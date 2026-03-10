Les 5 meilleurs ETF dans lesquels investir en 2026 (éligibles au PEA)

Les ETF sont devenus l'outil préféré des investisseurs particuliers pour faire fructifier leur épargne en Bourse. Mais avec des milliers de produits disponibles, comment choisir ? Découvrez notre sélection des 5 meilleurs ETF éligibles au PEA en 2026, triés pour leur performance, leurs frais réduits et leur avantage fiscal.

Pourquoi investir dans des ETF éligibles au PEA ?

Investir en bourse, c'est accepter de prendre des risques en échange d'un potentiel de rendement. Mais au-delà de la performance brute d'un ETF, un paramètre souvent sous-estimé peut faire une énorme différence sur le long terme : la fiscalité.

En France, le Plan d'Épargne en Actions (PEA) est l'enveloppe fiscale la plus avantageuse pour investir en actions. Après 5 ans de détention, les plus-values et dividendes sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux de 18,6 % restent dus au moment du retrait. Comparé au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 31,4 % applicable sur un compte-titres ordinaire, le gain est considérable.

Exemple chiffré Sur un gain de 10 000 €, vous économisez jusqu'à 1 280 € d'impôt grâce au PEA par rapport à un compte-titres ordinaire. Sur 20 ou 30 ans d'investissement, l'effet est encore plus spectaculaire grâce à la capitalisation.

C'est pour cette raison que nous avons sélectionné 5 ETF tous éligibles au PEA. Chacun couvre une zone géographique différente, ce qui vous permet de construire un portefeuille diversifié en restant dans le cadre fiscal avantageux du PEA.

Tableau comparatif des 5 meilleurs ETF PEA en 2026

ETF Indice suivi Performances sur 3 ans* Frais annuels Zone géographique Amundi CAC 40 UCITS ETF ACC CAC 40 +26 % 0,25 % France BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 STOXX Europe 600 + 51,4 % 0,19 % Europe Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc NASDAQ 100 + 111,4 % 0,30 % États-Unis (Tech) BNP Paribas Easy S&P 500 S&P 500 + 69,4 % 0,14 % États-Unis (Large Cap) iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF MSCI World + 23,5 %** 0,20 % Monde

* Performance totale cumulée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026 (3 ans). Il ne s'agit pas d'une performance annualisée. ** L'iShares MSCI World Swap PEA a été lancé en mars 2024, il s'agit de la performance depuis cette date.

Analysons maintenant chaque ETF en détail et découvrez lequel est le plus adapté à votre profil d'investisseur 👇

Investir en France : Amundi CAC 40 UCITS ETF ACC

Commençons par un classique : l'Amundi CAC 40 UCITS ETF ACC vous offre une exposition directe aux 40 plus grandes entreprises françaises cotées sur Euronext Paris. Des noms comme LVMH, TotalEnergies, Airbus, Schneider Electric ou Sanofi composent cet indice emblématique.

Cet ETF est géré en réplication physique intégrale, ce qui signifie qu'il achète effectivement toutes les actions du CAC 40 dans les mêmes proportions que l'indice. La version « Acc » (pour Accumulation) réinvestit automatiquement les dividendes, ce qui optimise la capitalisation à long terme.

Avec une performance de +26 % sur 3 ans (2023-2025), le CAC 40 a connu des performances inégales : une belle année 2023 (+16,4 %), un léger recul en 2024 (-2,1 %), compensé par un rebond en 2025 (+10,6 %). La concentration sectorielle sur des secteurs comme le luxe, l'énergie et la défense explique en partie ces variations.

Nom complet Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc Code ISIN FR0013380607 Ticker CACC Indice de référence CAC 40 Émetteur Amundi Asset Management Date de lancement 13 décembre 2018 Frais de gestion (TER) 0,25 % par an Devise de cotation EUR Type de réplication Physique intégrale Politique de dividendes Capitalisation (Acc) Place de cotation Euronext Paris Performance sur 3 ans (01/01/2023 → 01/01/2026) +26,0 % (cumul)

Pour qui ? Idéal pour un investisseur qui souhaite parier sur le rebond et la solidité de l'économie française, avec une exposition forte aux grands groupes exportateurs et aux secteurs du luxe, de l'énergie et de l'aéronautique.

Investir en Europe : BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600

Pour une exposition à l'ensemble du continent européen, le BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 est une référence incontournable. Il suit l'indice STOXX Europe 600, qui regroupe les 600 plus grandes entreprises de 17 pays européens, toutes capitalisations confondues (grandes, moyennes et petites capitalisations).

