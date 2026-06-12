Le géant LG Electronics souhaite intégrer la publicité sur la blockchain, en partenariat avec Arbitrum

Pendant que la blockchain s’attèle à redéfinir les frontières de la finance, certains acteurs de l’économie envisagent d’autres points de rencontre, comme le géant sud-coréen LG Electronics qui souhaite développer un réseau publicitaire on-chain, en partenariat avec le layer 2 Arbitrum. Qu'est-ce que cela implique ?

LG Electronics veut développer la publicité on-chain

Actuellement très orientée finance, avec l'essor sans précédent des stablecoins et le développement des actifs tokenisés, l'adoption de la blockchain peut également entraîner d'autres interconnexions avec le monde réel, comme le démontre la récente initiative développée par la société sud-coréenne LG Electronics.

En effet, cette entreprise associée à l'un des leaders mondiaux de la fabrication d’appareils électroniques grand public, LG Corporation, vient d'annoncer son intention de développer un réseau publicitaire basé sur la blockchain, en partenariat avec le layer 2 de l'écosystème Ethereum, Arbitrum (ARB), qui vient de confirmer l'information sur le réseau X.

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L’équipe blockchain de LG, qui fait partie de la division Recherche et Développement (R&D) de l’entreprise, pilote actuellement un réseau publicitaire on-chain basé sur Arbitrum. Arbitrum

Selon les informations révélées en exclusivité par le média Fortune, ce projet - testé avec une agence publicitaire japonaise dont le nom n'a pas été communiqué - aurait pour principal objectif de « permettre aux annonceurs et aux éditeurs d'accéder à une base de données partagée des inventaires publicitaires tout en suivant la manière dont les consommateurs interagissent avec les publicités ».

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Optimiser la vente d'espaces publicitaires grâce à la blockchain

Mais ce n'est pas tout. En effet, le partenariat enclenché par le géant LG Electronics avec le layer 2 Arbitrum implique également la création d'une blockchain spécialement dédiée à ce projet.

Un réseau actuellement en phase de test afin « d'évaluer si cette approche peut apporter une réelle valeur ajoutée aux annonceurs, aux éditeurs et aux audiences », selon le responsable du département de recherche blockchain de LG Electronics, Samuel Byungsun Park.

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De son côté, le cofondateur d’Arbitrum, Steven Goldfeder, explique que cette nouvelle plateforme publicitaire pourrait permettre d'optimiser la vente d'espaces publicitaires avec « un marché en capacité de fonctionner de manière automatisée grâce à des logiciels, qui ne nécessite plus d’interventions manuelles ».

Une annonce de grande envergure, puisque le géant sud-coréen de l'électronique grand public LG affiche un chiffre d'affaires mondial annuel supérieur à 60 milliards de dollars. Le lancement commercial de cette blockchain devrait intervenir d'ici la fin de l'année.

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Sources : Fortune, Arbitrum

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