Espionnage industriel à grande échelle ? Apple porte plainte contre OpenAI

Alors que les deux entreprises avaient noué un partenariat il y a deux ans, Apple a porté plainte contre OpenAI et d'anciens employés pour espionnage industriel. Qu'en est-il ?

Apple dépose plainte contre OpenAI

Vendredi, Apple a intenté une action en justice contre OpenAI sur fond d’espionnage industriel. En effet, plusieurs ex-employés de la marque à la pomme auraient divulgué des informations confidentielles au géant de l’intelligence artificielle (IA).

Selon la plainte, OpenAI aurait ainsi mis en place une véritable stratégie « pour extraire des informations confidentielles » d’Apple.

En particulier, le cas d’un ingénieur démissionnaire nommé Chang Liu est pris en exemple, alors qu'il serait parti chez OpenAI avec un MacBook non restitué à son ex-entreprise. L’intéressé aurait gardé contact avec Alyssa Peng, une ancienne collègue d’Apple, à qui il aurait notamment écrit : « LOL, j’ai découvert que je pouvais accéder au [stockage réseau], c’est trop drôle ». Par le biais de cet accès frauduleux, l’intéressé aurait ainsi téléchargé de nombreuses données d’Apple, comme des détails de fabrication ou des schémas de matériel.

Par ailleurs, la dénommée Alyssa Peng a également quitté Apple au printemps pour rejoindre OpenAI, comme 400 autres employés avant elle.

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Pour remettre les éléments dans leur contexte, Apple et OpenAI avaient pourtant noué un partenariat il y a maintenant 2 ans. Cela n’avait d’ailleurs pas manqué de faire réagir Elon Musk, qui avait promis de bannir tous les appareils Apple de ses entreprises « si Apple intégrait OpenAI au niveau de l’OS ». Alertant sur de potentielles extractions frauduleuses de données, il commentait aussi à l’époque : « Il est manifestement absurde qu’Apple ne soit pas assez intelligent pour créer sa propre IA, mais soit en quelque sorte capable de garantir qu’OpenAI protégera votre sécurité et votre confidentialité ! ».

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En réponse à la bataille juridique initiée par Apple, Elon Musk n’a une nouvelle fois pas manqué de s’en prendre à son concurrent en s’attaquant directement à Sam Altman, qu’il accuse de « porter l’escroquerie à un tout autre niveau ». À cela, l’intéressé a contre-attaqué en reprochant à Elon Musk de vendre « l’idée de datacenters spatiaux à court terme » :

homeboy you're the one sellling public market investors on short-term space datacenters https://t.co/wTYSA4q3Qx — Sam Altman (@sama) July 11, 2026

De son côté, Elon Musk a joué la carte de la surenchère :

Nous commencerons à les faire voler l'année prochaine. Peut-être pourrais-tu venir les voir, si ton agent de probation y consent. Après avoir détourné une organisation caritative d'IA open source, tu as ensuite volé toute la technologie de téléphonie d'Apple ! Impressionnant. Que comptes-tu faire pour la suite ? Difficile de faire mieux.

Quoi qu’il en soit, l’affaire entre Apple et OpenAI sera intéressante à suivre, alors que la course à l’IA semble briser chaque jour de nouvelles règles morales.

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En bourse, l’action AAPL d’Apple a cédé 0,28 % en séance, tandis que la capitalisation de 4 631 milliards de dollars du groupe en fait la deuxième plus grande entreprise au monde derrière NVIDIA.

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Source : Bloomberg

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