurs de 2026 👇

Banque / Courtier Frais d'un passage d'ordre Frais de conversion de devises Frais annexes Avantage majeur BoursoBank Tarif Découverte : 1,99 € jusqu'à 500 € puis 0,60 % au-delà Tarif Trader : 16,65 € jusqu'à 7 750 € puis 0,22 % au-delà Tarif Ultimate Trader : 9,90 € jusqu'à 10 000 € puis 0,12 % au-delà Aucun Transfert de titres vers établissement tiers : 15 € par ligne dans la limite de 150 € Tarif Trader : 5,95 € de frais si aucun ordre n'est exécuté sur le mois Interface fiable, PEA Jeunes + PEA-PME disponibles Fortuneo Tarif Starter : 0 € pour le 1er ordre ≤ 500 €/mois, puis 0,35 % Tarif Progress : 4,90 € pour un ordre ≤ 3 000 €, puis 0,15 % au-delà / Tarif Trader Pro : 9,50 € pour un ordre ≤ 10 000 €, puis 0,10 % au-delà Aucun Transfert de titres vers établissement tiers : 15 € par ligne dans la limite de 150 € 85 € pour la clôture d'une PEA ou PEA-PME (hors transfert) Minimum 50 € de frais sur bourse 1er ordre mensuel gratuit jusqu'à 500 € Interactive Brokers 3 € de frais jusqu'à 6000 € 0,05 % Au-delà de 6000 € Aucun Aucun Frais de courtage très bas pour les gros volumes XTB 0 € jusqu'à 100 000 €/mois investis, ensuite 0,2 % 0,5 % (si actif non libellé en euro) 10 € par mois si pas d'activité après 12 mois Zéro frais de courtage pour la quasi-totalité des investisseurs Trade Republic 0 € avec plan programmé, sinon 1 € par ordre Aucun Aucun Investissements programmés (DCA) gratuits

Les frais, c'est essentiel. Mais ce n'est pas tout !

Un PEA ne se résume pas à sa grille tarifaire. Derrière les chiffres, il y a une plateforme que vous allez utiliser au quotidien, une gamme d'actifs qui va définir vos possibilités d'investissement, des services complémentaires qui peuvent faire une vraie différence,et surtout un courtier sur lequel vous allez vous appuyer pendant des années, parfois des décennies.

C'est pourquoi nous avons choisi de passer chaque PEA à la loupe : conditions d'accès, actifs disponibles, avantages et inconvénients… Voici tout ce qu'il faut savoir pour faire le bon choix en fonction de votre profil 👇

Le PEA de BoursoBank

Filiale de la Société Générale, BoursoBank est l'une des banques en ligne les plus complètes du marché français. Son PEA se distingue par un écosystème riche et une interface soignée.

Critère Détail Actions éligibles Toutes les actions européennes éligibles ETF éligibles Plus de 100 Dépôt minimum 100 € Ordre minimum 100 € PEA Jeunes ✅ Oui PEA-PME ✅ Oui

Ce qu'il faut savoir sur le PEA de BoursoBank

BoursoBank, c'est la polyvalence avant tout. C'est l'un des rares courtiers à proposer à la fois le PEA Jeunes et le PEA-PME, ce qui en fait une option de choix pour les familles ou les épargnants qui souhaitent diversifier leurs enveloppes fiscales.

À noter, l'offre BoursoMarkets permet d'accéder à certains ETF sans frais de courtage ni droits d'entrée, notamment le nouvel ETF PEA MSCI World d'iShares. C'est un excellent moyen d'investir sur les marchés mondiaux sans friction. Cette gratuité s'applique uniquement aux ordres d'achat d'au moins 500 €.

BoursoBank propose également un plan d'épargne programmé sur PEA à partir de 10 €/mois sur une sélection de 8 ETF Amundi et iShares.

Principale limite du PEA de BoursoBank : l'ordre minimum de 100 € peut freiner les petits investisseurs. Les frais de courtage restent par ailleurs moins compétitifs que Trade Republic ou Fortuneo pour les ordres passés en dehors de l'offre BoursoMarkets.

👉 Le PEA de BoursoBank est pour vous si vous cherchez une banque en ligne complète et fiable, que vous souhaitez regrouper tous vos produits financiers au même endroit (PEA, PEA Jeunes, PEA-PME, assurance-vie, compte courant) et que vous êtes prêt à investir a minima 100 € par ordre.

Vous hésitez encore ? Voici un récapitulatif des forces et faiblesses du PEA de BoursoBank :

✅ Avantages du PEA de BoursoBank

Le seul courtier du comparatif à proposer les 3 enveloppes : PEA, PEA Jeunes et PEA-PME, idéal pour optimiser toute la fiscalité familiale.

Offre BoursoMarkets : certains ETF accessibles sans frais de courtage à l'achat (dont le MSCI World iShares), pour les ordres ≥ 500 €.

Plan d'épargne programmé disponible dès 10 €/mois sur une sélection d'ETF Amundi et iShares.

Adossé à la Société Générale, plus de 8 millions de clients : solidité et pérennité rassurantes pour un investissement à long terme.

Courtier domicilié en France : aucune démarche de déclaration de compte étranger, IFU fourni automatiquement.

❌ Inconvénients du PEA de BoursoBank

Ordre minimum de 100 € : rédhibitoire pour les petits investisseurs.

Frais de courtage standard peu compétitifs hors BoursoMarkets

La gratuité de BoursoMarkets ne s'applique qu'à l'achat, pas à la vente et uniquement pour les ordres ≥ 500 €

Grille tarifaire complexe avec plusieurs offres différentes : source de confusion pour les investisseurs débutants.

Conditions tarifaires qui ont tendance à se durcir dans le temps (plusieurs révisions défavorables ces dernières années).

Obligation d'ouvrir un compte bancaire BoursoBank pour accéder au PEA.

Le PEA de Fortuneo

Véritable valeur sûre du marché, Fortuneo s'impose comme l'un des courtiers les plus compétitifs pour les investisseurs réguliers qui passent un à deux ordres par mois.

Critère Détail Actions éligibles Toutes les actions européennes éligibles ETF éligibles Plus de 100 Dépôt minimum 100 € Ordre minimum 0 € PEA Jeunes ❌ Non PEA-PME ✅ Oui

Ce qu'il faut savoir sur le PEA Fortuneo

Fortuneo brille par la clarté et la simplicité de sa tarification. Le premier ordre mensuel inférieur ou égal à 500 € est offert et les suivants ne sont facturés qu'à 0,35 %, sans minimum imposé.

La fiabilité du courtier est un autre argument de poids : présent depuis l'an 2000, avec plus d'un million de clients et adossé au Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo inspire confiance pour une gestion à long terme.

Points de vigilance : Fortuneo applique des frais de transfert et de clôture (15 € par ligne cotée, avec un plafond à 150 €) si vous souhaitez changer de courtier à l'avenir. Le PEA Jeunes n'est pas proposé et le dépôt minimum est de 100 €, ce qui peut freiner certains investisseurs.

👉 Le PEA de Fortuneo est pour vous si vous investissez régulièrement des montants raisonnables, que vous voulez profiter d'un premier ordre mensuel gratuit jusqu'à 500 € et que vous recherchez un courtier solide et bien établi.

Vous hésitez encore ? Voici un récapitulatif des forces et faiblesses du PEA de Fortuneo :

✅ Avantages du PEA de Fortuneo

Premier ordre mensuel gratuit jusqu'à 500 € : parfait pour les investisseurs peu actifs.

Aucun ordre minimum : vous pouvez investir dès quelques euros, sans contrainte de montant.

Pas besoin d'être client bancaire chez Fortuneo pour ouvrir un PEA.

Service client francophone, disponible 6 jours sur 7, reconnu pour sa réactivité.

Courtier historique fondé en 2000, adossé au Crédit Mutuel Arkéa : fiabilité et stabilité sur le long terme.

PEA-PME disponible, IFU fourni automatiquement, domicilié en France.

Plateforme dotée de plus de 60 indicateurs techniques pour les investisseurs qui souhaitent analyser les marchés.

❌ Inconvénients du PEA de Fortuneo

Frais de clôture parmi les plus élevés du marché : 85 € pour fermer un PEA, auxquels s'ajoutent 15 € par ligne cotée transférée, avec un plafond à 150 €. À anticiper impérativement si vous envisagez un jour de changer de courtier.

