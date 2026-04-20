Iran : Les stablecoins pourraient remplacer le Bitcoin dans les flux liés au détroit d'Hormuz, malgré les risques de censure

Dans un contexte de tensions autour du détroit d’Ormuz, l’hypothèse d’une taxe pétrolière en Bitcoin relance le débat sur l’usage géopolitique des cryptomonnaies. Pourtant, la popularité croissante des stablecoins, notamment l’USDT, pourrait modifier l’équilibre entre résistance à la censure et stabilité monétaire recherchée par les acteurs économiques internationaux.

Après le cessez-le-feu, l'Iran impose une taxe en Bitcoin sur le trafic pétrolier dans le détroit d'Ormuz

Le détroit d’Ormuz constitue l’un des points de passage les plus stratégiques du commerce mondial, par lequel transite environ 20 % des flux pétroliers internationaux. Dans ce contexte géopolitique sensible, l’Iran imposerait des frais de transit payables seulement en Bitcoin (BTC) aux pétroliers.

Selon ces informations, Téhéran exigerait 1 dollar par baril transporté, soit entre 15 et 30 BTC par navire selon sa capacité. Une telle mesure s’inscrirait dans une stratégie visant à contourner les sanctions économiques qui limitent l’accès du pays au système bancaire international.

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Dans une interview donnée à CoinTelegraph, Sam Lyman, directeur de la recherche au Bitcoin Policy Institute (BPI) affirme :

C’est l’une des situations les plus marquantes où Bitcoin apparaît très clairement comme un actif stratégique. La raison pour laquelle l’Iran souhaite utiliser Bitcoin pour ces transactions est que personne ne peut geler Bitcoin. Personne ne peut arrêter le réseau Bitcoin.

Lyman met également en avant que jusqu'ici aucun mouvement on-chain concernant cette taxe n'a été détecté, et que la popularité des stablecoins libellés en dollars pourrait pousser le régime iranien à remplacer le BTC par l'USDT dans ces paiements, malgré le risque de censure.

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Stablecoins ou Bitcoin : deux logiques monétaires différentes

En Iran, l’adoption de l’USDT s’explique surtout par la recherche d’un accès au dollar, perçu comme une réserve de valeur plus stable que le rial iranien. Il s’agit avant tout d’un outil pratique de protection contre l’inflation, et non d’une adhésion idéologique aux cryptomonnaies.

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À l’inverse, les utilisateurs les plus sensibles aux risques de censure privilégient Bitcoin, dont aucune autorité ne peut geler les fonds. Cela séduit également les gardiens de la révolution, cherchant également un moyen de commercer avec le monde sans risquer le gèle de fonds.

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Source : CoinTelegraph

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