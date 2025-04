Elon Musk (X) interpelle la Cour suprême pour protéger les utilisateurs de Coinbase

Alors que le fisc américain intensifie sa traque aux cryptomonnaies, Elon Musk s’oppose à une nouvelle offensive contre la vie privée des utilisateurs. Il interpelle la Cour suprême pour empêcher l’IRS d’accéder aux données financières de milliers de clients de Coinbase. De quoi relancer le débat sur la confidentialité dans l'univers crypto.

Elon Musk monte au créneau contre l'IRS

Elon Musk, à travers sa société X, a interpellé ce mardi 2 avril la Cour suprême des États-Unis pour empêcher l'Internal Revenue Service (IRS) d'accéder aux données financières sensibles des utilisateurs de Coinbase. Cette démarche fait suite à une décision de justice qui vient d'autoriser l'IRS à obtenir les transactions de plus de 14 000 utilisateurs soupçonnés de ne pas avoir déclaré leurs gains en cryptomonnaies.

Les avocats de la société X, dans un dossier déposé la semaine dernière, estiment qu'une telle mesure est assimilée à une « intrusion injustifiée » violant les droits constitutionnels des citoyens américains.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

🪙 Avis Coinbase 2025 : Ce qu'il faut savoir sur cette plateforme crypto

Les avocats de la firme d'Elon Musk ont également souligné que la Constitution interdit « les perquisitions sans mandat des dossiers clients détenus par des prestataires tiers », surtout lorsque ces derniers ont contractuellement promis la confidentialité à leurs utilisateurs. En effet, la notion de confidentialité des transactions est très importante dans l'univers de la crypto.

X n'a pas pris la parole sans raison : la société voit en cette affaire l'opportunité de « rétablir la relation appropriée entre le gouvernement et les entreprises comme Coinbase et X Corp., qui ne seraient plus contraintes extrajudiciairement à aider le gouvernement à violer les droits du quatrième amendement de leurs utilisateurs ». Le but est d'empêcher l'État d'exercer une pression extrajudiciaire injustifiée pour contourner les droits protégés par le Quatrième Amendement américain.

Il faut savoir que X a déclaré stocker les données d'abonnement et de publicité de ses utilisateurs, des données privées, et prévoit à terme d'offrir des services financiers aux utilisateurs.

Tradez la volatilité crypto de manière décentralisée avec dYdX

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La liberté individuelle en question

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk intervient dans des questions de libertés individuelles liées aux nouvelles technologies, affichant une position tranchée en faveur de la confidentialité. Le patron de Tesla se décrit lui-même comme un « absolutiste de la liberté d'expression », et n'a pas peur de se dresser directement contre la Cour suprême. Il l'a déjà fait pour limiter la coopération forcée des réseaux sociaux avec les autorités dans le cadre d'enquêtes judiciaires.

🗞️ « Mettons fin à la Fed » : Elon Musk vise la Réserve fédérale des États-Unis

Aujourd'hui, l'enjeu de cette affaire dépasse largement le cas particulier de Coinbase : il concerne l'ensemble du secteur crypto, qui attire de plus en plus l'attention des gouvernements dans le monde et où la réglementation évolue rapidement.

En effet, à l'échelle mondiale, plus de 100 juridictions ont déjà adopté des réglementations sur les cryptomonnaies, que ce soit pour prévenir le blanchiment d'argent, la fraude ou le financement du terrorisme. Le verdict de la Cour suprême aux États-Unis pourrait redéfinir les limites entre transparence fiscale et confidentialité des utilisateurs.

Source : dossier déposé

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital