Au Minnesota les banques pourront détenir les cryptos de leurs clients

La relation entretenue entre les banques et les cryptomonnaies repose sur un fragile équilibre entre la demande exprimée par leurs clients et les autorisations réglementaires nécessaires. Un dernier point qui vient d’enregistrer une avancée majeure dans l’État américain du Minnesota, qui leur permet désormais de proposer des services de garde crypto.

Minnesota : les banques et les coopératives de crédit peuvent proposer des services de garde crypto

Alors que le secteur des cryptomonnaies aime affirmer sa capacité à se passer des intermédiaires de paiement et des banques, il semblerait que leur adoption nécessite toutefois de prendre en compte certaines de ces options, notamment afin de pouvoir offrir des services plus accessibles et grand public.

Une réalité qui concerne par exemple la garde de ces fonds numériques, actuellement en première ligne dans l'actualité suite à la multiplication des agressions visant des détenteurs de cryptomonnaies, mais également le simple fait de protéger les données associées à ces portefeuilles, comme ne manque pas de le rappeler le représentant au Parlement de l'État du Minnesota, Steve Elkins.

💡️ Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Je connais personnellement des gens qui ont perdu l'accès à leurs portefeuilles de cryptomonnaies parce qu'ils ont égaré leur identifiant ou leur mot de passe. Cela n'arriverait pas si leur banque ou coopérative de crédit agissait en tant que dépositaire des informations de leur compte. Steve Elkins

Une déclaration qui s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle loi sur la garde des cryptomonnaies signée cette semaine, permettant au Minnesota de faire son entrée dans le club VIP des juridictions américaines autorisant cette activité bancaire, aux côtés du Wyoming, de la Virginie et de New York, avec une entrée en vigueur annoncée pour le 1er août.

Acheter du Bitcoin facilement avec eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Interdiction des distributeurs et guichets automatiques de cryptomonnaies

Bien que cette loi n'autorise pas les banques à échanger, investir ou prêter des cryptomonnaies, elle permet toutefois, selon la représentante au Parlement du Minnesota Bernie Perryman, de leur permettre d'évoluer avec les demandes de leurs clients, en évitant ainsi qu'ils se tournent vers des options situées en dehors de l'État ou offshores.

Dans les faits, ce cadre réglementaire établit des règles précises pour encadrer la garde des cryptomonnaies, comme par exemple une séparation claire des avoirs des clients qui permette de les distinguer des actifs institutionnels, mais également un examen préalable des plans de gestion des risques et de cybersécurité.

🗞️ Goldman Sachs se débarrasse de ses XRP et Solana, mais conserve son exposition à Bitcoin et Ethereum

Une ouverture qui ne concerne pas tous les domaines, puisque le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, vient de signer dans le même temps un texte de loi destiné à interdire purement et simplement tous les distributeurs et guichets automatiques de cryptomonnaies implantés dans le Minnesota, à compter du 1er août prochain.

De quoi expliquer la récente mise en faillite du géant américain du secteur, Bitcoin Depot, face à ce qu'il présente comme un environnement réglementaire défavorable.

Acheter des actions en 5 minutes avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Source : Projet de loi

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.