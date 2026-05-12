Investir dans la photonique : les 10 meilleures actions de ce secteur lié à l'IA

La photonique s'impose aujourd'hui comme l'une des technologies les plus stratégiques de la décennie. L'explosion des besoins en IA crée un besoin urgent de remplacer le cuivre par la lumière dans les datacenters. Découvrez comment investir dans la photonique en 2026 à travers 10 actions d'entreprises du secteur.

Les meilleures actions de la photonique en 2026

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Collaborations commerciales

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Les lasers pour l'IA et les datacenters

C'est le segment au cœur de la thèse d'investissement photonique en 2026. À mesure que les géants du cloud déploient des centaines de milliards de dollars dans leurs infrastructures IA, les fabricants de lasers pour interconnexions optiques se retrouvent au centre d'un cycle de demande sans précédent.

Lumentum Holdings (NASDAQ : LITE)

Lumentum est le leader mondial des composants photoniques pour les datacenters IA et les réseaux de communication. L'entreprise, basée à San Jose en Californie, fabrique les lasers à semi-conducteurs, les modules optiques et les sous-systèmes photoniques qui constituent l'épine dorsale des infrastructures de transmission de données à très haute vitesse.

Son produit phare en 2026 est la plateforme 1,6 térabit (1,6T), qui repose sur ses lasers EML (Electro-absorption Modulated Laser), pour lesquels Lumentum détient environ 50 à 60 % du marché mondial. Ces composants sont le goulot d'étranglement critique de la chaîne d'approvisionnement des transceivers de nouvelle génération.

Nvidia a désigné Lumentum comme partenaire stratégique pour sa prochaine architecture Rubin avec un investissement de 2 milliards de dollars et des engagements d'achat pluriannuels. L'entreprise développe également des commutateurs de circuits optiques qui permettent de router les signaux lumineux sans les convertir en électricité, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 40 % dans les datacenters à grande échelle.

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Coherent Corp. (NYSE : COHR)

Coherent Corp est le résultat de la fusion entre II-VI Incorporated et le Coherent original, deux géants de l'optique et des matériaux semi-conducteurs. L'entreprise, basée à Saxonburg en Pennsylvanie, est le leader mondial en volume sur le marché des transceivers optiques avec environ 25 % de parts de marché. Elle couvre un spectre technologique large : lasers InP, photonique silicium, transceivers 400G, 800G et 1,6T, modulateurs et commutateurs optiques, amplificateurs, mais aussi lasers industriels et matériaux semi-conducteurs avancés.

Comme Lumentum, Coherent a reçu un investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia et a été désignée comme collaboratrice principale sur la plateforme de photonique silicium Spectrum-X. À l'OFC 2026, Coherent a présenté un système CPO à 6,4 térabits utilisant sa photonique silicium, marquant un jalon technologique majeur.

Ses lasers InP sont vendus à guichet fermé jusqu'en 2027, témoignant d'une demande structurellement supérieure à l'offre disponible.

IPG Photonics (NASDAQ : IPGP)

IPG Photonics, basée à Marlborough dans le Massachusetts, est l'inventeur et le principal producteur mondial de lasers à fibre industriels. L'entreprise fabrique des lasers à fibre à très haute puissance (de 500 watts à 120 kilowatts) utilisés pour la découpe, le soudage, le marquage, le nettoyage et la fabrication de précision dans des secteurs allant de l'aéronautique à l'automobile en passant par le médical et la microélectronique.

Ce qui différencie IPG de la plupart de ses concurrents est son intégration verticale complète : l'entreprise fabrique elle-même la plupart des composants dont elle a besoin, ce qui lui confère un avantage de coût structurel.

En 2026, IPG a également présenté une nouvelle gamme de lasers à énergie dirigée pour applications de défense. Comparé à ses pairs, IPG offre un profil plus défensif et diversifié, moins concentré sur la thématique IA mais plus résilient aux cycles de dépenses technologiques.

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Les équipementiers et fabricants d'infrastructure photonique

Ces entreprises ne fabriquent pas directement des composants photoniques, mais fournissent les machines ou les services d'assemblage qui rendent possible la production à grande échelle.

Fabrinet (NYSE : FN)

Fabrinet est un sous-traitant de fabrication spécialisé dans l'assemblage et le conditionnement avancé de composants optiques, photoniques et électro-optiques. L'entreprise, basée à Bangkok en Thaïlande, n'invente pas les technologies photoniques : elle les fabrique à grande échelle pour les leaders du secteur. Ses clients incluent Lumentum, Coherent, Nvidia, Cisco, Amazon Web Services et de nombreux autres acteurs des télécommunications et des datacenters.

