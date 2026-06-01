Investir dans l'uranium : les 4 meilleurs ETF pour s'exposer à l'IA et au nucléaire

L'explosion des besoins électriques liés à l'intelligence artificielle replace le nucléaire, et donc l'uranium, au cœur des stratégies énergétiques mondiales. Pour s'exposer à cette thématique sans sélectionner d'actions individuelles, les ETF constituent la solution la plus simple et la plus diversifiée. Découvrez notre sélection des 4 meilleurs ETF pour investir dans l'uranium en 2026.

Les meilleurs ETF pour investir dans l'uranium

Voici notre sélection de 4 ETF UCITS permettant de s'exposer au secteur de l'uranium et du nucléaire, dont la demande est portée par l'essor de l'IA 👇

ETF Ticker Code ISIN Frais (TER) Encours Investir VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF NUCL IE000M7V94E1 0,55 % 2,24 milliards d'euros Acheter l'ETF VanEck NUCL Global X Uranium UCITS ETF URNU IE000NDWFGA5 0,65 % 661 millions d'euros Acheter l'ETF Global X URNU HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF URNM IE0005YK6564 0,85 % 346 millions d'euros Acheter l'ETF Sprott URNM WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF NCLR IE0003BJ2JS4 0,45 % 312 millions d'euros Acheter l'ETF WisdomTree NCLR

Collaborations commerciales. Encours arrêtés au 27 mai 2026.

Il existe d'autres ETF exposés à l'uranium et au nucléaire sur le marché européen, mais nous avons retenu ces 4 fonds car ils disposent d'un encours suffisant pour garantir une bonne liquidité et un suivi fiable de leur indice. Ce sont, selon nous, les véhicules les plus pertinents pour s'exposer à l'uranium.

Comparaison des performances des ETF dédiés à l'uranium

Le tableau ci-dessous récapitule les performances des 4 ETF de notre sélection. Notez que ces fonds sont récents : aucun ne dispose d'un historique de 5 ans et le WisdomTree NCLR n'a pas encore un an d'existence complet.

ETF Ticker Perf. 1 an Perf. 3 ans Depuis création VanEck Uranium and Nuclear Technologies NUCL +85 % N/A (créé en 2023) +75 % Global X Uranium URNU +92 % +165 % +110 % HANetf Sprott Uranium Miners URNM +88 % +95 % +80 % WisdomTree Uranium and Nuclear Energy NCLR N/A (créé en 2025) N/A +40 %

Performances en euros, données arrêtées au 27 mai 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Ces chiffres illustrent l'ampleur du rebond du secteur sur les 12 derniers mois, porté par le franchissement de la barre des 100 dollars la livre par le cours spot de l'uranium début 2026. Ils rappellent aussi la forte volatilité de ce marché : les ETF les plus concentrés sur les mineurs amplifient les mouvements du minerai, à la hausse comme à la baisse.

Exposez-vous aux ETF uranium avec Trade Republic

Découvrez plus en détail la composition de chacun de ces ETF 👇

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCL)

Le VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF est le plus gros ETF uranium et nucléaire disponible en Europe. Il réplique l'indice MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, qui couvre l'ensemble de l'écosystème : mineurs d'uranium, mais aussi fabricants de réacteurs, équipementiers et entreprises de technologies nucléaires. Cette approche large en fait l'ETF le plus diversifié de notre sélection.

Global X Uranium UCITS ETF (URNU)

Le Global X Uranium UCITS ETF est l'un des plus anciens trackers d'uranium accessibles aux investisseurs européens. Il suit l'indice Solactive Global Uranium & Nuclear Components et regroupe environ 48 sociétés avec une exposition marquée aux grands mineurs et producteurs : Cameco, NexGen Energy, Uranium Energy, Kazatomprom ou encore Oklo figurent parmi ses principales positions. Son positionnement penche davantage vers les sociétés minières, ce qui le rend plus sensible à l'évolution du prix de l'uranium que l'ETF de VanEck.

