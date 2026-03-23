Top 10 des meilleures actions pour investir dans l'intelligence artificielle (IA)

L'intelligence artificielle redéfinit l'économie mondiale à une vitesse sans précédent et les opportunités d'investissement qui en découlent sont immenses. Alors dans quelles entreprises investir pour profiter de la révolution IA ? De la puce au modèle, du data center à l'application grand public, découvrez notre sélection des 10 meilleures actions pour investir dans l'IA en 2026 : leurs atouts, leur rôle dans la chaîne de valeur et pourquoi elles méritent votre attention.

Pourquoi investir dans l'IA en 2026 ?

L'intelligence artificielle (IA) n'est plus une promesse lointaine : c'est une industrie qui pèse déjà des milliers de milliards de dollars et qui continue de croître à un rythme sans précédent.

Toutes les semaines, de nouveaux modèles, de nouveaux usages et de nouvelles infrastructures voient le jour, ce qui entraîne une demande toujours plus importante en puces, en énergie, en cloud et en logiciels.

Pour un investisseur, l'enjeu est de bien comprendre la chaîne de valeur de l'IA : du fabricant de machines qui grave les puces au géant cloud qui héberge les modèles, jusqu'à l'application qui les met en valeur.

C'est cette logique de diversification à travers toute la chaîne qui guide notre sélection des 10 meilleures actions IA dans lesquelles investir en 2026 👇

Les 10 meilleures actions IA en 2026

Vous avez maintenant une vue d'ensemble des 10 actions à surveiller. Voici dans le détail pourquoi chacune d'elles mérite sa place dans cette sélection, secteur par secteur 👇

Le secteur du hardware : les fondations indispensables de l'IA

Derrière chaque modèle d'IA se cache une infrastructure physique colossale : des puces ultra-spécialisées, des usines de fabrication gigantesques, des machines de précision et des composants mémoire qui permettent aux processeurs d'afficher des hautes performances.

Sans ce socle hardware, aucune IA ne pourrait convenablement fonctionner. C'est pourquoi les entreprises qui fabriquent, conçoivent ou équipent ces infrastructures sont parmi les mieux positionnées pour profiter de la croissance de l'IA sur le long terme.

Nvidia (NVDA)

Nvidia est tout simplement l'entreprise qui a rendu l'IA générative possible à grande échelle. Ses processeurs graphiques, notamment les séries H100 et Blackwell, sont aujourd'hui le standard mondial pour entraîner et faire tourner les grands modèles de langage. OpenAI, Google, Meta, Amazon : tous dépendent massivement des puces Nvidia.

L'entreprise va bien au-delà du hardware en proposant CUDA, son écosystème logiciel propriétaire qui verrouille les développeurs dans son environnement. Ce double avantage fait de Nvidia une action quasi incontournable dans tout portefeuille.

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TSMC (TSM)

TSMC est le fabricant de semi-conducteurs le plus avancé au monde. Nvidia, Apple, AMD, Qualcomm : pratiquement toutes les puces sont fabriquées dans ses usines. TSMC maîtrise les procédés de gravure les plus fins, ce qui lui confère un avantage technologique considérable sur ses concurrents.

Acheter l'action TSMC, c'est investir dans le fondement même de l'industrie des semi-conducteurs, quel que soit le modèle d'IA ou le fabricant de puces qui domine le secteur.

ASML (ASML)

ASML est une entreprise néerlandaise qui occupe une position unique et absolument stratégique : elle est la seule au monde à produire des machines de lithographie EUV (Ultra-Violet Extrême).

Ces machines, qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros pièce, sont indispensables pour graver les transistors les plus petits sur les puces les plus avancées. Sans ASML, pas de TSMC, pas de Samsung, pas de puces Nvidia de dernière génération.

Ce monopole technologique en fait une valeur rare, défensive et profondément ancrée dans l'avenir de l'IA.

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Broadcom (AVGO)

Broadcom est moins médiatisée que d'autres entreprises du secteur, mais elle est tout aussi essentielle. L'entreprise conçoit des puces réseau haute performance qui permettent à des milliers de processeurs graphiques de communiquer entre eux dans les data centers.

