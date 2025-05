Avis PEA XTB : La meilleure option pour investir en Bourse ?

Courtier en ligne de plus en plus plĂ©biscitĂ©, XTB propose un PEA avec zĂ©ro commission sur les actions et ETF, jusqu’à 100 000 € investis par mois. Accessible dĂšs 10 € et simple Ă utiliser, ce plan d’épargne en actions coche de nombreuses cases. Mais cette offre est-elle vraiment Ă la hauteur ? Voici notre avis dĂ©taillĂ© sur le PEA de XTB.