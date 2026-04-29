Dans le cadre de sa dernière mise à jour économique, le Canada propose d’interdire purement et simplement les distributeurs automatiques (ATM) de cryptomonnaies implantés sur son territoire, invoquant leur utilisation accrue par les escrocs et les criminels. On fait le point...

Le Canada souhaite interdire les ATM crypto

Les cryptomonnaies continuent d'être régulièrement pointées du doigt pour leur utilisation privilégiée dans le cadre d'activités illicites, avec une forte hausse enregistrée au cours de l'année dernière suite à l'arrivée massive des États-Nations dans cette équation, principalement afin de contourner les sanctions internationales.

Une réalité bien loin des distributeurs automatiques (ATM) de cryptomonnaies, destinés à permettre l'achat direct de certains actifs - essentiellement du Bitcoin, mais pas uniquement - en échange d'un paiement en monnaies traditionnelles, sans passer par le système bancaire traditionnel.

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Pourtant, ce sont bien ces mêmes ATM que le Canada - deuxième pays au monde à en posséder le plus (environ 3 600) derrière les États-Unis (plus de 30 000) - souhaite apparemment exclure de son territoire, si l'on en croit les déclarations publiées dans sa dernière mise à jour économique du printemps 2026, au chapitre traitant de la protection des prestataires de services financiers contre les activités illicites.

Le Canada possède plus de 3 600 ATM crypto

Afin de protéger les Canadiens en mettant fin à l'un des principaux moyens utilisés par les escrocs pour frauder leurs victimes et par les criminels pour blanchir le produit de leurs activités criminelles, la mise à jour économique du printemps 2026 propose d'interdire les guichets automatiques de cryptomonnaies.

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La « principale méthode » utilisée par les fraudeurs

Selon les conclusions de ce document, les services proposés par ces entreprises financières feraient l'objet d'une exploitation active et soutenue par les criminels « à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de contournement des sanctions et d'escroquerie visant les économies durement gagnées des canadiens », avec 84 révocations enregistrées rien que pour le mois de mars.

Dans ce contexte, les distributeurs automatiques de cryptomonnaies s'imposeraient comme « la principale méthode » utilisée par les fraudeurs pour collecter et blanchir les fonds obtenus auprès de leurs victimes, selon une étude menée en 2023 par l'agence canadienne de renseignement financier (FINTRAC).

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Malgré tout, cette interdiction des distributeurs automatiques de cryptomonnaies ne signe pas la fin des achats de ce type, il faudra seulement le faire « auprès de prestataires de services monétaires physiques » afin de protéger davantage les canadiens contre ce type d'activités illicites.

Fait notable, la ville canadienne de Vancouver a été la toute première de l'histoire à accueillir un distributeur-échangeur automatique de Bitcoin, dès 2013. Mais les temps semblent changer, alors qu'un projet de loi tente également d'interdire les dons politiques en cryptomonnaies.

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Source : Canada

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