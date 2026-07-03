Le FMI affirme que la tokenisation peut remodeler l'architecture financière mondiale – Récap crypto de la nuit du 2 au 3 juillet 2026

Le FMI souligne le potentiel transformateur de la tokenisation, tandis que la SEC américaine se prépare à une modernisation majeure. Dans le même temps, la Russie avance sur son rouble numérique et les levées de fonds continuent d’affluer dans la crypto-économie.

Le FMI mise sur la tokenisation

Le Fonds monétaire international a publié une étude affirmant que la tokenisation pourrait profondément remodeler l’architecture financière mondiale. Selon le rapport, elle renforcerait la sécurité, l’efficacité et l’inclusion financière. Cette position s’inscrit dans la continuité d’un précédent rapport d’avril 2026 où l’institution affirmait déjà que « la tokenisation redéfinit la finance ».

Donald Trump met en avant son rôle dans la crypto

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir été impliqué dans les cryptomonnaies avant même son entrée à la Maison Blanche. Sa déclaration de patrimoine 2025 avait déjà révélé que les cryptos représentaient sa principale source d’enrichissement, avec 1,4 milliard de dollars de revenus supplémentaires.

Il a également affirmé qu’Elon Musk envisagerait d’offrir des actions SpaceX à ses comptes de campagne. Ces annonces interviennent alors qu’une enquête est réclamée par certains sénateurs sur les liens entre sa famille et le projet crypto World Liberty Financial.

La SEC prépare l’accès on-chain aux marchés financiers

Le président de la SEC, Paul Atkins, a annoncé que le régulateur américain modernise ses règles pour rendre les marchés financiers accessibles on-chain. Connu pour ses positions pro-crypto depuis sa nomination par Donald Trump, Atkins poursuit sa stratégie de rapprochement entre finance traditionnelle et blockchain. Cette évolution s’ajoute aux initiatives récentes de grands acteurs comme Nasdaq, Mastercard ou Coinshares, qui explorent de plus en plus l’écosystème on-chain.

La société Mesh valorisée à 2 milliards de dollars

La société de paiements crypto Mesh a levé un nouveau tour de financement la valorisant jusqu’à 2 milliards de dollars, selon Axios. Cette levée s’inscrit dans un mouvement général de croissance du secteur, où des entreprises comme Kalshi ou Tether réalisent également des opérations de grande ampleur. Le secteur des paiements crypto connaît ainsi une effervescence, avec plusieurs géants cherchant à démocratiser les transactions en cryptomonnaies.

Le rouble numérique prêt pour un déploiement élargi

La gouverneure de la Banque centrale de Russie a annoncé que le rouble numérique sera prêt pour un usage élargi à partir du 1er septembre 2026. Ce projet, en développement depuis plusieurs années, s’inscrit dans la stratégie de Moscou visant à contourner les sanctions occidentales et réduire sa dépendance au dollar. Après une phase pilote lancée en août 2023, la Russie semble désormais prête à franchir une nouvelle étape dans l’expansion de sa monnaie numérique nationale.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.