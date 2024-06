ChatGPT sur Siri : Elon Musk veut bannir les appareils Apple de ses entreprises

Lundi, Apple a officialisé l’arrivée de son intelligence artificielle (IA) Apple Intelligence. Parmi cette gamme de nouveautés, il se trouve que ChatGPT d’OpenAI est désormais intégré à Siri sur iOS 18 :

À la suite de cette annonce, Elon Musk n’a pas tardé à réagir dans le style qui lui est propre. Ainsi, l’intéressé a affirmé que si Apple intégrait OpenAI au niveau de l’OS, tous les appareils de la marque seraient bannis de ses entreprises. Pour les visiteurs, ceux-ci devraient également déposer leurs appareils Apple dans une cage de Faraday :

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024