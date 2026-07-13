Espionnage industriel à grande échelle ? Apple porte plainte contre OpenAI

Alors que les deux entreprises avaient noué un partenariat il y a deux ans, Apple a porté plainte contre OpenAI et d'anciens employés pour espionnage industriel. Qu'en est-il ?

Modifié le 13 juillet 2026.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Espionnage industriel à grande échelle ? Apple porte plainte contre OpenAI

Apple dépose plainte contre OpenAI

Vendredi, Apple a intenté une action en justice contre OpenAI sur fond d’espionnage industriel. En effet, plusieurs ex-employés de la marque à la pomme auraient divulgué des informations confidentielles au géant de l’intelligence artificielle (IA).

Selon la plainte, OpenAI aurait ainsi mis en place une véritable stratégie «  pour extraire des informations confidentielles » d’Apple.

En particulier, le cas d’un ingénieur démissionnaire nommé Chang Liu est pris en exemple, alors qu'il serait parti chez OpenAI avec un MacBook non restitué à son ex-entreprise. L’intéressé aurait gardé contact avec Alyssa Peng, une ancienne collègue d’Apple, à qui il aurait notamment écrit : « LOL,  j’ai découvert que je pouvais accéder au [stockage réseau], c’est trop drôle ». Par le biais de cet accès frauduleux, l’intéressé aurait ainsi téléchargé de nombreuses données d’Apple, comme des détails de fabrication ou des schémas de matériel.

Par ailleurs, la dénommée Alyssa Peng a également quitté Apple au printemps pour rejoindre OpenAI, comme 400 autres employés avant elle.

💡 Où et comment acheter des actions Apple (AAPL) en 2026 ?

Pour remettre les éléments dans leur contexte, Apple et OpenAI avaient pourtant noué un partenariat il y a maintenant 2 ans. Cela n’avait d’ailleurs pas manqué de faire réagir Elon Musk, qui avait promis de bannir tous les appareils Apple de ses entreprises « si Apple intégrait OpenAI au niveau de l’OS ». Alertant sur de potentielles extractions frauduleuses de données, il commentait aussi à l’époque : «  Il est manifestement absurde qu’Apple ne soit pas assez intelligent pour créer sa propre IA, mais soit en quelque sorte capable de garantir qu’OpenAI protégera votre sécurité et votre confidentialité ! ».

Acheter des cryptos et des actions à moindres frais avec DEGIRO
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

En réponse à la bataille juridique initiée par Apple, Elon Musk n’a une nouvelle fois pas manqué de s’en prendre à son concurrent en s’attaquant directement à Sam Altman, qu’il accuse de « porter l’escroquerie à un tout autre niveau ». À cela, l’intéressé a contre-attaqué en reprochant à Elon Musk de vendre « l’idée de datacenters spatiaux à court terme » :

De son côté, Elon Musk a joué la carte de la surenchère :

blockquote icon

Nous commencerons à les faire voler l'année prochaine. Peut-être pourrais-tu venir les voir, si ton agent de probation y consent. Après avoir détourné une organisation caritative d'IA open source, tu as ensuite volé toute la technologie de téléphonie d'Apple ! Impressionnant. Que comptes-tu faire pour la suite ? Difficile de faire mieux.

Quoi qu’il en soit, l’affaire entre Apple et OpenAI sera intéressante à suivre, alors que la course à l’IA semble briser chaque jour de nouvelles règles morales.

👉 Dans l'actualité également — La française Fidji Simo, numéro 2 d'OpenAI, quitte ses fonctions

En bourse, l’action AAPL d’Apple a cédé 0,28 % en séance, tandis que la capitalisation de 4 631 milliards de dollars du groupe en fait la deuxième plus grande entreprise au monde derrière NVIDIA.

Acheter l'action AAPL en 5 minutes avec eToro
Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Source : Bloomberg

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2649 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Elon Musk

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Ethereum : Le CEO de SharpLink annonce un « supercycle institutionnel »

Ethereum : Le CEO de SharpLink annonce un « supercycle institutionnel »

 « Limiter l'offre du Bitcoin n'a plus aucun sens » - Le patron de StarkWare propose un taux d'émission annuel de 4 %

« Limiter l'offre du Bitcoin n'a plus aucun sens » - Le patron de StarkWare propose un taux d'émission annuel de 4 %

 Binance bientôt de retour en Europe ?

Binance bientôt de retour en Europe ?

 Faut-il acheter l'action Thales, fleuron français de la défense ?

Faut-il acheter l'action Thales, fleuron français de la défense ?