Le positionnement de Fabrinet est stratégique : dans un secteur où la demande en modules optiques 400G, 800G et 1,6T explose, sa capacité à assembler des composants extrêmement délicats à des coûts compétitifs en fait un maillon indispensable de la chaîne d'approvisionnement. Elle diversifie également ses activités au-delà des datacenters vers les capteurs automobiles, les composants médicaux et les systèmes LiDAR.

Soitec (EURONEXT: SOI)

Soitec, basée à Bernin près de Grenoble, est un leader mondial de la conception et de la production de substrats semi-conducteurs innovants. Son positionnement dans la photonique repose sur une technologie propriétaire lui permet de fabriquer des substrats Photonics-SOI (silicium sur isolant), les tranches sur lesquelles sont produits les circuits photoniques intégrés utilisés dans les transceivers optiques et les systèmes CPO des datacenters IA.

Selon Bank of America, Soitec détient plus de 95 % des parts de marché sur les substrats de qualité photonique, un quasi-monopole comparable à celui d'ASML dans la lithographie.

En 2025, Soitec a rejoint la Silicon Photonics Industry Alliance (SEMI SiPhIA), un consortium de plus de 100 acteurs soutenu par TSMC et ASE, et a confirmé l'alignement de sa technologie sur la prochaine génération de serveurs Nvidia intégrant des solutions CPO.

L'action est cotée sur Euronext Paris et est éligible au PEA, un avantage fiscal notable pour les investisseurs français.

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Aixtron (Xetra : AIXA)

Aixtron, basée à Herzogenrath en Allemagne, est le fabricant dominant d'équipements de dépôt chimique en phase vapeur organométallique (MOCVD) utilisés pour produire les semi-conducteurs composés qui sont au cœur de la photonique.

Avec une part de marché de 70 à 90 % sur la plupart de ses gammes de produits, Aixtron est souvent comparée à ASML dans le secteur de la photonique : comme ASML pour la lithographie, Aixtron détient un quasi-monopole sur les machines qui permettent de fabriquer les composants clés.

En début d'année 2026, Aixtron a relevé ses prévisions annuelles après une demande en optoélectronique supérieure aux attentes, avec plus de 65 % de ses prises de commande liées à ce segment. L'entreprise a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine en Malaisie pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'action est cotée à Francfort et accessible via la plupart des courtiers européens, ce qui lui permet d'être éligible au PEA.

La photonique intégrée sur puce : la prochaine rupture technologique

Ces entreprises travaillent sur la convergence ultime de la photonique : intégrer des lasers, modulateurs et détecteurs sur une seule puce à l'échelle du wafer, comme c'est aujourd'hui le cas pour les transistors. Ce segment est plus spéculatif mais représente potentiellement la disruption technologique la plus radicale du secteur.

Sivers Semiconductors (Stockholm : SIVE)

Sivers Semiconductors, basée à Kista en Suède, est un fabricant de puces et de modules basés sur des technologies de semi-conducteurs propriétaires. L'entreprise opère sur 2 segments complémentaires : le Wireless, qui développe des puces et modules mmWave pour les réseaux 5G, les communications par satellite et les radars ; et le Photonics, qui développe des lasers à semi-conducteurs composés pour les communications optiques, la détection et les réseaux optiques sans fil.

En 2026, Sivers est positionnée à l'intersection de 2 tendances majeures : la demande en lasers haute performance pour les datacenters IA et le marché du LiDAR pour l'automobile et la robotique.

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POET Technologies (NASDAQ : POET)

POET Technologies, basée à San Jose en Californie, est le concepteur d'une technologie de rupture dans le domaine des puces photoniques : l'Optical Interposer.

Cette plateforme brevetée permet d'intégrer des composants électroniques et photoniques (lasers, modulateurs, récepteurs) sur un seul dispositif en niveau de wafer, en utilisant des procédés compatibles avec les fonderies standard.

L'objectif est d'appliquer à l'optique les mêmes méthodes de fabrication à grande échelle et à bas coût qui ont rendu les semi-conducteurs omniprésents.

Les partenaires de POET valident l'approche : Foxconn Interconnect Technology (FIT) a sélectionné les circuits intégrés photoniques silicium de POET pour développer des modules transceiver 800G et 1,6T.