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF (URNM)

Le HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF est l'option la plus offensive de cette sélection. Il réplique l'indice North Shore Sprott Uranium Miners et se concentre quasi exclusivement sur les mineurs d'uranium avec une part allouée à l'uranium physique via le Sprott Physical Uranium Trust. Sa concentration plus élevée sur quelques acteurs (notamment Kazatomprom) et sur l'uranium physique en fait l'ETF le plus corrélé au cours spot de l'uranium et donc potentiellement le plus volatil.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR)

Le WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF est le plus récent de cette sélection, lancé en mars 2025. Il suit un indice maison qui classe les entreprises en trois catégories (Upstream, Midstream et Innovator) selon leur degré d'exposition à l'uranium et au nucléaire, avec un filtre ESG appliqué à la sélection. Son approche diversifiée, à mi-chemin entre les mineurs et les acteurs de l'infrastructure nucléaire, en fait une alternative intéressante au VanEck. Son seul bémol est sa jeunesse : son encours et son historique restent limités, et il n'est pas encore référencé chez tous les courtiers.

Exposez-vous aux ETF uranium avec Trade Republic

Pourquoi investir dans l'uranium en 2026 ?

La thèse d'investissement sur l'uranium repose sur une convergence rarement observée : une demande en forte hausse, un regain politique en faveur du nucléaire et un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande de minerai.

L'IA fait exploser la demande en électricité

Les datacenters qui entraînent et font tourner les modèles d'intelligence artificielle (IA) sont extrêmement gourmands en énergie. Un seul grand centre de données IA peut consommer autant d'électricité qu'une ville entière, et les besoins se comptent désormais en dizaines de gigawatts de capacité supplémentaire à l'échelle mondiale.

Or, cette électricité doit être disponible en permanence, à un coût maîtrisé et avec une empreinte carbone réduite. C'est précisément le profil de l'énergie nucléaire : une production stable, décarbonée et indépendante des intermittences du solaire ou de l'éolien.

Au-delà des centrales classiques, c'est surtout l'essor des petits réacteurs modulaires (SMR) qui cristallise l'intérêt des géants de la tech. Ces réacteurs compacts sont assemblés en usine et peuvent être déployés à proximité directe d'un datacenter avec des délais de construction réduits par rapport aux réacteurs traditionnels.

Le nucléaire, énergie de choix des géants de la tech

Les SMR ne sont pas la seule piste explorée par les hyperscalers : plusieurs misent aussi sur la remise en service de centrales existantes. Microsoft a ainsi signé un accord pour relancer un réacteur du site de Three Mile Island, tandis que Google s'est associé à un projet de redémarrage d'une centrale décommissionnée pour alimenter ses datacenters.

Cette dynamique transforme la perception du nucléaire, qui passe du statut d'énergie controversée à celui de pilier de la transition énergétique et numérique. Les gouvernements occidentaux, qui prolongent la durée de vie de leurs centrales et relancent des programmes de construction, accompagnent ce mouvement.

Une offre d'uranium structurellement insuffisante

Le point le plus important de la thèse est le déséquilibre entre l'offre et la demande. Pendant plus d'une décennie, après l'accident de Fukushima en 2011, les investissements miniers ont fortement chuté et de nombreuses mines ont fermé.

Résultat : la production minière mondiale d'uranium reste aujourd'hui inférieure aux besoins des réacteurs, un écart comblé par les stocks accumulés qui s'amenuisent. Cette situation a propulsé le cours de l'uranium au-delà de 100 dollars la livre début 2026, contre une trentaine de dollars il y a encore quelques années.

Reconstituer l'offre prendra du temps, car ouvrir et remettre en service une mine d'uranium nécessite plusieurs années, ce qui soutient durablement la thèse haussière.

Avec quelle plateforme investir dans les ETF uranium ?

Les 4 ETF de notre sélection sont des fonds UCITS domiciliés en Irlande. Ils sont accessibles via la plupart des courtiers et nécessitent un Compte-Titres Ordinaire (CTO). Aucun de ces ETF n'est éligible au PEA.

Découvrez notre sélection de courtiers pour investir dans les ETF dédiés à l'uranium 👇

👉 Pour plus de détails, consultez notre comparatif des meilleurs courtiers pour investir

Voici les disponibilités des différents ETF selon les courtiers :

ETF Ticker eToro Trade Republic Bitpanda XTB DEGIRO IBKR VanEck Uranium and Nuclear Technologies NUCL ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ Global X Uranium URNU ✅ (via US37954Y8710) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ HANetf Sprott Uranium Miners URNM ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ WisdomTree Uranium and Nuclear Energy NCLR ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

👉 Allez plus loin en découvrant le top des actions pour s'exposer au secteur du nucléaire

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.