Elle est également un acteur clé dans la conception d'ASICs (puces sur mesure) pour des géants comme Google, OpenAI et Meta, qui cherchent à réduire leur dépendance à Nvidia. Avec la multiplication des clusters de calcul IA, la demande pour les solutions réseau de Broadcom ne fait que croître.

SK Hynix (000660.KS)

SK Hynix est un fabricant sud-coréen spécialisé dans la mémoire HBM (High Bandwidth Memory), indispensable pour alimenter les processeurs graphiques en données à très haute vitesse. Nvidia intègre massivement les puces HBM de SK Hynix dans ses processeurs.

L'entreprise est en situation de quasi-duopole sur ce marché avec Samsung et la demande explose avec la multiplication des infrastructures d'entraînement de modèles. Cotée à la Bourse de Séoul, l'action de SK Hynix peut malheureusement être difficile à trouver chez les courtiers.

Le secteur du cloud : les autoroutes qui font tourner l'IA

Une fois les puces fabriquées, il faut les connecter, les héberger et les rendre accessibles. C'est le rôle des plateformes cloud, qui sont devenues les véritables infrastructures de l'IA moderne.

Les 3 géants du secteur investissent des dizaines de milliards de dollars par an pour construire des data centers capables d'héberger les modèles les plus puissants et de les proposer à des centaines d'entreprises. Maîtriser le cloud, c'est contrôler l'autoroute par laquelle passe toute la valeur de l'IA.

Microsoft (MSFT)

Microsoft a réalisé l'un des meilleurs coups stratégiques de la décennie en investissant massivement dans OpenAI, le créateur de ChatGPT. Résultat : Azure, son cloud, est devenu la plateforme de référence pour déployer les modèles de ChatGPT en entreprise.

Mais Microsoft va plus loin avec Copilot, son assistant IA intégré à toute la suite Office 365. Des centaines de millions de professionnels à travers le monde sont ainsi exposés quotidiennement à l'IA de Microsoft. Cette combinaison cloud, modèles et distribution massive fait de Microsoft l'une des actions les plus complètes du marché de l'IA.

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Amazon (AMZN)

Amazon Web Services, la division d'Amazon spécialisée dans les services de cloud computing à la demande, reste le leader mondial du cloud avec plus de 30 % de parts de marché. Pour l'IA, AWS propose Bedrock, sa plateforme qui permet aux entreprises d'accéder à des dizaines de modèles tiers (Anthropic, Mistral, Meta…) et à ses propres modèles Titan.

Amazon investit également massivement dans la startup Anthropic, sécurisant ainsi un accès privilégié aux meilleurs modèles du marché. La force d'Amazon réside dans sa relation avec des millions d'entreprises clientes qui font déjà tourner leur infrastructure sur AWS et qui adoptent naturellement ses services d'IA.

Alphabet / Google (GOOGL)

Google a longtemps été en retard dans la course à l'IA générative, mais l'entreprise a contre-attaqué avec Gemini, son modèle phare qui rivalise désormais directement avec ChatGPT et le reste des LLM.

De plus, Google Cloud propose ces modèles via sa plateforme Vertex AI et l'entreprise dispose d'un atout unique : ses propres puces TPU, développées en interne pour réduire sa dépendance à Nvidia.

Enfin, DeepMind, intégré à Google, est l'un des laboratoires de recherche en IA les plus respectés au monde. Cette triple exposition fait de Google une action particulièrement solide du secteur de l'IA.

Le secteur des applications : là où l'IA crée de la valeur concrète

Le hardware et le cloud sont les piliers de l'IA, mais c'est au niveau des applications qu'elle commence à générer des revenus directs et mesurables.

Ces entreprises intègrent l'IA dans leurs produits pour augmenter leur valeur ajoutée, fidéliser leurs clients ou ouvrir de nouveaux marchés. C'est la couche la plus directement exposée aux usages réels et donc aussi la plus susceptible de profiter rapidement d'une adoption massive.