En 2026, POET a aussi annoncé un accord de développement conjoint avec LITEON pour des modules optiques IA, et une collaboration avec Lessengers pour des transceivers 1,6T 2×DR4. Ces partenaires fournissent directement les plus grands datacenters du monde.

Lightwave Logic (NASDAQ : LWLG)

Lightwave Logic est une entreprise qui développe des polymères électro-optiques (EO) de nouvelle génération pour la transmission de données à très haute vitesse et très faible consommation d'énergie.

En mars 2026, Lightwave Logic a signé un accord de développement avec Tower Semiconductor pour intégrer ses modulateurs en polymère électro-optique à plus de 110 gigahertz dans la plateforme de photonique silicium PH18 de Tower, l'une des plateformes de fonderie les plus utilisées au monde.

L'entreprise a également engagé des programmes techniques avec 2 sociétés Fortune Global 500 (dont les noms restent confidentiels).

C'est l'action la plus spéculative de cette sélection, encore en phase pré-revenus, mais dont le partenariat avec Tower Semiconductor marque un passage du laboratoire vers la production industrielle.

Les semi-conducteurs photoniques

MACOM Technology Solutions (NASDAQ : MTSI)

MACOM Technology Solutions, basée à Lowell dans le Massachusetts, est un concepteur et fabricant de semi-conducteurs haute performance pour les applications photoniques, les radiofréquences et les micro-ondes.

L'entreprise occupe une position hybride unique entre la photonique et les semi-conducteurs : elle fournit des amplificateurs optiques, des pilotes de modulateurs, des photo-détecteurs et des circuits intégrés pour les réseaux à très haute vitesse, les systèmes LiDAR, les radars et les applications de défense.

MACOM est particulièrement bien positionnée sur le marché des interconnexions optiques pour les datacenters. L'entreprise fournit des composants utilisés dans les modules transceivers assemblés par Fabrinet et d'autres sous-traitants pour le compte des hyperscalers.

Son exposition à la 5G, aux radars et aux applications de défense offre une diversification supplémentaire par rapport aux acteurs purement centrés sur les datacenters pour l'IA.

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Avec quelle plateforme investir dans la photonique ?

Les actions du secteur de la photonique sont pour la plupart cotées au NASDAQ ou au NYSE pour les entreprises américaines. Elles nécessitent toutes un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Pour les actions d'Aixtron (Allemagne), de Sivers Semiconductor (Suède) et de Soitec (France), elles sont éligibles au PEA.

Vous pouvez donc profiter du cadre fiscal avantageux du PEA et investir dans la photonique en vous exposant à ces entreprises (notez que Sivers Semiconductor est uniquement disponible sur Trade Republic).

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Voici un récapitulatif de la disponibilité des actions présentées dans cet article sur chaque plateforme :

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Pourquoi investir dans la photonique en 2026 ?

La photonique, la science qui exploite les photons plutôt que les électrons pour transmettre, détecter et générer de l'énergie, sort de sa niche pour devenir une technologie d'infrastructure mondiale. Plusieurs catalyseurs convergent pour en faire l'un des thèmes d'investissement les plus porteurs de la décennie.

L'IA bute sur un mur physique : le cuivre ne suffit plus

Les modèles d'intelligence artificielle modernes nécessitent des milliers de processeurs graphiques (GPU) qui doivent communiquer entre eux en permanence à des débits très importants. Le cuivre, qui a été le matériau dominant des interconnexions pendant un siècle, approche de ses limites physiques : il génère trop de chaleur, consomme trop d'énergie et ne peut tout simplement pas suivre les vitesses requises au-delà de quelques dizaines de gigabits par seconde.

La lumière n'a pas ces contraintes. Les interconnexions optiques transmettent les données à des débits allant de 400 gigabits à 1,6 térabits par seconde, avec une consommation d'énergie réduite de 20 à 40 % par rapport aux solutions équivalentes basées sur le cuivre.

À mesure que les hyperscalers (Amazon, Google, Meta, Microsoft) investissent dans leurs infrastructures IA, les composants photoniques s'imposent comme les éléments de base incontournables de cette nouvelle génération de datacenters.

Nvidia valide le secteur avec des investissements historiques

En début d'année 2026, Nvidia a annoncé une initiative d'investissement de 4 milliards de dollars dans le secteur de la photonique, dont 2 milliards chacun vers Coherent Corp et Lumentum Holdings. Ces engagements, assortis d'accords d'achat pluriannuels garantissant à Nvidia un accès prioritaire aux composants lasers et aux technologies d'interconnexion optique, constituent une validation du secteur.

