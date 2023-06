Comment acheter des actions Tesla (TSLA) ? Guide pratique 2023

Vous envisagez de placer d'acheter des actions Tesla, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pour acquérir des actions TSLA, il faut utiliser une plateforme spécialisée dans l'achat de produits financiers. Nous vous offrons notre guide complet pour l'achat d'actions Tesla de manière facile et efficace.

Où acheter des actions Tesla (TSLA) ?

Vous songez à placer votre argent des actions Tesla, mais vous ignorez comment procéder ? Pour acheter des actions Tesla, il est judicieux d'utiliser une plateforme spécialisée dans l'achat de titres financiers.

Plusieurs courtiers ou broker permettent d'acquérir des actions TSLA. Voici notre choix.

Plateforme Frais Verse des dividendes ? eToro Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions Trade Republic 1 € par opération Selon les actions XTB Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions et prélève une commission Degiro Entre 1 à 3 € par opération en fonction de la Bourse Seulement pour les actions cotées en Europe

Simplicité d'usage, garantie de sécurité et surtout soumise à la régulation française, la plateforme eToro est conseillée pour les débutants et sera à même de satisfaire toutes vos attentes pour l'achat d'actions Tesla.

Pour acquérir des actions TSLA via eToro, il faut ouvrir un compte sur la plateforme, verser des capitaux et procéder à l'achat du volume de parts de Tesla que vous convoitez.

Lancée en 2017, la plateforme eToro est une pionnière dans le domaine du trading en ligne. Elle offre la possibilité d'investir dans un large éventail d'actifs financiers, y compris les actions, les ETF, le Forex, les matières premières et même les cryptomonnaies.

Les prestations de courtage d'eToro sont assurées par eToro Europe, une entreprise enregistrée à Chypre. Cela lui permet de fournir des services liés aux cryptomonnaies entièrement conformes à la législation applicable pour les résidents français.

eToro est réputée pour sa fonction de copy trading, qui donne la possibilité à n'importe qui de reproduire les opérations d'autres utilisateurs. Bien que cette fonction puisse être attirante pour les débutants, il est toujours recommandé de prendre ses propres décisions en termes de gestion de portefeuille. Cette plateforme conviviale est parfaite pour les novices et ceux qui cherchent à diversifier leurs investissements.

L'acquisition d'actions TSLA via eToro est relativement simple :

Créer un compte sur la plateforme ;

Verser des euros sur ce compte ;

Procéder à l'achat d'actions TSLA en quelques clics.

Si vous envisagez d'utiliser eToro pour acquérir des actions Tesla, voici comment créer un compte sur la plateforme et comment acheter facilement des actions TSLA.

Comment ouvrir un compte sur eToro ?

Pour créer un compte auprès du broker eToro, cliquez sur le bouton ci-dessous (lien affilié). Puis, une fois sur la page principale d'eToro, cliquez sur le bouton « Commencer à investir » situé en bas à gauche :

Une fois redirigé vers la page d'enregistrement d'eToro, vous avez la possibilité de vous inscrire en utilisant votre compte Facebook ou Google (Gmail). Vous pouvez également opter pour une inscription plus classique en fournissant un pseudonyme, une adresse e-mail et un mot de passe fort.

Pour terminer votre enregistrement sur la plateforme eToro et acheter des actions Tesla, il vous faut maintenant soumettre des informations complémentaires concernant votre identité : présenter un document d'identité, faire valider un numéro de téléphone, répondre à un court questionnaire. eToro respecte les lois françaises, c'est donc une étape incontournable.

🤔 Besoin d'instructions plus détaillées ? Voici notre guide complet pour ouvrir un compte sur eToro

Comment créditer votre compte eToro pour acheter des actions Tesla ?

Maintenant que votre compte eToro est actif, vous devez y verser des euros afin d'acheter des actions Tesla. Pour cela, cliquez sur le bouton « Dépôt de fonds » qui se trouve en bas à gauche du tableau de bord de la plateforme :

Avant de poursuivre, notez que votre solde sur eToro sera affiché en dollars américains et que toutes les transactions sont réalisées dans cette devise. Ne vous alarmez pas, vos euros seront automatiquement convertis en dollars américains.

Pour approvisionner votre compte eToro, vous disposez de deux options : le virement bancaire ou le paiement par carte de crédit. Pour vous orienter dans votre choix, voici les particularités de chaque mode de paiement sur eToro :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 100 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Avez-vous besoin d'aide pour approvisionner votre compte eToro ? Pour connaître la marche à suivre, cliquez sur la balise correspondant à votre mode de paiement :

Comment effectuer un dépôt à l'aide d'une carte bancaire ? Si vous désirez créditer votre compte eToro en utilisant une carte de crédit/débit, voici les démarches à suivre : Sélectionnez l'option « Carte de crédit » dans le menu déroulant ; Renseignez le numéro de votre carte de crédit/débit dans l'espace prévu à cet effet ; Indiquez la date d'expiration de votre carte ; Notez le code CVC à trois chiffres situé à l'arrière de votre carte. Après avoir fourni ces informations, votre compte eToro sera approvisionné en quelques minutes. La transaction apparaîtra sous le nom « eToro (Europe) Ltd. » dans l'application de votre banque.