Frais très élevés sur les marchés étrangers (Allemagne, Royaume-Uni, Suisse) : 0,20 % minimum + 20 € + 30 € de frais de brokers étrangers par ordre.

PEA Jeunes non disponible.

Pas d'investissement programmé sur PEA.

Le PEA d'Interactive Brokers

Interactive Brokers (IBKR) est un courtier reconnu mondialement pour la richesse de ses outils et la compétitivité de ses frais sur les gros volumes. Son PEA s'adresse davantage aux investisseurs expérimentés.

Critère Détail Actions éligibles Plus de 4 000 ETF éligibles Plus de 300 Dépôt minimum 0 € Ordre minimum Aucun PEA Jeunes ❌ Non PEA-PME ❌ Non

Ce qu'il faut savoir sur le PEA d'Interactive Brokers

IBKR tire son épingle du jeu grâce à des frais de courtage très bas, particulièrement avantageux pour les investisseurs qui traitent d'importants volumes. Son plan dégressif à 0,05 % avec un plafond à 29 € est l'un des plus compétitifs du marché pour les ordres importants.

La plateforme est reconnue pour sa robustesse technique et la profondeur de ses outils d'analyse. Il s'agit d'un avantage réel pour les profils actifs ou qui souhaitent accéder à des marchés étrangers.

Principale limite de ce PEA : Interactive Brokers est domicilié en Irlande, ce qui implique une déclaration annuelle de compte étranger auprès de l'administration fiscale française (sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € par an). Par ailleurs, l'interface est complexe et peu adaptée aux débutants, et ni le PEA Jeunes ni le PEA-PME ne sont disponibles.

👉 Le PEA d'Interactive Brokers est pour vous si vous êtes un investisseur expérimenté, que vous passez des ordres sur de gros montants et que vous êtes à l'aise avec les démarches administratives liées à la déclaration d'un compte étranger.

Vous hésitez encore ? Voici un récapitulatif des forces et faiblesses du PEA d'Interactive Brokers :

✅ Avantages du PEA d'Interactive Brokers

Frais de courtage parmi les plus bas pour les ordres importants : 0,05 % par transaction, plafonnés à 29 €, imbattables sur les gros volumes.

Accès aux bourses européennes au même tarif que les actions françaises. Un avantage décisif pour diversifier un portefeuille européen.

IBKR ne facture pas de frais pour recevoir un transfert de PEA entrant.

Courtier fondé en 1978, coté au NASDAQ : l'un des acteurs les plus solides et les plus anciens du monde.

Outils d'analyse parmi les plus avancés du marché.

❌ Inconvénients du PEA d'Interactive Brokers

Domicilié en Irlande : obligation légale de déclarer un compte étranger chaque année au fisc français.

Interface complexe, intimidante pour les débutants, clairement pensée pour les investisseurs expérimentés.

Service client principalement en anglais, aucun bureau physique en France.

Ni PEA Jeunes ni PEA-PME disponibles.

Pas d'investissement programmé sur PEA.

Le PEA de XTB

XTB est un courtier qui s'est imposé en France grâce à une proposition tarifaire très agressive : zéro frais de courtage pour la quasi-totalité des investisseurs.

Critère Détail Actions éligibles Plus de 1 600 ETF éligibles Plus de 280 Dépôt minimum 0 € Ordre minimum 10 € PEA Jeunes ❌ Non PEA-PME ❌ Non

Ouvrir un PEA chez XTB en quelques minutes

Ce qu'il faut savoir sur le PEA de XTB

L'argument massue de XTB, c'est la gratuité des ordres de Bourse jusqu'à 100 000 € par mois. Au-delà, des frais de 0,2 % s'appliquent, mais la grande majorité des épargnants particuliers n'atteindront jamais ce seuil. Pour investir dans des actions ou ETF éligibles au PEA de XTB, vous ne payez donc aucuns frais s'ils sont libellés en euros.

Principales limites de ce PEA : si vous investissez dans des titres libellés en devises étrangères (dollars, livres sterling…), des frais de conversion de 0,5 % s'appliquent à chaque opération. Le PEA Jeunes et le PEA-PME ne sont pas proposés, ce qui peut limiter l'offre pour certains profils.

