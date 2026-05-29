Faut-il acheter l'action Dell en 2026 ?

En quelques trimestres, Dell est passé du statut de fabricant de PC à celui d'acteur majeur de l'infrastructure pour l'IA. Porté par une demande explosive pour ses serveurs IA, son chiffre d'affaires a bondi de 88 % sur un an au premier trimestre de son exercice 2027 (février-avril 2026). Reste une question : à ce niveau de valorisation, est-il encore intéressant d'acheter l'action Dell en 2026 ?

Avant de répondre à la question de savoir s'il faut acheter l'action Dell, revenons sur ce qu'est réellement l'entreprise et sur la place qu'elle occupe aujourd'hui dans l'écosystème de l'IA.

Qu'est-ce que Dell ?

Dell Technologies est une entreprise américaine de matériel informatique fondée en 1984 par Michael Dell, dont le siège est à Round Rock, au Texas. Longtemps connue du grand public pour ses ordinateurs portables et de bureau, l'entreprise s'est progressivement transformée en l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'infrastructure pour les datacenters.

Aujourd'hui, Dell opère autour de 2 grands segments :

L'Infrastructure Solutions Group (ISG) regroupe les serveurs, le stockage et les solutions réseau pour les datacenters. C'est le segment qui embarque les serveurs optimisés pour l'IA : c'est devenu le moteur de croissance principal de l'entreprise ;

regroupe les serveurs, le stockage et les solutions réseau pour les datacenters. C'est le segment qui embarque les serveurs optimisés pour l'IA : ; Le Client Solutions Group (CSG) couvre les ordinateurs portables et de bureau ainsi que les stations de travail, à destination des particuliers et des entreprises.

Le positionnement de Dell sur l'IA est particulier : l'entreprise ne conçoit pas les puces. Elle assemble et intègre à grande échelle des serveurs IA construits autour des accélérateurs de Nvidia (et d'autres fabricants), puis les livre aux hyperscalers, aux fournisseurs de cloud spécialisés et aux grandes entreprises. Dell est donc un maillon central de la chaîne d'approvisionnement de l'infrastructure IA, davantage qu'un concepteur de technologies.

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La hausse du 28 mai 2026 : des résultats trimestriels historiques

Le 28 mai 2026, après la clôture des marchés, Dell a publié les résultats de son premier trimestre de l'exercice fiscal 2027 (la société fonctionne avec un calendrier décalé : ce trimestre couvre la période de février à avril 2026 et se compare au même trimestre de l'exercice précédent).

Les chiffres ont largement dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur un chiffre d'affaires d'environ 34,8 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) ajusté proche de 2,90 dollars. En réaction, l'action a bondi de près de 30 %, signant un plus haut historique.

Indicateur T1 exercice 2026 T1 exercice 2027 Variation annuelle Chiffre d'affaires total 23,4 milliards $ 43,8 milliards $ +88 % Revenus du segment ISG (datacenter) 10,3 milliards $ 29,0 milliards $ +181 % Revenus des serveurs optimisés pour l'IA 1,9 milliard $ 16,1 milliards $ +757 % Revenus du segment CSG (PC) 12,5 milliards $ 14,6 milliards $ +17 % BPA ajusté (non-GAAP) 1,55 $ 4,86 $ +214 %

Source : Dell Technologies, résultats du T1 de l'exercice fiscal 2027, 28 mai 2026

Au-delà des chiffres du trimestre, c'est surtout le relèvement des prévisions annuelles qui a enthousiasmé le marché. Dell vise désormais un chiffre d'affaires d'environ 165 à 169 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre une fourchette précédente de 138 à 142 milliards. L'entreprise a également relevé son objectif de revenus pour les serveurs IA à environ 60 milliards de dollars sur l'année, contre 50 milliards estimés trois mois plus tôt, soit une croissance attendue d'environ 144 % sur ce seul segment.

Dell a par ailleurs indiqué avoir enregistré 24,4 milliards de dollars de commandes liées à l'IA sur le trimestre et terminé la période avec un carnet de commandes de serveurs IA de 51,3 milliards de dollars, contre 43 milliards à la fin de l'exercice précédent.

L'entreprise revendique plus de 5 000 clients pour ses serveurs IA, allant des grandes entreprises aux fournisseurs de cloud spécialisés en passant par des projets d'IA souveraine. Elle a aussi décroché un contrat de 9,7 milliards de dollars avec le Pentagone.

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Les données clés de l'action Dell

Voici un aperçu des principales données de marché de l'action Dell, cotée au NYSE sous le ticker DELL 👇

Indicateur Valeur Cours de clôture (séance du 28 mai) 441 $ Capitalisation boursière 206 milliards $ Performance sur 1 an +175 % Performance depuis le 1er janvier 2026 +140 % Rendement du dividende ≈ 0,8 %

Données du 28 mai 2026

Le positionnement de Dell sur l'IA

La transformation de Dell est spectaculaire : en l'espace de quelques trimestres, l'entreprise est passée d'un fabricant de PC à l'un des fournisseurs d'infrastructure IA les plus importants au monde. Son modèle repose sur l'assemblage et la distribution à grande échelle de serveurs IA, construits principalement autour des accélérateurs de Nvidia.

Ce positionnement lui permet de bénéficier de plusieurs tendances simultanément. D'abord, l'investissement massif des hyperscalers (Amazon, Google, Meta, Microsoft) et des fournisseurs de cloud spécialisés dans la construction de datacenters IA. Ensuite, la montée de l'IA en entreprise avec des déploiements sur site et des projets d'IA souveraine portés par les États. Enfin, des contrats gouvernementaux et de défense, illustrés par l'accord de 9,7 milliards de dollars signé avec le Pentagone.

Le partenariat avec Nvidia est au cœur de cette dynamique : Dell intègre les puces du leader du secteur dans des systèmes serveurs complets, clés en main, livrés aux datacenters. Cette position d'intégrateur de référence explique l'explosion de son segment ISG, dont les revenus ont presque triplé sur un an.

Reste une limite structurelle : en tant qu'assembleur, Dell capture une part de la valeur inférieure à celle des concepteurs de puces. Sa marge brute, autour de 20 %, est nettement plus faible que celle d'une entreprise comme Nvidia. Lors de la publication de ses derniers résultats, la direction a d'ailleurs souligné que la flambée des prix de la mémoire (DRAM) l'oblige à réajuster les tarifs de ses serveurs quasi quotidiennement, ce qui crée une pression supplémentaire sur les marges.

Les arguments pour acheter l'action Dell

1. Un acteur incontournable de l'infrastructure IA. Avec un carnet de commandes de serveurs IA de plus de 50 milliards de dollars et un objectif de 60 milliards de revenus liés à l'IA sur l'exercice 2027, Dell dispose d'une visibilité sur plusieurs trimestres. Peu d'acteurs sont capables d'assembler et de livrer des systèmes complets en volumes aussi massifs.

2. Une croissance qui s'accélère et dépasse largement les attentes. Un chiffre d'affaires en hausse de 88 % et un BPA ajusté multiplié par plus de 3 sur un an témoignent d'une accélération réelle et pas seulement anticipée. La croissance des revenus IA (+757 %) illustre la rapidité avec laquelle le segment est devenu central.

3. Un modèle diversifié plus résilient qu'un pure-play IA. Au-delà de l'IA, Dell conserve une activité PC et une base de clients professionnels considérable. Cette diversification offre une certaine résilience face aux aléas d'un seul segment.

4. Des relais de croissance au-delà des hyperscalers. L'IA souveraine, les déploiements en entreprise, les contrats de défense et les fournisseurs de cloud spécialisés élargissent le marché adressable de Dell au-delà des seuls géants du cloud.

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Les arguments contre l'achat de l'action Dell

1. Une valorisation tendue après la flambée. Après une progression de plus de 140 % depuis le début de l'année 2026, l'action DELL s'échange désormais au-dessus de l'objectif de cours moyen de nombreux analystes. Plusieurs modèles de valorisation jugent le titre surévalué. Toute déception future pourrait entraîner une correction brutale.

2. Des marges brutes faibles. En tant qu'assembleur de serveurs, Dell affiche une marge brute d'environ 20 %, bien inférieure à celle des concepteurs de puces ou d'autres acteurs de l'industrie de l'IA.

3. La pression sur les coûts de la mémoire. La hausse record des prix de la mémoire (DRAM) pèse sur la rentabilité et oblige Dell à réajuster ses tarifs en permanence. Elle pénalise aussi le segment PC, déjà sous tension.

4. Une forte dépendance à Nvidia et au cycle des hyperscalers. Le modèle de Dell repose largement sur les accélérateurs de Nvidia et sur les dépenses d'infrastructure des grands acteurs du cloud. Un ralentissement de ce cycle d'investissement, historiquement cyclique, impacterait directement le carnet de commandes.

5. Une concentration des commandes liées à l'IA. Une part importante des commandes provient d'un nombre limité de très gros clients. Le report ou l'annulation de commandes par l'un d'eux pourrait peser significativement sur les revenus du segment et peser sur la rentabilité de l'entreprise.

Avec quelle plateforme acheter l'action Dell ?

L'action Dell est cotée au NYSE sous le ticker DELL. Elle est accessible depuis la plupart des courtiers européens et nécessite un Compte-Titres Ordinaire (CTO). En tant qu'action américaine, elle n'est pas éligible au PEA.

Voici quelques plateformes sur lesquelles il est possible d'acheter l'action Dell 👇

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Notre verdict sur l'action Dell

En quelques trimestres, l'entreprise Dell est devenue un fournisseur d'infrastructure IA de premier plan avec un carnet de commandes record, une croissance qui s'accélère et une diversification (PC, datacenter, défense) qui la distingue des pure-players. Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2027 confirment que la demande pour ses serveurs IA est massive et que la dynamique n'est pas seulement anticipée.

Le principal point de vigilance n'est pas la qualité de l'entreprise, mais sa capitalisation. Après une flambée de plus de 140 % depuis le début de l'année, l'action DELL s'échange au-dessus des objectifs de cours de nombreux analystes et son modèle d'assemblage à marge brute d'environ 20 % limite la conversion de la croissance du chiffre d'affaires en profits. La hausse des prix de la mémoire et la dépendance au cycle d'investissement des hyperscalers ajoutent à l'incertitude.

Pour les investisseurs ayant un horizon de long terme et acceptant une forte volatilité, Dell constitue une exposition intéressante à l'infrastructure IA, complémentaire d'un acteur comme Nvidia dans un portefeuille diversifié.

Pour les investisseurs plus prudents, attendre que la volatilité post-résultats se calme et observer l'évolution effective des marges sur les prochains trimestres peut s'avérer plus sage que de se positionner juste après une envolée de cette ampleur.

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