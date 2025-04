Les ventes de Tesla continuent de s'effondrer en France, enregistrant une diminution de 36,8 % en mars 2025 par rapport à l'année précédente. Une tendance préoccupante qui soulève des questions sur l'avenir sur le marché France du constructeur américain, alors que, parallèlement, il est déjà en difficulté avec une action qui décroche en bourse.

Un recul significatif de Tesla en France

Tesla ne brille plus en France. En mars 2025, elle n’a immatriculé que 3 157 véhicules dans l’hexagone, soit une baisse de 36,8 % par rapport à la même période en 2024, selon les chiffres de la Plateforme automobile (PFA). Au total, depuis le début de l'année, le constructeur n'a immatriculé que 6 693 novueaux véhicules, marquant une diminution de 41 % par rapport à l'année précédente.

Plus précisément, le modèle phare de la marque, le Tesla Model Y, a vu ses ventes chuter, se classant derrière des concurrents tels que la Renault 5 E-Tech et la Citroën ë-C3. Cette perte de vitesse est d'autant plus notable que Tesla avait auparavant dominé le marché des véhicules électriques en France.

De plus, Tesla a rappelé près de 46 000 Cybertrucks produits en 2024 et 2025 en raison de problèmes de sécurité liés au détachement des panneaux de garniture, ce qui a nui à l'image de la marque.

Il faut tout de même noter que ce déclin s'inscrit dans un contexte où le marché automobile français connaît des difficultés, avec une baisse globale de 14,5 % des immatriculations de voitures neuves en mars 2025. Mais la perte de vitesse de Tesla est bien supérieure à celle du marché électrique, qui n’a diminué que de 7,8 % depuis le début de l’année.

L’explication à la chute de Tesla, on peut aussi la trouver du côté des controverses entourant Elon Musk, PDG de la firme, qui pèsent lourdement sur les performances de l'entreprise. D’ailleurs, sur le plan boursier, l'action Tesla a perdu plus de 35 % de sa valeur au premier trimestre 2025, depuis qu’il est entré au gouvernement américain.

L'impact de l'image d'Elon Musk sur les ventes

Elon Musk, qui s’était forgé dans les années 2010 l’image d’un visionnaire révolutionnant les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, voit sa réputation se détériorer à mesure que ses prises de position politiques et ses scandales prennent le pas sur ses succès entrepreneuriaux.

On peut citer parmi ses récentes controverses son alignement avec la politique de Donald Trump et le soutien financier à sa campagne, son rachat de Twitter rebaptisé X, ou encore son geste semblable à un salut nazi lors de l'investiture présidentielle américaine de 2025.

Tout cela a provoqué une vague d’indignation mondiale et lancé le mouvement « Tesla Takedown » : des manifestations mondiales contre Elon Musk et Tesla, appelant les consommateurs à boycotter la marque et à vendre leurs actions Tesla.

Le 29 mars 2025, une « journée mondiale d'action » a été organisée, avec des manifestations dans plus de 250 villes à travers le monde, comme Vancouver, Bristol, Édimbourg, Berlin, et même en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ces rassemblements ont attiré des milliers de personnes, et s’ils étaient à l’origine pacifistes, plus de 200 Tesla ont été vandalisées ou calcinées dans le monde à ce jour.

