Le premier ETF Hyperliquid (HYPE) spot débarque aujourd'hui au NASDAQ

Ce mardi, l'ETF THYP de 21shares adossé au HYPE d'Hyperliquid débarque au NASDAQ. Que faut-il retenir sur ce nouveau fonds d'investissement ?

21shares lance son ETF Hyperliquid ce mardi

Après l’approbation des ETF Bitcoin et Ethereum spot américains en 2024, nous avons vu en 2025 une grande diversité d’ETF spot rejoindre le mouvement. Aujourd’hui, le THYP de 21shares, adossé au HYPE d’Hyperliquid, suit cette dynamique en débarquant au NASDAQ.

Si ce fonds constitue une première en tant qu’ETF spot américain, il ne s’agit pas pour autant du premier ETH Hyperliquid du marché. Par exemple, 21shares a déjà lancé son TXXH il y a quelques semaines, à savoir un ETF Long avec un levier de 2 sur le HYPE. En Europe en août 2025, le gestionnaire d’actifs a également lancé un ETN sur le HYPE, suivi du BHYP de Bitwise en avril dernier, un ETP avec staking lancé en Allemagne.

💡 Tout savoir sur l'écosystème Hyperliquid (HYPE)

Côté structure, le THYP est régulé comme « grantor trust » sous le Securities Act of 1933, à l’image de la plupart des ETF crypto spot américains.

Toujours côté technique, le fonds facture des frais à hauteur de 0,30 %, tandis que la garde des HYPE a été confiée à Anchorage et Bitgo. Fait intéressant, notons que dans le dépôt S-1 initial, cette garde était confiée à Coinbase et Bitgo.

Par ailleurs, des revenus de staking devraient être intégrés à ce nouvel ETF :

Le Sponsor [21shares, ndlr] prévoit de faire appel à un ou plusieurs prestataires de services de staking tiers pour staker tout ou partie des HYPE du Trust. Le choix des Prestataires de services de staking tiers par le Sponsor, ainsi que sa décision de répartir les HYPE entre les Prestataires de services de staking choisis, reposeront sur divers facteurs, notamment la performance, la fiabilité et la réputation du Prestataire de services de staking, y compris le suivi de sa disponibilité et de son historique de pénalités.

Après les premiers jours de cotation, nous pourrons faire le point sur l’engouement autour de ce nouvel ETF et des concurrents qui devraient suivre. Si aujourd’hui, une certaine diversité d’ETF crypto est disponible aux États-Unis, la majeure partie des liquidités reste concentrée sur les ETF Bitcoin, et, dans une moindre mesure, Ethereum. Pour les autres, seuls les fonds Solana et XRP dépassent le milliard de dollars d’actifs sous gestion, tandis que pour les autres, cette valeur évolue entre quelques millions et un peu plus d’une centaine de millions de dollars.

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En parallèle de l’écriture de ces lignes, le HYPE d’Hyperliquid s’échange à 41,31 dollars, en baisse d’un peu plus de 2 % au cours des dernières 24 heures.

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Source : X

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