Cet ETF utilise une réplication synthétique par swap : au lieu de détenir physiquement les 600 titres, il conclut un contrat d'échange (swap) avec une contrepartie qui lui verse la performance de l'indice. Cette méthode permet une gestion très efficiente et un tracking error très faible.

Avec +51,4 % de performance cumulée sur 3 ans, cet ETF a largement profité du rebond des marchés européens en 2023 (+15,9 %), de la bonne tenue en 2024 (+9,7 %) et d'une excellente année 2025 (+19,1 %). Avec seulement 0,19 % de frais annuels, c'est l'un des ETF les plus compétitifs du marché pour couvrir l'Europe.

Nom complet BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF Code ISIN FR0011550193 Ticker ETZ Indice de référence STOXX Europe 600 Net Return Émetteur BNP Paribas Asset Management Date de lancement 16 septembre 2013 Frais de gestion (TER) 0,19 % par an Devise de cotation EUR Type de réplication Synthétique Politique de dividendes Capitalisation (Acc) Place de cotation Euronext Paris Performance sur 3 ans (01/01/2023 → 01/01/2026) +51,4 % (cumul)

Pour qui ? Cet ETF est parfait pour diversifier au-delà de la France tout en restant en Europe. Il permet d'accéder à des secteurs sous-représentés dans le CAC 40 (santé, consommation, etc.) et constitue une excellente base de portefeuille pour un investisseur européen.

Investir aux États-Unis (Technologie) : Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Si vous souhaitez exposer votre PEA aux géants technologiques américains, l'Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc est sans conteste le choix le plus populaire. Il réplique le NASDAQ-100, l'indice des 100 plus grandes valeurs non financières cotées sur le Nasdaq : Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet (Google), etc.

C'est l'ETF qui affiche de loin la meilleure performance sur 3 ans dans notre sélection, avec un +111,4 % cumulé entre 2023 et 2025. L'année 2023 a été particulièrement spectaculaire (+49,3 %) grâce au rebond de la tech après la correction de 2022, suivie d'une très bonne année 2024 (+33,6 %).

⚠️ Risque plus élevé : en contrepartie de ces performances exceptionnelles, le Nasdaq-100 est un indice concentré et volatil. Sa forte exposition aux entreprises technologiques américaines le rend sensible aux variations des taux d'intérêt et aux cycles économiques. L'année 2022 avait été douloureuse avec une chute de -28,4 %. Cet ETF convient donc à un profil dynamique avec un horizon à long terme.

💱 À savoir sur le risque de change : Cet ETF réplique un indice composé d'actions d'entreprises américaines cotées en dollars américains. Bien que le fonds soit libellé en euros sur votre PEA, il n'est pas « couvert » (non-hedged). Votre performance dépend donc de 2 facteurs : les fluctuations du prix des actions, mais aussi l'évolution du dollar face à l'euro :

Dollar fort : boost la performance de l'ETF ;

Euro fort : agit comme un frein, comme en 2025 où la hausse de l'euro face au dollar a limité la performance annuelle.

Nom complet Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Code ISIN FR0011871110 Ticker PUST Indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Émetteur Amundi Asset Management Date de lancement 20 mai 2014 Frais de gestion (TER) 0,30 % par an Devise de cotation EUR Type de réplication Synthétique Politique de dividendes Capitalisation (Acc) Place de cotation Euronext Paris Performance sur 3 ans (01/01/2023 → 01/01/2026) +111,4 % (cumul)

Pour qui ? Idéal pour les investisseurs avec un horizon d'investissement long (10 ans minimum). À considérer comme un levier de croissance au sein d'un portefeuille diversifié, en complément d'ETF plus larges comme le S&P 500 ou le MSCI World.

Investir aux États-Unis (Large Cap) : BNP Paribas Easy S&P 500

Pour une exposition plus large et plus équilibrée aux États-Unis, le BNP Paribas Easy S&P 500 réplique l'indice S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines par capitalisation boursière. Moins concentré sur la technologie que le Nasdaq-100, il couvre aussi la finance, la santé, la consommation et l'industrie.

Avec +69,4 % de performance cumulée sur 3 ans et des frais parmi les plus bas du marché à seulement 0,14 % par an, cet ETF combine performance et efficience. 2024 a été une année exceptionnelle pour l'indice (+33,7 %).

💱 Tout comme le Nasdaq-100, le S&P 500 est exposé au risque de change EUR/USD.

