Un investisseur crypto menacé sur Telegram : « Si je kidnappe ton frère, tu paieras combien la rançon ? »

Dans un contexte de forte augmentation des agressions de détenteurs de cryptomonnaies, une nouvelle affaire implique des menaces reçues par l’un d’entre eux sur la messagerie Telegram, ciblant directement des membres de sa famille à l’aide de photos très inquiétantes.

« Si je kidnappe ton frère, tu paieras combien la rançon ? »

Un détenteur de cryptomonnaies français a récemment été la cible d'une nouvelle forme de menace envoyée de manière très explicite via la messagerie Telegram, connue pour sa capacité à préserver la confidentialité des échanges de ses utilisateurs.

En effet, certaines sources policières mentionnées par le Figaro font état d'une situation inquiétante ayant visé cette personne le 15 mai dernier, alors qu'elle se trouvait en déplacement professionnel sur le territoire suisse. En cause : un message et des appels impliquant très clairement des membres de sa famille.

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Selon les détails disponibles, cet entrepreneur aurait reçu « des informations et des photos » montrant notamment le domicile de ses parents et de son frère, également identifié comme un investisseur crypto, mais le plus inquiétant réside dans une menace explicite à son encontre : « si je kidnappe ton frère, tu paieras combien la rançon ? »

Rapidement averti de la situation, le frère a aussitôt contacté les forces de l'ordre qui ont immédiatement déployé des agents à la surveillance des deux domiciles impliqués, situés dans les Hauts-de-Seine, tout en encourageant ce dernier à déposer une plainte, désormais ouverte par le procureur de la République de Nanterre, alors que l'enquête se trouve sous la responsabilité de la Brigade de répression du banditisme (BRB).

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Un « phénomène plutôt franco-français »

Une nouvelle affaire qui fait écho aux récentes déclarations du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, qui vient d'annoncer la mise en place d'un « plan de bataille contre cette délinquance », alors que le nombre d'enlèvements et de séquestrations crypto ne cesse d'augmenter dans des proportions inquiétantes depuis le début de l'année, avec déjà une cinquantaine de cas déclarés.

Encore une fois, la France apparaît comme étant le pays avec la plus forte concentration d'affaires de ce type, selon la procureure du Parquet national anticriminalité organisée (PNACO), Vanessa Perrée, qui dit ne pas saisir les raisons de cette situation.

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Ce qui est frappant, c’est qu’il s’agit d’un phénomène plutôt franco-français : il n’est pas observé dans les mêmes proportions en Belgique, en Allemagne ou en Italie, selon nos partenaires et les enquêteurs, sans que l’on en comprenne encore précisément les raisons. Vanessa Perrée

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle forme de menace numérique intervient dans un contexte de forte augmentation des « cryptorapts » sur le territoire français, désormais pris très au sérieux par les forces de l'ordre.

D'autant plus si l'on considère que ce phénomène concerne désormais « tous les possesseurs de cryptomonnaies », comme n'a pas manqué de le préciser le ministre de l'Intérieur.

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Source : Figaro

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