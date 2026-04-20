Strategy effectue le plus gros achat de Bitcoin de son histoire et ajoute 34 000 BTC à sa réserve

Strategy annonce l’acquisition de 34 164 BTC en une seule semaine, un montant inédit pour l’entreprise dirigée par Michael Saylor. Cette opération, financée via l’émission d’actions MSTR et de titres préférentiels STRC, porte le total détenu par la société à plus de 815 000 BTC et confirme l’intensification de sa stratégie d’accumulation.

Strategy réalise le plus important achat de Bitcoin de son histoire

Depuis plusieurs mois, le marché observe l’accélération du rythme d’acquisition de Strategy, devenue l’acteur dominant parmi les entreprises détenant du Bitcoin en trésorerie. Pour certains investisseurs, cette stratégie est positive car elle contribue à renforcer la pression acheteuse structurelle sur l’actif, tandis que d’autres s’interrogent sur les risques pesant sur l'évolution du prix du BTC.

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Strategy vient d'annoncer, entre le 13 et le 19 avril, que son entreprise a acquis 34 164 BTC pour un montant total d’environ 2,54 milliards de dollars, à un prix moyen de 74 395 dollars par Bitcoin.

Il s’agit du plus important achat réalisé en une seule opération par Strategy depuis le début de sa stratégie d’accumulation.

Évolution des achats de BTC par Strategy

Jusqu’à présent, les acquisitions hebdomadaires les plus élevées s’étaient situées autour de 20 000 BTC, sans jamais dépasser le seuil des 30 000 BTC en une seule période, y compris lors des phases de marché baissier où le prix du BTC évoluait encore sous les 40 000 dollars.

Ces achats ont été financés par la vente de différents titres proposés par l'entreprise, dont 21 795 389 actions préférentielles Strech (STRC) ont été émises, générant environ 2,176 milliards de dollars nets, tandis que la vente de 2 165 000 actions ordinaires MSTR a permis de lever 366 millions de dollars supplémentaires.

À l’issue de cette opération, Strategy détient désormais 815 061 BTC, acquis pour un montant cumulé d’environ 61,30 milliards de dollars, à un prix moyen de 75 527 dollars par unité.

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Une concentration croissante de la demande qui interroge l’équilibre du marché du Bitcoin

La méthode de Strategy permet d’absorber d’importants volumes via des transactions OTC (over-the-counter), limitant l’impact immédiat sur le prix lors de l’exécution et étalant sa pression haussière sur le temps long.

Cependant, la montée en puissance de Strategy soulève une question récurrente concernant l’équilibre du marché du Bitcoin. À mesure que l’entreprise accumule une part croissante de l’offre disponible, son influence sur l'évolution du prix devient plus significative.

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Dans l’hypothèse d’un ralentissement des achats, d’une modification de sa stratégie financière, d’une contrainte de financement ou d’un événement externe affectant l’entreprise, l’impact sur la liquidité du marché pourrait déclencher des liquidations en chaîne.

Un tel scénario ne remet pas en cause la sécurité du protocole Bitcoin lui-même, dont le fonctionnement reste indépendant de l'accumulation de BTC grâce à son Proof of Work.

Néanmoins, une dépendance excessive du prix à un acteur unique comme Strategy pourrait influencer le rythme d’adoption institutionnelle et la perception du BTC comme actif neutre, en particulier si la volatilité venait à être associée aux décisions d’une seule entité.

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Sources : Strategy, SaylorTracker

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