Bitcoin à 78 000 dollars, retour des ETF à 100 milliards de dollars... : les signaux positifs s'accumulent

Ces derniers jours, le prix du Bitcoin (BTC) retrouve le goût de la hausse, au point que plusieurs éléments viennent questionner le bear market. Que penser de la tendance en cours ?

Le Bitcoin peut-il avoir fini son bear market ?

Au cours du week-end, le prix du Bitcoin (BTC) est monté jusqu’à 78 360 dollars, ce qui constitue un plus haut depuis le 3 février dernier. Alors que l’actif s’échange actuellement au-dessus de 76 350 dollars, cela constitue une tentative de sortie par le haut du range que nous suivons depuis plus de 2 mois :

Cours du BTC en données quotidiennes

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Pour l’heure, ce dépassement timide ne suffit pas encore à témoigner d’un retournement de tendance durable, mais pour l’heure, la perspective baissière semble tout de même temporiser.

Selon les données de Coinglass, le cours du BTC progresse en moyenne de 12,95 % au mois d’avril depuis 2013, avec une médiane de 9,4 %. Pour l’heure, la performance mensuelle de l’actif pour ce mois d’avril se traduit par un gain de 11,53 %.

En matière de liquidations, les volumes restent anecdotiques. En effet, la plus forte journée de ces derniers jours est celle du 17 avril, avec 583,52 millions de dollars de positions short liquidées, contre 168,83 millions de dollars de positions acheteuses.

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Nous parlions plus tôt du 3 février dernier, cette date est également symbolique dans le sens où les ETF Bitcoin spot avaient chuté sous les 100 milliards de dollars de valeur d’actifs sous gestion, actant à ce moment-là un plus bas depuis le 17 avril 2025. Pour l’heure, cela a été corrigé, puisque ces mêmes ETF voient leur valeur d’actif sous gestion retrouver 100,33 milliards de dollars, avant l’ouverture des marchés boursiers.

À plusieurs reprises ces dernières semaines, nous avons également illustré la baisse de la capitalisation réalisée, à savoir une méthode de comptage de la capitalisation à partir du prix de chaque BTC lors de son dernier mouvement. Alors que la baisse que nous avons observée traduisait des sorties de capitaux, nous assistons maintenant à une légère reprise depuis le début du mois d’avril, qui reste néanmoins encore trop faible pour en tirer des conclusions pour le moment :

Capitalisation réalisée de Bitcoin (en bleu)

Du côté de l’intérêt porté par le grand public, il semble limité si l’on se réfère aux résultats de la requête « bitcoin » sur les 12 derniers mois. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le résultat de la semaine en cours est de 29, soit un quasi plus bas sur la période étudiée.

Enfin, le Fear and Greed Index de CoinMarketCap est à présent bien loin des plus bas historiques de février, affichant maintenant un sentiment neutre à 56.

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Compte tenu de tous les éléments partagés, la situation actuelle semble positive pour le BTC, néanmoins, les semaines à venir seront stratégiques pour déterminer si les prix ont réellement passé un cap ou si nous nous trouvons dans une situation similaire à celle du début de l’année 2022, quand une légère reprise avait donné lieu à des espoirs de tendance haussière rapidement balayés par de nouveaux plus bas.

Statistiquement, la seconde option serait la plus probable, mais seul l'avenir nous le dira.

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Sources : TradingView, CryptoQuant

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