Comment investir dans le nucléaire en 2026 ?

Pendant plus d'une décennie, le nucléaire a été le grand absent des stratégies énergétiques mondiales. Mais la donne a changé : demande énergétique colossale des data centers, objectifs de décarbonation, indépendance énergétique : les raisons de s'y intéresser convergent toutes au même moment. Uranium, constructeurs, exploitants de centrales, ETF thématiques : il existe plusieurs façons de s'exposer à toute la chaîne de valeur du nucléaire. Découvrez notre guide complet pour investir dans le nucléaire en 2026.

Le retour en force du nucléaire

La catastrophe de Fukushima en 2011 avait provoqué un mouvement de panique généralisé : l'Allemagne avait fermé ses centrales, le prix de l'uranium s'était effondré et les investisseurs avaient tourné le dos au secteur.

Mais depuis, la donne a changé. Plusieurs facteurs convergent aujourd'hui pour propulser le nucléaire au centre du débat énergétique mondial.

D'abord, la demande en énergie liée à l'intelligence artificielle. Les data centers qui font tourner les modèles d'IA consomment des quantités astronomiques d'électricité. Les géants technologiques cherchent une énergie fiable, décarbonée et disponible en continu et le nucléaire est la seule source capable de répondre à ces 3 critères simultanément. Microsoft a signé un accord pour relancer la centrale de Three Mile Island pour alimenter ses data centers, Meta a conclu des partenariats avec TerraPower et Oklo pour 6,6 GW de capacité nucléaire et Google finance Kairos Power pour 500 MW d'ici 2035.

Ensuite, l'indépendance énergétique. La guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient ont brutalement rappelé aux États et aux entreprises les risques liés à la dépendance aux énergies fossiles importées. Le nucléaire, lui, offre une production locale, stable et non soumise aux aléas géopolitiques des marchés pétroliers ou gaziers. En Europe, en Asie et aux États-Unis, de nombreux pays relancent leurs programmes nucléaires.

Enfin, les objectifs climatiques. Le nucléaire n'émet pas de CO2 en fonctionnement, ce qui en fait un allié incontournable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. De plus en plus d'États l'intègrent officiellement à leur mix énergétique vert.

Par conséquent, le secteur du nucléaire connaît un fort regain d'intérêt avec des investissements massifs de la part des États, des géants de la Tech et des fonds d'investissement. Pour un investisseur, c'est une opportunité de se positionner sur un secteur avec un horizon de plusieurs décennies.

L'avantage du secteur du nucléaire, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'investissement selon votre profil et votre tolérance au risque. Vous pouvez investir directement dans la matière première (l'uranium), dans les entreprises qui construisent les réacteurs, dans celles qui les exploitent ou encore via des ETF thématiques qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur.

L'uranium est la matière première de base du nucléaire. Investir dans les producteurs d'uranium, ou s'exposer directement au prix du minerai, c'est parier sur la demande croissante en combustible nucléaire. C'est l'option la plus volatile, mais aussi celle avec le plus grand potentiel de hausse si la demande explose.

Les constructeurs et équipementiers sont les entreprises qui conçoivent, fabriquent et installent les réacteurs. Elles bénéficient des grands chantiers de construction de nouvelles centrales et du développement des PRM (petits réacteurs modulaires).

Les exploitants sont les entreprises qui gèrent les centrales en fonctionnement et vendent l'électricité produite. Ce sont les entreprises les plus stables et les plus défensives du secteur avec des revenus prévisibles sur le long terme.

Les ETF thématiques sur le nucléaire permettent de s'exposer à l'ensemble de la chaîne de valeur en un seul investissement, sans avoir à choisir des actions individuelles. C'est l'option idéale pour les investisseurs qui veulent une exposition diversifiée avec moins de risque spécifique, comme la volatilité de l'action d'une seule entreprise, par exemple.

Découvrez les entreprises publiques dans lesquelles il est possible d'investir pour s'exposer à la croissance du nucléaire 👇

Les meilleures actions et ETF nucléaires en 2026

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L'uranium : investir à la source de toute la filière

L'uranium est la matière première indispensable au fonctionnement de toute centrale nucléaire. Investir dans les producteurs d'uranium, c'est s'exposer directement à l'équation offre/demande du marché dans son ensemble.

