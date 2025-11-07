Tesla rémunère Elon Musk de 1 000 milliards de dollars... Créant une vague de memecoins

Le patron de Tesla aura eu gain de cause : les actionnaires ont accordé une rémunération de 1 000 milliards de dollars à Elon Musk. Surfant sur cette décision controversée, des petits malins ont créé des memecoins douteux, qui ont connu des volumes significatifs avant de chuter.

le 7 novembre 2025 à 14:00.

Elon Musk et le « package » de 1 000 milliards de dollars

La décision des actionnaires était sujette à de vifs débats ces dernières semaines. Elon Musk, l’hégémonique patron de Tesla, SpaceX et X, méritait-il un « package » de rémunération de 1 000 milliards de dollars ? Oui, selon les actionnaires de Tesla, qui ont tranché hier avec 75 % d’approbation.

Grâce à cela, Elon Musk pourrait recevoir jusqu'à 12% du capital actuel supplémentaire de Tesla. En septembre dernier, après l'acquisition de 2,57 millions de titres, il détenait plus de 413 millions d'actions placées dans un trust (environ 12,4% du capital).

La décision pourrait faire d’Elon Musk le premier « trillionnaire » dans les années à venir, autrement dit le premier homme à dépasser la barre des 1 000 milliards de dollars d’actifs. Il est déjà l’homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 461 milliards de dollars à l’heure actuelle.

✅ Le guide pour investir dans les cryptomonnaies sereinement

Selon les données agrégées par le site spendelonmusk.money, le milliardaire gagnait 236 815 dollars par minute en août dernier, soit 14 millions de dollars par heure. Une fortune démentielle, qui vient d’être augmentée encore plus.

Les memecoins douteux surfent sur la vague

La nouvelle a conduit à une vague de création de tokens en lien avec la rémunération d’Elon Musk. Des tokens comme le « TRILLIONS », le « MUSK ou encore « Elon’s 1$ » sont apparus sur les plateformes d’échange décentralisées (DEX).

👉 Notre guide sur Dogecoin (DOGE), la cryptomonnaie préférée d’Elon Musk

Et les volumes ont parfois été significatifs. Pour le TRILLIONS, le volume a ainsi dépassé les 17 millions de dollars. Le cours du token a touché 0,0005 dollar quelques heures après sa création… Avant de s’effondrer brutalement, perdant 57 % en quelques minutes :

Le cours du TRILLIONS suit une trajectoire typique de pump and dump

 

C’est devenu une habitude dans l’écosystème crypto : lorsqu’une nouvelle fait intervenir Elon Musk, les créations de tokens s’enchaînent… Avant de disparaître tout aussi vite. Ces pump and dump continuent pourtant d’attirer des investisseurs.

Prudence devant ces memecoins

Nul besoin de préciser qu’investir dans ces cryptomonnaies est fortement risqué, et qu’il est presque impossible de dégager des gains en essayant de suivre les derniers memecoins douteux de ce type.

🌐 Dans l’actualité – Le FLOKI s’envole après un tweet d’Elon Musk

S’il fallait s’en convaincre, on peut consulter la liste des memecoins inspirés par Elon Musk, agrégée par CoinGecko. Créées au fil des ans, ces cryptomonnaies ont perdu 1,3 % en moyenne depuis hier. Une raison de plus de rester prudent quand l’enthousiasme pour l’homme le plus riche du monde est présent.

