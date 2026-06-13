L'action SpaceX bondit de 19 % pour son entrée en Bourse – Que retenir de la 1re journée ?

SpaceX a réalisé le 12 juin 2026 la plus grande introduction en bourse de l'histoire des marchés financiers. Très attendue, surmédiatisée et sursouscrite plus de 4 fois, l'opération a fait s'envoler l'action SPCX dès l'ouverture, propulsant la valorisation au 7e rang mondial. Mais entre flambée à l'ouverture, plus haut spectaculaire et clôture en forte hausse, comment s'est réellement déroulée cette première journée de trading ?

Une première journée exceptionnelle

La plus grosse introduction en bourse de l'histoire a tenu ses promesses. Introduite à 135 dollars peu après 16h00 (heure de Paris), l'action SPCX a ouvert à 150 dollars, soit déjà nettement au-dessus de son prix d'IPO, avant de poursuivre sa progression tout au long de la journée jusqu'à un plus haut de 176,52 dollars. Le titre a finalement clôturé à 160,95 dollars en hausse de 19,2 %.

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À ce niveau de clôture, SpaceX affiche une capitalisation d'environ 2 104 milliards de dollars, ce qui en fait la 7e entreprise cotée la plus valorisée au monde dès son premier jour de cotation, devant Tesla, Meta ou encore Samsung.

La demande a été colossale : l'opération a été sursouscrite plus de 4 fois avec des ordres atteignant environ 250 milliards de dollars.

Évolution du cours de l'action SpaceX le 12 juin 2026, sa première séance sur les marchés

Pourquoi l'action SpaceX a-t-elle autant grimpé ?

Plusieurs facteurs se sont combinés pour propulser le cours de l'action SpaceX dès l'ouverture, ce qui a confirmé un scénario haussier à court terme.

D'abord, le flottant était minuscule, de l'ordre de 4 % du capital, alors que la demande des particuliers a explosé : plus de 20 % des actions leur avaient été réservées, une part bien supérieure à la normale. Avec autant d'acheteurs pour si peu de titres disponibles, la pression haussière était immense.

La demande a d'ailleurs été si forte que de nombreux investisseurs ayant participé à l'IPO via des plateformes comme Revolut ou Trade Republic n'ont reçu qu'entre 10 % et 20 % de l'allocation qu'ils avaient demandée.

Avec autant d'acheteurs pour si peu de titres disponibles, la pression haussière était immense et une partie de la demande non servie à l'IPO s'est reportée sur le marché dès l'ouverture.

Ensuite, le marché a anticipé l'inclusion prochaine de SpaceX dans les grands indices. Le Nasdaq et le Russell ont raccourci le délai d'entrée habituel de plusieurs mois à quelques jours pour les méga-capitalisations, ce qui rendrait SpaceX éligible au Nasdaq-100 autour du 7 juillet 2026.

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Ce qu'il faut surveiller pour la suite

Une première séance réussie ne fait pas une tendance. Plusieurs rendez-vous décisifs attendent l'action SpaceX dans les prochaines semaines.

Le plus immédiat est la réouverture des marchés lundi 15 juin. La séance du 12 juin était un vendredi et les marchés boursiers étant fermés ce week-end, il faudra attendre lundi, puis la fin de la première semaine complète de cotation, pour observer si l'enthousiasme du premier jour se confirme ou si le titre se replie une fois la frénésie initiale retombée.

Au-delà, trois échéances seront scrutées de près. L'inclusion attendue au Nasdaq-100 autour du 7 juillet, qui déclencherait des achats automatiques des fonds indiciels. La fin progressive des périodes de blocage (lock-up) qui libérera de nouvelles actions à la vente, et la publication des premiers résultats trimestriels en tant qu'entreprise cotée, qui donnera enfin au marché une grille de lecture concrète.

👉 Pour aller plus loin : Faut-il acheter l'action SpaceX (SPCX) ?

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