« Ce serait stupide de ne pas le faire » – Des assistants de politiciens révèlent comment ils utilisent leur position pour parier sur les marchés prédictifs

Les marchés prédictifs attirent de plus en plus d’utilisateurs, pas toujours bien intentionnés. Des assistants de politiciens américains révèlent en effet avoir utilisé leur position pour dégager des milliers de dollars.

le 13 mai 2026 à 11:00.

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Marine Debelloir

« Ce serait stupide de ne pas le faire » – Des assistants de politiciens révèlent comment ils utilisent leur position pour parier sur les marchés prédictifs

Des assistants de politiciens américains misent sur les marchés prédictifs

Si les marchés prédictifs sont un des plus grands narratifs de 2026, ils sont aussi parmi les plus critiqués. Les plateformes de paris attirent en effet les « insiders », ces personnes détenant des informations privilégiées, qui les utilisent pour miser de manière biaisée. Cette semaine, le média NPR révèle que les collaborateurs de campagnes politiques ont ainsi fait usage de ces plateformes sciemment, malgré l’interdiction.

Un assistant de politicien révèle que les paris ont été monnaie courante sur les campagnes auxquelles il a participé. Cela lui a notamment permis de se positionner en amont de sondages qui allaient être publiés :

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Vous disposez de toutes ces informations et connaissances qui ne sont pas encore publiques. Ce serait presque stupide de ne pas le faire et parier dessus avant qu’elles le deviennent.

💡 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’un marché de prédiction décentralisé ou prediction market ?

Ces paris ont permis à l’homme, qui a parlé sous condition d’anonymat, de décrocher plusieurs milliers de dollars à la fois sur certains paris. Un autre collaborateur de campagne affirme que ces pratiques étaient monnaie courante au début des années 2020. Dans les premières années de Polymarket, le cadre légal était encore flou, et les contrôles moins poussés.

Un cadre réglementaire qui commence à se dessiner

Bien que le cadre réglementaire qui entoure les marchés prédictifs commence à se dessiner, les lois font face à des tensions. Au niveau local, plusieurs États américains ont interdit leur utilisation. Mais la CFTC leur est favorable et souhaite leur expansion. Résultat : les tribunaux n’ont pas encore nettement tranché à ce sujet.

Au début du mois de mai, le Sénat américain a voté en faveur d’une interdiction d’utilisation des marchés prédictifs pour les sénateurs et leurs collaborateurs. Plusieurs autres lois sont en cours d’élaboration. Le PREDICT Act a été introduit en mars dernier pour limiter les pratiques des élus. Il impose des sanctions civiles de 10 % de la valeur de la transaction, plus le remboursement intégral des bénéfices au Trésor. Il étend par ailleurs les interdictions aux conjoints et enfants à charge des élus.

🌐 Dans l’actualité – Après les stablecoins, la législation crypto américaine se heurte à des questions éthiques sur les conflits d’intérêt

Mais ces textes ne couvrent pas les collaborateurs de campagne. C’est une des grandes limitations de ces lois : si elles incluent les élus et parfois certains collaborateurs, il reste très difficile d’interdire l’accès à tous les maillons de la chaîne. Les informations privilégiées peuvent par ailleurs être transmises à des tiers. La lutte contre les délits d’initiés sur les marchés prédictifs s’avère donc particulièrement ardue.

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Source : NPR

 

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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