Quand la plus grande entreprise de semi-conducteurs au monde engage plusieurs milliards de dollars dans des composants photoniques, c'est le signal que ces technologies sont désormais au cœur de l'infrastructure technologique de l'IA.

Des applications qui vont bien au-delà de l'IA

Si la demande des datacenters IA est le catalyseur immédiat le plus puissant, la photonique couvre un spectre d'applications bien plus large. Dans l'industrie manufacturière, les lasers à fibre sont devenus les outils de référence pour la découpe, le soudage et le marquage de précision.

Dans la défense, les systèmes à énergie dirigée utilisant des lasers haute puissance représentent la prochaine génération d'armement, capables de neutraliser des drones et des missiles à un coût par engagement très inférieur à celui des missiles traditionnels.

Dans le médical, les lasers photoniques permettent des procédures chirurgicales d'une précision au micron, de la chirurgie de l'œil au traitement des tumeurs. Dans l'automobile, le LiDAR photonique est le capteur de référence pour la perception des véhicules autonomes.

La photonique est donc une technologie à usages multiples dont la demande est structurellement croissante sur de nombreux marchés en parallèle.

Comprendre le secteur de la photonique avant d'investir

Investir dans la photonique nécessite de comprendre les différents segments qui composent cette industrie, car les profils de risque et de croissance varient considérablement d'un acteur à l'autre.

Les fabricants de lasers pour les datacenters et les télécommunications produisent les composants qui génèrent la lumière utilisée dans les interconnexions optiques. Ce segment est au cœur de la demande de l'IA et connaît la croissance la plus forte à court terme. Il est dominé par quelques acteurs mondiaux capables de produire à grande échelle des lasers à semi-conducteurs de haute précision.

Les équipementiers et fabricants d'infrastructure photonique fournissent les machines nécessaires à la fabrication des composants photoniques. Ce sont des acteurs dont la croissance suit celle du secteur sans en porter les risques technologiques directs.

Les pionniers de la photonique intégrée sur puce travaillent sur la prochaine génération de composants, qui intègrent des lasers, modulateurs et détecteurs sur une seule puce. Leurs technologies sont encore en phase de commercialisation, ce qui les rend plus spéculatifs mais potentiellement très créateurs de valeur.

Les spécialistes des lasers industriels et de défense servent des marchés plus matures mais en pleine transformation, portés par le réarmement mondial et l'automatisation industrielle.

Concernant les ETF : il n'existe aujourd'hui aucun ETF exclusivement dédié à la photonique disponible sur les marchés européens ou américains. Le seul ETF photonique qui ait existé en Europe, le L&G Optical Technology & Photonics UCITS ETF (LAZR), a été liquidé au début de l'année 2026.

Les risques à connaître avant d'investir dans la photonique

Le secteur de la photonique présente des risques spécifiques qu'il convient de connaître avant tout investissement.

Des valorisations qui reflètent déjà beaucoup d'optimisme. Certaines actions de la sélection, notamment Lumentum et Coherent, ont connu des progressions spectaculaires portées par l'explosion de l'intérêt pour l'IA en Bourse. Ces valorisations intègrent des anticipations de croissance très élevées et toute déception sur les commandes ou les délais de livraison peut entraîner des corrections brutales.

La concentration sur quelques clients « hyperscalers ». Une part croissante des revenus des leaders de la photonique provient d'Amazon, Google, Meta, Microsoft et Nvidia. La perte ou le report de commandes de l'un de ces clients peut avoir un impact significatif sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Les risques technologiques et de production. Fabriquer des composants photoniques de haute précision est extrêmement complexe. Les problèmes lors de la production peuvent ralentir les livraisons et peser sur les marges, même pour des acteurs établis.

Un profil spéculatif pour certains acteurs. POET Technologies, Lightwave Logic et Sivers Semiconductors sont des entreprises dont les technologies sont prometteuses mais encore en phase de commercialisation à grande échelle. Leurs revenus restent limités et leur rentabilité n'est pas encore atteinte, ce qui les expose à une forte volatilité et à des risques élevés.

La cyclicité des dépenses d'infrastructure. Les investissements en datacenters sont très importants aujourd'hui, mais ils ont historiquement connu des cycles. Un ralentissement des dépenses des hyperscalers, provoqué par une saturation temporaire ou un choc macroéconomique, impacterait directement la demande en composants photoniques.

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