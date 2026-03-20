La forte concurrence qui anime le secteur du paiement numérique ne concerne plus seulement le choix de la meilleure cryptomonnaie ou leur plus grande adoption (humaine), mais bien le fait de proposer le système le plus performant pour devenir l’outil privilégié par les agents IA. Une réalité à laquelle le géant Stripe vient de répondre avec le lancement de son protocole « Machine Payments ».

Stripe lance le « Machine Payments Protocol » à destination des agents IA

Il n'y a pas si longtemps encore, les principaux acteurs traditionnels du paiement numérique testaient timidement les cryptomonnaies afin de satisfaire à la demande de leurs utilisateurs, tout en intégrant les nombreux avantages qu'elles offrent. Puis l'intelligence artificielle a développé ses agents IA, et plus rien ne sera comme avant.

En effet, le développement accéléré de cet univers agentique rebat les cartes de ce secteur - comme bien d'autres - en faisant de ses agents les prochains « clients » à satisfaire pour espérer capter une part des centaines de milliards de dollars que leurs transactions pourraient générer d'ici la fin de cette décennie.

🔍 Qu'est-ce que x402 ? Tout savoir sur ce protocole de paiement développé par Coinbase

Une équation au centre de laquelle s'imposent sans aucun doute les stablecoins - même si une récente étude démontre que le Bitcoin pourrait également tirer son épingle du jeu - avec des protocoles comme x402 récemment mis en place par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase, et désormais le « Machine Payments Protocol » de Stripe.

Machine Payment Protocol de Stripe

Le Machine Payments Protocol (MPP) fournit une spécification permettant aux agents et aux services de coordonner des paiements de manière programmatique, rendant possibles les microtransactions, les paiements récurrents, et bien plus. Les entreprises peuvent ainsi accepter des paiements directement depuis des agents, en stablecoins comme en monnaie fiduciaire. Stripe

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« Toute l’infrastructure Stripe pour les paiements humains fonctionne aussi pour les agents »

Selon les termes du communiqué officiel, ce Machine Payments Protocol, co-développé par Stripe et son projet de blockchain Tempo, ambitionne de s'imposer comme « un standard ouvert et natif d’Internet permettant aux agents d’effectuer des paiements » dans un monde où les agents vont « devenir les principaux utilisateurs du web ».

Une solution présentée comme déjà largement fonctionnelle puisque « toute l’infrastructure Stripe utilisée pour les paiements humains fonctionne aussi pour les agents ». La question reste donc de savoir quelle offre apparaîtra comme la plus avantageuse pour cette économie agentique.

🗞️ La crypto va-t-elle devenir la banque des agents IA ?

Une interrogation à laquelle la meilleure réponse à apporter pourrait bien être celle d'un agent IA, comme n'a pas manqué de le faire un certain Thomas sur le réseau X en posant directement la question à Grok afin de comparer les frais entre x402 et le Machine Payments Protocol de Stripe.

MPP via Stripe : 1,5 % par transaction réussie (arrondi au centime le plus proche), aucun frais de gas/réseau facturé par Stripe. Protocole x402 (natif) : 0 % de frais de protocole — seulement des frais de gas minimes sur Base/Solana. Le x402 natif est bien moins cher pour les micropaiements d’agents inférieurs au centime. Grok

Une différence qui pourrait bien s'accentuer avec la récente annonce de x402 au sujet d'une prise en charge élargie de pratiquement tous les tokens ERC-20 basé sur le standard Ethereum Virtual Machine (EVM).

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Sources : Stripe, x402

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