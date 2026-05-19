Alors que leur nombre augmentait de manière exponentielle en 2020, les distributeurs de Bitcoin (ATM) enregistrent désormais une lente et régulière disparition. Dernier exemple en date : l’annonce de la procédure de faillite initiée par le géant américain Bitcoin Depot.

Le géant américain Bitcoin Depot se met en faillite

En novembre 2020, nous indiquions dans un article sur le sujet comment un nouveau distributeur automatique permettant d'acheter et de vendre du Bitcoin avec des espèces apparaissait toutes les heures aux quatre coins du monde, avec déjà à cette époque une très forte concentration sur le territoire des États-Unis.

Un développement important qui va toutefois se mettre à stagner quelques années plus tard, notamment du fait de nombreuses procédures réglementaires ouvertes à leur encontre dans certaines juridictions, dont les derniers exemples en date concernent plus précisément le Canada depuis avril dernier et une récente interdiction promulguée par l'État du Minnesota, effective à partir du 1er août prochain.

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Répartition des distributeurs de Bitcoin dans le monde

Une situation qui vient apparemment de signer le dépôt de bilan du géant américain du secteur coté en bourse, Bitcoin Depot (BTM), et ses plus de 9 000 kiosques actifs, suite à l'annonce officielle du déclenchement d'une procédure de faillite volontaire auprès d'un tribunal du Texas, comme l'explique son CEO, Alex Holmes.

L'environnement réglementaire pour les opérateurs de distributeurs de Bitcoin a considérablement changé : les États ont imposé des obligations de conformité de plus en plus strictes, et dans certaines juridictions, des restrictions ou des interdictions pures et simples ; et les opérateurs ont été confrontés à des litiges et à une application réglementaire croissante. Ces développements ont sensiblement affecté la situation commerciale et financière de Bitcoin Depot, dont le modèle commercial actuel n'est plus viable. Alex Holmes

De ce fait, la société Bitcoin Depot annonce que son réseau de distributeurs de Bitcoin (BTM) est désormais hors service aux États-Unis, mais également au Canada et dans les autres pays concernés.

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Une situation qui ne risque pas de concerner la France

Cette faillite devrait impliquer une diminution importante de la quantité d'ATM Bitcoin disponibles dans le monde, mais pas de soucis du côté de la France... puisque le nombre de distributeurs de ce type a toujours figuré parmi les plus faibles de l'Europe, au point de ne même pas apparaître sur le site CoinATMRadar.

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Et pour cause, dès 2017 une proposition de loi visait à interdire ces distributeurs de cryptomonnaies, s'ils ne mettaient pas en place une identification obligatoire de leurs utilisateurs. Et au plus fort de leur implantation dans le monde, en 2020, la France comptait moins d'une dizaine de machines sur son territoire, dont certaines ont commencé à fermer quelques mois plus tard.

Le problème de ces distributeurs réside principalement dans leur association systématique de la part des autorités à des opérations de blanchiment d'argent, mais également à leur utilisation par certains fraudeurs pour recevoir des paiements de la part de leurs victimes. Cela sans oublier le fait qu'ils permettent d'échapper au contrôle des capitaux de certains pays.

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Sources : Bitcoin Depot, CoinATMRadar

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