👉 Le PEA de XTB est pour vous si vous voulez investir sans payer de frais de courtage sur la quasi-totalité de vos opérations, que vous vous concentrez sur des titres en euros et que vous n'avez pas besoin d'un PEA Jeunes ou d'un PEA-PME.

Vous hésitez encore ? Voici un récapitulatif des forces et faiblesses du PEA de XTB :

✅ Avantages du PEA de XTB

Zéro frais de courtage jusqu'à 100 000 € investis par mois : la tarification la plus agressive du marché, et de loin.

Plateforme xStation 5 moderne, rapide et bien conçue. Accessible aussi bien aux débutants qu'aux profils plus actifs.

Service client en français avec une présence physique à Paris : un vrai point de différenciation face aux néo-courtiers.

Domicilié en France : aucune démarche de déclaration de compte étranger, IFU fourni automatiquement.

Aucun dépôt minimum, investissements possibles dès 10 €.

❌ Inconvénients du PEA de XTB

PEA lancé seulement en 2025 : l'offre est encore très jeune, avec peu de recul sur la gestion des transferts sortants ou des situations complexes (succession, divorce, etc.).

Transfert de PEA entrant toujours indisponible à ce jour (annoncé courant 2026) : impossible de migrer un PEA existant chez XTB.

Ni PEA Jeunes ni PEA-PME disponibles.

Frais de conversion de 0,5 % sur les titres libellés en devises étrangères : pénalisant pour les actions non libellées en euros.

Ouvrir un PEA chez XTB en quelques minutes

Le PEA de Trade Republic

Trade Republic a fait une entrée fracassante sur le marché du PEA en France. Son modèle est simple, lisible et particulièrement attractif pour les investisseurs à long terme ou adeptes du DCA (investissement régulier).

Critère Détail Actions éligibles Plus de 2 000 ETF éligibles Plus de 150 Dépôt minimum 10 € Ordre minimum Aucun PEA Jeunes ✅ Oui PEA-PME ❌ Non

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Ce qu'il faut savoir sur le PEA de Trade Republic

Le point fort absolu de Trade Republic, c'est son système de plans d'investissement programmés (DCA). Il est aujourd'hui le seul courtier à proposer cette fonctionnalité sur un PEA.

Concrètement, vous définissez un montant et une fréquence et la plateforme investit automatiquement sans frais de courtage. Même les ordres ponctuels restent très compétitifs à 1 € par transaction.

L'interface mobile de Trade Republic est épurée et intuitive, parfaite pour les investisseurs qui débutent. Les espèces non investies sont rémunérées au taux de la BCE, un avantage non négligeable si vous gardez des liquidités en attente.

Quelques limites à noter : le PEA-PME n'est pas encore disponible et le service client souffre de délais allongés en période de forte activité.

👉 Le PEA de Trade Republic est pour vous si vous souhaitez automatiser vos investissements grâce aux plans programmés (DCA) et que vous voulez une application mobile simple, moderne et peu coûteuse.

Vous hésitez encore ? Voici un récapitulatif des forces et faiblesses du PEA de Trade Republic :

✅ Avantages du PEA de Trade Republic

Automatisation simple et gratuite : investissement programmé (DCA) dès 1 €/mois, le seul courtier à proposer cette fonctionnalité sur PEA.

Fiscalité immédiate : versement automatique d'1 € à l'ouverture pour lancer le compteur fiscal des 5 ans.

Frais imbattables : 0 € sur les ordres programmés, 1 € fixe par ordre classique.

Ouverture 100 % en ligne, souvent validée en quelques minutes.

Application mobile ultra-fluide et intuitive, parfaite pour les débutants.

Rémunération des liquidités non investies au taux de la BCE.

❌ Inconvénients du PEA de Trade Republic

Service client peu performant : pas de téléphone, réponses par e-mail lentes et parfois peu aidantes.

Transferts laborieux : délais souvent très longs (plusieurs mois) pour un PEA entrant ou sortant.

Frais de transfert non remboursés : contrairement à certains concurrents, Trade Republic ne couvre pas les frais de sortie facturés par votre ancienne banque.

Pas de PEA-PME disponible.

Risque de spread : coûts cachés possibles sur les ordres passés en dehors des heures de Bourse.

Interface Web basique, manquant d'outils d'analyse pour les profils experts.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