Nom complet BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C Code ISIN FR0011550185 Ticker ESE Indice de référence S&P 500 Net Total Return Index Émetteur BNP Paribas Asset Management Date de lancement 16 septembre 2013 Frais de gestion (TER) 0,14 % par an Devise de cotation EUR Type de réplication Synthétique Politique de dividendes Capitalisation (Acc) Place de cotation Euronext Paris Performance sur 3 ans (01/01/2023 → 01/01/2026) +69,4 % (cumul)

Pour qui ? Le BNP Paribas Easy S&P 500 est un excellent choix pour tout investisseur souhaitant une exposition large et diversifiée à l'économie américaine. Son faible TER de 0,14 % en fait l'une des options les plus économiques pour investir aux États-Unis depuis un PEA.

Investir dans le monde : iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF

Pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille à l'échelle mondiale depuis leur PEA, l'iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF est le choix naturel. Il réplique l'indice MSCI World, qui couvre environ 1 400 entreprises dans 23 pays développés (États-Unis, Europe, Japon, Royaume-Uni, Canada, Australie, etc.).

Cet ETF est le dernier-né de notre sélection : lancé par BlackRock (iShares) en mars 2024, il répond à la forte demande des investisseurs français pour un ETF Monde éligible au PEA. Depuis son lancement, il a rapidement accumulé plus d'un milliard d'euros d'encours, preuve de son succès rapide.

Comme les autres ETF de notre sélection, il utilise une réplication synthétique par swap. Cela lui permet d'être éligible au PEA malgré une exposition internationale : le fonds détient physiquement des actions européennes et conclut un swap pour recevoir la performance de l'indice MSCI World.

⚠️ Données de performance limitées : étant donné son lancement en mars 2024, l'ETF n'a pas encore 3 ans d'historique. Depuis son lancement, il a réalisé une performance cumulée d'environ +23,5 % (de mars 2024 à début 2026).

💱 Le MSCI World étant composé à plus de 70 % d'actions américaines, son rendement reste étroitement lié aux fluctuations du dollar face à l'euro.

Nom complet iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) Code ISIN IE0002XZSHO1 Ticker WPEA Indice de référence MSCI World Index (Net Total Return) Émetteur BlackRock Asset Management Ireland Date de lancement 26 mars 2024 Frais de gestion (TER) 0,20 % par an Devise de cotation EUR Type de réplication Synthétique (swap) Politique de dividendes Capitalisation (Acc) Place de cotation Euronext Paris Performance sur 3 ans (01/01/2023 → 01/01/2026) +23,5 % (cumul)

Pour qui ? Idéal pour l'investisseur qui souhaite une exposition mondiale simple et peu coûteuse depuis son PEA. Parfait comme ETF principal d'un portefeuille pour ceux qui ne veulent pas gérer plusieurs lignes. Le MSCI World offre une diversification entre l'Amérique du Nord (environ 70 %), l'Europe (environ 20 %) et l'Asie-Pacifique (environ 10 %).

Si un ou plusieurs de ces ETF ont retenu votre attention, vous devez trouver une plateforme proposant un PEA qui propose l'investissement dans ceux-ci. Et pour maximiser votre rendement, il est tout aussi important de choisir la bonne plateforme pour votre PEA. Voici les points essentiels à vérifier :

Disponibilité des ETF : Tous les courtiers ne proposent pas forcément tous les ETF de notre sélection. Vérifiez avant d'ouvrir votre compte ;

: Tous les courtiers ne proposent pas forcément tous les ETF de notre sélection. Vérifiez avant d'ouvrir votre compte ; Frais de courtage : Les frais par ordre peuvent varier de 0 € à plusieurs euros selon les plateformes. Ils s'appliquent à chaque achat et chaque vente ;

: Les frais par ordre peuvent varier de 0 € à plusieurs euros selon les plateformes. Ils s'appliquent à chaque achat et chaque vente ; Droits de garde : Certaines banques traditionnelles facturent des frais de tenue de compte annuels. Privilégiez les courtiers en ligne qui les ont supprimés ;

: Certaines banques traditionnelles facturent des frais de tenue de compte annuels. Privilégiez les courtiers en ligne qui les ont supprimés ; Interface et outils : Une bonne plateforme doit être intuitive et vous permettre de suivre facilement la performance de votre PEA. Une application mobile est également un vrai plus.

👉 Pour vous aider à trouver la plateforme idéale, lisez notre comparatif complet des meilleures plateformes pour ouvrir un PEA.