Cameco (CCJ)

Cette entreprise canadienne est le premier producteur d'uranium du monde occidental. En 2025, Cameco a produit environ 8 077 tonnes d'uranium et a livré 12 692 tonnes à ses clients sous contrat à long terme, pour un chiffre d'affaires de 3,48 milliards de dollars canadiens (dont 2,87 milliards issus du segment uranium).

Début 2026, l'entreprise a signé un accord avec l'Inde pour livrer près de 8 462 tonnes d'uranium sur 9 ans (2027-2035), un contrat estimé à environ 2,6 milliards de dollars.

Cameco détient également une participation de 49 % dans Westinghouse, un constructeur de réacteurs nucléaires, ce qui lui offre une exposition sur toute la chaîne de valeur.

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Kazatomprom (KAP)

La société d'État kazakhe est le numéro 1 mondial de la production d'uranium, représentant à elle seule environ 40 % de la production mondiale. Sa production en 2025 s'est élevée à 25 839 tonnes d'uranium.

Par ailleurs, Kazatomprom a annoncé une réduction volontaire de sa production de 10 % pour 2026 (visant une fourchette de 25 000 à 26 500 tonnes) pour stabiliser le marché : une décision qui témoigne de son influence sur les prix mondiaux.

Elle est cotée à Londres via des GDR (Global Depositary Receipts), ce qui la rend accessible aux investisseurs européens. Attention toutefois au risque géopolitique lié à son actionnariat étatique (environ 75 %) et à sa localisation en Asie centrale.

Yellow Cake (YCA)

Yellow Cake est un véhicule d'investissement unique qui achète et détient de l'uranium physique. Début 2026, la société détient un stock stratégique d'environ 8 338 tonnes d'uranium.

Acheter l'action de Yellow Cake permet de s'exposer directement au cours de l'uranium sans les risques opérationnels liés à l'exploitation minière.

Les constructeurs et équipementiers

Les constructeurs sont au cœur du renouveau nucléaire. Chaque nouvelle centrale, chaque réacteur relancé, chaque PRM en développement représentent des contrats de plusieurs milliards pour ces entreprises.

BWX Technologies (BWXT)

C'est probablement le constructeur nucléaire le plus solide aux États-Unis. Depuis les années 1950, BWX fabrique des réacteurs pour la marine américaine et a produit plus de 400 réacteurs navals.

En 2025, la société a généré 3,1 milliards de dollars de revenus (+18 % sur un an) et affiche un backlog record de 7,4 milliards de dollars, soit une hausse de 119 % en un an, ce qui lui offre une visibilité exceptionnelle sur ses revenus futurs.

Sur le plan de l'innovation, BWX développe le BANR, un PRM à gaz de haute température de 75 MW, ciblant notamment les data centers et les sites industriels isolés.

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Rolls-Royce (RR.)

La marque britannique, bien au-delà des moteurs d'avion, est l'un des acteurs les plus ambitieux du marché des PRM en Europe. Sa division nucléaire développe un réacteur PRM de 470 MW.

Rolls-Royce bénéficie notamment du soutien du gouvernement britannique et d'un carnet de commandes en croissance.

Mitsubishi Heavy Industries (7011.T)

Cette entreprise japonaise est l'un des principaux constructeurs de réacteurs en Asie avec une expertise dans les réacteurs à eau pressurisée. Elle bénéficie du redémarrage massif du parc nucléaire japonais après Fukushima et de contrats d'exportation en croissance.

Oklo (OKLO)

Oklo développe des microréacteurs Aurora alimentés au métal liquide, capables de fonctionner plus d'une décennie sans rechargement. Son modèle économique est unique : Oklo construit, possède et exploite ses réacteurs, puis vend l'électricité directement à ses clients sous contrat à long terme.

Sam Altman, le PDG d'OpenAI, est président du conseil d'administration, ce qui prouve que cette solution intéresse fortement les géants de l'IA. De plus, en janvier 2026, Meta a annoncé un partenariat avec Oklo pour le développement de réacteurs alimentant ses data centers.

