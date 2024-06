IA : Elon Musk retire sa plainte contre Sam Altman, le PDG d'OpenAI

Un coup de com' à la sauce Elon Musk, qui n’a pas fonctionné ? Le milliardaire et patron de xAI a retiré sa plainte à l’encontre de Sam Altman, qui dirige la firme rivale OpenAI. En mars dernier, Elon Musk avait pourtant confirmé son intention de poursuivre en justice l’entreprise.

Il reprochait à OpenAI d’avoir abandonné sa mission initiale, qui visait à développer l’intelligence artificielle (IA) pour le bénéfice de l’humanité. Elon Musk estimait ainsi que la firme avait plutôt pour but de s’enrichir :

Elon Musk demande à OpenAI de rendre tous ses éléments de recherche et sa technologie ouverts, afin que les données soient disponibles pour le reste de l’humanité. On rappelle que Grok, le modèle de xAI, qui concurrence ChatGPT, est présenté comme un modèle « open-source ».

