Tesla (TSLA) : les actionnaires valident le plan de rémunération d'Elon Musk de 56 milliards de dollars

Le secrétaire général de Tesla, Brandon Ehrhart, a annoncé l’approbation hier au Texas. Quelques centaines d’actionnaires étaient réunis pour l’Assemblée générale de l’entreprise. Deux questions étaient discutées ce jour : d’une part, la question de la domiciliation de Tesla, qui va migrer vers le Texas. Et de l’autre, le plan de rémunération d’Elon Musk.

Chiffré à 56 milliards de dollars, il avait déjà été refusé une fois, en 2018. À l’époque, la juge Kathaleen McCormick avait émis des doutes sur la nécessité d’augmenter « l’homme le plus riche du monde ». La victoire récente d’Elon Musk, qui se voit attribuer cette somme pharaonique, est donc politique autant que financière.

Hier lors de l’Assemblée générale, Elon Musk est arrivé sur scène sous les applaudissements et les cris de la foule. Il a déclaré son amour pour les actionnaires qui ont voté pour approuver ce plan de rémunération :

