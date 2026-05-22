L'Iran et les États-Unis vont-ils parvenir à un accord ? Le point sur la situation

Entre l'Iran et les États-Unis, les discussions semblent au point mort. Où en sont les belligérants dans leur quête d'accord ? Nous faisons le point sur la situation.

Les États-Unis et l'Iran sont-ils proches d'un accord ?

Le 28 février dernier, les bombardements israélo-américains ont causé la mort d’Ali Khamenei, le guide suprême d’Iran. Si le régime iranien est coupable de nombreux actes immoraux envers sa population, l’intervention américaine a toutefois embrasé une situation déjà tendue au Moyen-Orient, aboutissant au quasi-blocage du détroit d’Ormuz.

Depuis, les belligérants prennent part à un dialogue de sourds et les esprits peinent à s’apaiser. Pourtant, un accord pourrait être en passe d’être conclu. Rien de concret pour le moment, mais plusieurs sources locales, dont l’agence de presse saoudienne Al-Hadath, rapportent que Washington et Téhéran mènent des travaux importants pour la finalisation d’un texte, sous la médiation du Pakistan dont le chef d’état-major pourrait en annoncer les termes.

Côté étasunien, ni Donald Trump ni la Maison-Blanche n’ont encore officialisé quoi que ce soit à l’heure de l’écriture de ces lignes. Mercredi, le président menaçait une nouvelle fois de « mesures un peu plus sévères » faute d’accord, tandis que de son côté, Massourd Pezeshkian, le président iranien, affirmait que « toutes les options rest[aient] ouvertes ».

Pour sa part, l’agence de presse Al Arabiya rapporte que des points bloqueraient encore les discussions, en particulier les questions de l’enrichissement d’uranium ainsi que la situation au détroit d’Ormuz.

Sur les marchés financiers, l’heure est toujours au statu quo, avec un Bitcoin qui reste dans son range, mais un S&P 500 actuellement à 7 445 dollars, proche de son plus haut historique (ATH). Concernant le pétrole, celui-ci est toujours très haut, mais relativement stable, à raison de 97,45 dollars pour le WTI et 102,35 dollars pour le Brent.

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En attendant, la BBC relayait en fin de matinée les déclarations de l’Iran selon lesquelles le pays réaffirmait son contrôle militaire du détroit, notamment via nouvel organisme : l’Autorité du détroit du Golfe Persique, dont il faudrait une autorisation pour naviguer sur ses eaux. Pour plus de précisions sur la situation concrète, il faudra donc encore patienter.

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