Palantir (PLTR)

Palantir est une entreprise américaine spécialisée dans l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle appliquée aux grandes organisations. Fondée en 2003 avec des contrats gouvernementaux (CIA, armée américaine), elle s'est progressivement tournée vers le secteur privé avec sa plateforme AIP (Artificial Intelligence Platform).

Palantir permet à des entreprises industrielles, financières ou de santé d'exploiter leurs données internes avec des modèles d'IA pour prendre de meilleures décisions opérationnelles. Dans un monde où chaque grande organisation cherche à déployer de l'IA sur ses propres données, Palantir est une pièce maîtresse.

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Meta (META)

Meta est l'une des rares entreprises à avoir une exposition à l'IA à la fois en tant qu'utilisateur massif, développeur de modèles et distributeur grand public. Ses modèles open source Llama sont parmi les plus utilisés au monde par les développeurs.

L'IA est intégrée dans Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger pour personnaliser les contenus, améliorer la publicité et proposer des assistants conversationnels. Meta construit également ses propres puces IA en interne.

Avec près de 4 milliards d'utilisateurs actifs à travers toutes ses applications, Meta a la capacité de monétiser l'IA à une échelle qu'aucune autre entreprise n'atteint encore à l'heure actuelle.

Les futures actions liées à l'IA à surveiller

Certaines des entreprises les plus influentes de l'IA sont privées et ne sont pas encore accessibles en Bourse. Toutefois, cela pourrait changer au cours des prochaines années et il vaut mieux les connaître avant leur IPO.

OpenAI : l'application IA la plus connue au monde

L'entreprise OpenAI est à l'origine de ChatGPT, le LLM qui a déclenché la révolution de l'IA générative en 2022. Avec des centaines de millions d'utilisateurs et un partenariat stratégique avec Microsoft, OpenAI est aujourd'hui la startup la plus valorisée au monde dans le domaine de l'IA. Son éventuelle introduction en bourse, prévue pour fin 2026 / début 2027, est l'une des IPO technologiques les plus attendues depuis des années.

Anthropic : le rival sérieux d'OpenAI

Fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, Anthropic est l'entreprise derrière Claude, l'un des modèles de langage les plus performants au monde, notamment connu pour ses performances en programmation.

Soutenue financièrement par Amazon, Google et d'autres géants de la Tech, la startup est valorisée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Son approche centrée sur la sécurité de l'IA lui vaut une réputation solide dans les milieux académiques et institutionnels. Une potentielle IPO d'Anthropic serait un événement majeur pour les investisseurs.

Perplexity : le moteur de recherche IA qui défie Google

Perplexity est un moteur de recherche alimenté par l'IA qui propose des réponses sourcées et synthétisées en temps réel en alternative directe à Google. Ce moteur de recherche incarne une nouvelle façon de chercher de l'information sur Internet.

Si Perplexity s'introduit en Bourse, la startup représentera un pari direct sur la disruption de la recherche en ligne par l'IA.

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Conclusion : Diversifier son exposition pour mieux résister aux chocs

Investir dans l'IA en 2026, c'est investir dans l'une des transformations technologiques les plus rapides de l'histoire. Toutefois, cela signifie aussi s'exposer à un secteur extrêmement volatil, où une annonce d'un concurrent peut tout faire basculer du jour au lendemain.

Le lancement du LLM DeepSeek début 2025 en est l'exemple parfait : en quelques heures, les actions de plusieurs entreprises liées à l'IA ont plongé de 10 à 20 %, le marché craignant que des modèles moins gourmands en ressources rendent certains investissements hardware obsolètes.

C'est précisément cette volatilité qui rend la diversification indispensable. En répartissant vos investissements sur plusieurs couches de la chaîne de valeur de l'IA, vous réduisez le risque qu'une seule mauvaise nouvelle efface une partie de votre portefeuille. Raison de plus pour ne pas miser uniquement sur Nvidia ou sur un seul acteur, mais pour construire une exposition équilibrée à travers tout le secteur de l'IA.

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