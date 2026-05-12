Le futur du commerce se construira avec les cryptomonnaies

Le commerce doit s’adapter à ses utilisateurs, et cela revient désormais à prendre en compte les nombreux agents IA déployés sur Internet. Une réalité à laquelle les cryptomonnaies apportent une solution évidente et fonctionnelle, selon ces responsables de Google Cloud et PayPal. Et ils ne sont pas les seuls…

Le futur s'écrira avec les cryptomonnaies

Difficile d'évaluer le véritable impact de l'intelligence artificielle sur de nombreux domaines de notre monde moderne, mais une chose semble toutefois se confirmer toujours un peu plus : les cryptomonnaies pourraient rapidement devenir le système bancaire dont les agents IA ont besoin pour effectuer leurs paiements.

Un sujet régulièrement débattu depuis quelque temps, qui vient de trouver sa place lors d'une intervention de responsables de Google Cloud et PayPal dans le cadre du récent événement Consensus Miami, organisé par le média crypto CoinDesk.

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En effet, le responsable mondial de la stratégie Web3 chez Google Cloud, Richard Widmann, affirme que le système bancaire actuel ne permet pas de prendre en compte les agents IA. De ce fait, ils vont naturellement se tourner vers une infrastructure plus ouverte et fonctionnelle, comme les cryptomonnaies.

Un agent ne peut pas ouvrir de compte bancaire. Ce n’est pas difficile, c’est tout simplement impossible. Les dialogues ouverts et les normes open source constituent véritablement les fondations sur lesquelles il faut s’appuyer. Richard Widmann

Dans cette optique, Google a lancé l'Agentic Payments Protocol (AP2) avec plus de 120 partenaires en septembre dernier, dont le géant du paiement PayPal, tout en le cédant à la fondation FIDO, sur le modèle du protocole open source x402 récemment développé par Coinbase et cédé à la fondation Linux.

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Des initiatives de toutes parts

Dans le même temps, la responsable crypto de PayPal, May Zabaneh, explique comment le commerce des agents IA s'impose comme le prochain paradigme en cours de déploiement. Une évolution vis-à-vis de laquelle elle ne manque pas de présenter le stablecoin PYUSD comme « une couche programmable très naturelle pour les paiements ».

Mais d'autres évolutions s'imposent également. En effet, une récente enquête menée par son entreprise indique que 95 % des commerçants identifient très clairement le trafic généré par les agents IA, alors que seulement 20 % ont des catalogues lisibles par ces mêmes machines. Une évolution qui va rapidement s'imposer comme indispensable.

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Une autre question concerne la garde des cryptomonnaies - et notamment de leurs clés privées - qui ne doit pas dépendre de la seule responsabilité de l'agent IA. L'occasion pour Richard Widmann de rappeler que Google a étendu sa plateforme Cloud KMS à la garde de crypto-actifs.

Pendant ce temps, le leader des stablecoins Tether (USDT) s'inscrit dans la même dynamique en annonçant le lancement d'un programme de subventions à destination des développeurs, afin de financer la mise en place d'une « infrastructure IA » moins dépendante des structures centralisées. Tout un programme...

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Sources : AP2, Tether

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