Les exploitants de centrales

Les exploitants sont les entreprises qui gèrent les centrales nucléaires en fonctionnement et vendent l'électricité produite. Ce sont les valeurs les plus stables du secteur, avec des revenus récurrents, souvent sous contrat à long terme avec les grands consommateurs industriels et les géants de la Tech.

Constellation Energy (CEG)

C'est tout simplement le plus grand exploitant de centrales nucléaires aux États-Unis. Le 7 janvier 2026, Constellation a finalisé l'acquisition de Calpine Corporation pour 26,6 milliards de dollars, ce qui en fait désormais le plus grand producteur privé d'électricité au monde avec 60 GW de capacité totale.

Elle a signé des contrats historiques avec Microsoft pour relancer la centrale de Three Mile Island pour alimenter ses data centers.

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Vistra Corp (VST)

Vistra est le 2e acteur de référence sur ce segment. Elle combine un parc nucléaire significatif avec des capacités de production au gaz et des batteries de stockage et a également sécurisé un accord majeur avec Meta. Vistra offre une exposition plus diversifiée que celle de Constellation avec un potentiel de croissance lié à la demande en IA.

Talen Energy (TLN)

Talen Energy est une entreprise pionnière dans le modèle « nuclear-to-data center ». L'entreprise a signé avec Amazon le premier accord au monde de fourniture directe d'électricité nucléaire à un data center d'Amazon Web Services.

Ce modèle de contrat direct, sans passer par le réseau électrique public, représente une révolution dans la façon dont les géants de la Tech s'approvisionnent en énergie et Talen Energy en est le précurseur.

Les ETF thématiques sur le nucléaire

Pour les investisseurs qui ne souhaitent pas choisir des actions individuelles, les ETF thématiques sont la solution idéale. Ils permettent d'investir en un seul instrument dans un panier d'entreprises couvrant toute la chaîne de valeur du nucléaire.

Global X Uranium ETF (code ISIN : US37954Y8710)

C'est l'ETF nucléaire le plus important au monde avec plus de 6,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Coté sur le NYSE Arca, il regroupe plus de 50 entreprises couvrant l'extraction d'uranium, la production de composants nucléaires et les opérateurs. Ses principales positions sont Cameco, NexGen Energy, Oklo et Uranium Energy Corp

VanEck Uranium & Nuclear Technologies UCITS ETF (code ISIN : IE000M7V94E1)

C'est la version européenne UCITS idéale pour les investisseurs français. Domicilié en Irlande, il couvre à la fois les producteurs d'uranium et les entreprises du nucléaire civil avec un TER de 0,55 %. C'est l'option la plus accessible et fiscalement optimisée pour un investisseur basé en France.

Sprott Global Uranium Miners UCITS ETF (code ISIN : IE0005YK6564)

Cet ETF permet exclusivement de s'exposer à des entreprises minières productrices d'uranium. Il offre une exposition plus directe et plus volatile au cours de l'uranium.

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Quels sont les risques associés à ce secteur ?

Avant d'investir dans le nucléaire, il faut connaître les risques bien particuliers qui ne se retrouvent pas dans d'autres secteurs.

Le risque réglementaire est probablement le plus important. La construction et l'exploitation d'une centrale nucléaire nécessitent de très nombreuses autorisations, des années de procédures et la bienveillance des gouvernements. Un changement politique peut remettre en cause des projets entiers du jour au lendemain, comme l'a montré la sortie du nucléaire en Allemagne.

Un incident majeur comme ceux de Fukushima ou de Tchernobyl peut provoquer une chute brutale de l'ensemble des valeurs du secteur et un retournement de l'opinion publique et des politiques énergétiques pour un certain temps. Les nouvelles technologies utilisées par les constructeurs de réacteurs sont conçues pour être intrinsèquement plus sûres, mais elles n'ont pas encore fait leurs preuves à grande échelle.

Le risque géopolitique de l'uranium est également à surveiller. Le Kazakhstan, avec Kazatomprom, représente plus de 40 % de la production mondiale. De plus, la Russie contrôle une part significative de la capacité d'enrichissement mondiale. Toute tension diplomatique ou sanction peut perturber les chaînes d'approvisionnement, comme l'a montré la guerre en Ukraine.

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