Comment faire un dépôt via un virement bancaire ? Si vous souhaitez réaliser un versement sur votre compte eToro via un transfert bancaire, voici les démarches à suivre : Sélectionnez « Virement bancaire » comme méthode de paiement et cliquez sur « Continuer ». Les coordonnées de la banque partenaire d'eToro s'afficheront et vous seront également transmises par courriel ; Connectez-vous à votre compte bancaire en ligne (ou dirigez-vous vers votre agence bancaire) pour effectuer le transfert de fonds ; Il est essentiel de prendre note de l'identifiant de transaction. Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse associer les fonds qu'il reçoit à votre compte sur leur plateforme. Il est IMPÉRATIF d'inclure cet identifiant lors de votre virement, généralement dans le champ intitulé « Mémo », « Message » ou « Référence de votre virement » du formulaire. Veuillez noter que les versements par transfert bancaire sur eToro nécessitent habituellement de 4 à 7 jours ouvrables pour être traités.

Vous avez maintenant des euros disponibles sur votre compte eToro ? Vous pouvez maintenant acheter des actions TSLA en quelques clics seulement. Il suffit de saisir « Tesla » ou « TSLA » dans la barre de recherche et de cliquer sur « Investissez ».

Un nouvel onglet s'ouvrira sur eToro, indiquant le prix d'une action TSLA, qui est ici de 217,63 $. Vous pouvez préciser le montant que vous souhaitez investir, par exemple 500 $, puis cliquer sur « Placer un ordre » pour acquérir des actions TSLA sur eToro !

Vous possédez désormais un CFD d'action Tesla. Cela signifie que vous ne possédez pas réellement des actions TSLA, mais que vous suivez la fluctuation du prix de l'action sur les marchés.

Si vous faites vos premiers pas dans l'univers des cryptomonnaies, il est recommandé de ne pas recourir à un effet de levier. Gardez le paramètre x1 pour prévenir les risques associés à cet instrument de trading.

💡 Il est crucial de souligner que bien qu'eToro affiche un montant en dollars, vous pouvez émettre un ordre en utilisant vos euros sur la plateforme. Ceux-ci seront automatiquement convertis pour cette transaction.

Quelle relation entretient Tesla avec le Bitcoin et la crypto ?

En février 2021, Tesla a réalisé un investissement de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, ce qui a provoqué une forte demande pour la cryptomonnaie​.

En parallèle, peu après avoir officialisé son acceptation du Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures, Tesla est revenue sur sa décision, citant des préoccupations concernant l'impact climatique du mining du Bitcoin.

Toutefois, au cours du 2e trimestre 2022, Tesla a vendu 75 % de ses BTC, d'une valeur d'environ 936 millions de dollars. Pour justifier cette opération, le PDG de Tesla Elon Musk a expliqué aux actionnaires que l'entreprise se devait de renforcer ses avoirs en monnaie fiduciaire.

En plus de son implication dans Bitcoin, Tesla est également proche du Dogecoin (DOGE), le fameux memecoin préféré d'Elon Musk. Bien que cette cryptomonnaie soit souvent moquée par son inutilité, Tesla accepte le DOGE en tant que moyen de paiement pour ses accessoires.

Tesla est donc l'une des entreprises les plus impliquées dans le monde des cryptomonnaies, en particulier de Bitcoin. Par ailleurs, Tesla participe activement à la construction au Texas d'une ferme de minage de Bitcoin alimentée par l'énergie solaire.

Questions fréquentes sur l'action Tesla

✅ Qu'est-ce que Tesla ? Leader dans son domaine, Tesla est une entreprise américaine fondée en 2003 spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques.

✅ Quels sont les principaux concurrents de Tesla et comment affectent-ils le cours de l'action ? Les principaux concurrents de Tesla comprennent des constructeurs automobiles traditionnels comme General Motors, Ford, et Volkswagen qui ont tous lancé des initiatives importantes dans les véhicules électriques. Il y a aussi des entreprises plus récentes comme Rivian et Lucid Motors qui se concentrent uniquement sur les véhicules électriques. Ces concurrents peuvent affecter le cours de l'action TSLA en lançant de nouveaux produits ou en réalisant des avancées technologiques.

✅ Est-ce que Tesla verse des dividendes ? Tesla ne verse pas de dividendes aux détenteurs d'actions TSLA. Les bénéfices de l'entreprise sont réinvestis dans le développement et l'expansion de l'entreprise.

✅ Est-il intéressant d'acheter l'action TSLA en 2023 ? Voici un résumé des activités et projets de Tesla en 2023 : Tesla a commencé la production initiale du Cybertruck et prévoit de livrer quelques unités d'ici fin 2023. Tesla a présenté une refonte de la Model 3, appelé « Project Highland ». Tesla continue d'accroître la production de véhicules aux Gigafactory au Texas et à Berlin. Par ailleurs, la production du Semi, un camion électrique, a commencé. Il serait judicieux pour vous de conduire une analyse détaillée sur Tesla pour déterminer si l'acquisition d'actions TSLA en 2023 constitue un choix d'investissement sage ou non.

