Dans le cadre de son développement Web3 en cours, la célèbre plateforme de trading eToro annonce un investissement dans la plateforme de produits dérivés Extended. Une inscription au sein de la finance décentralisée (DeFi) qui répond à une demande croissante de ses utilisateurs.

Après le wallet Zengo, eToro investit dans le DEX perpétuel Extended

Cela fait quelque temps déjà que les plateformes de trading intègrent le marché des cryptomonnaies, et cela prend désormais la forme de véritables investissements stratégiques, comme lorsque le célèbre broker eToro a annoncé le rachat du wallet crypto auto-hébergé Zengo en avril dernier, pour 70 millions de dollars.

Une opération qui en annonçait visiblement d'autres, si l'on considère la récente levée de fonds menée pour la plateforme décentralisée de trading de contrats perpétuels Extended, à l'origine d'un nouvel investissement stratégique d'eToro dont le montant n'a pas été rendu public.

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Notre investissement dans Extended et la récente acquisition de Zengo sont des éléments clés de notre stratégie visant à répondre à la demande croissante d’un accès fluide aux produits DeFi et à développer notre écosystème Web3. eToro

L'occasion pour la plateforme Extended d'annoncer ce partenariat sur son compte X, en expliquant comment il « marque le début d’un partenariat avec le portefeuille en auto-conservation Zengo », tout en participant à la création d'un « accès plus large aux marchés financiers mondiaux grâce à une infrastructure on-chain de nouvelle génération ».

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Une demande croissante des utilisateurs pour accéder à la DeFi

Selon le communiqué d'Extended, le but de ce rapprochement consiste également à « explorer des opportunités pour rapprocher les actifs financiers traditionnels et les environnements de trading décentralisés », laissant entrevoir la possibilité de nouvelles évolutions, comme une possible prise en charge des actifs tokenisés et autres options du même type.

Une nécessité, selon le vice-président exécutif du développement corporate et de la stratégie chez eToro Elad Lavi, face à ce qu'il présente comme « une demande croissante des utilisateurs pour un accès fluide aux produits DeFi », avec la promesse de procéder à l'intégration de davantage d'offres liées à la finance décentralisée.

Dans les faits, il semble que ce partenariat actif entre le DEX Extended et le wallet Zengo concerne l'intégration d'un moteur de contrats à terme perpétuels directement dans ce portefeuille auto-hébergé, afin de permettre à ses utilisateurs d'accéder à des produits dérivés on-chain tout en conservant la garde de leurs actifs.

📰 La CFTC clarifie les règles du jeu pour les perpétuels crypto

Les contrats perpétuels crypto connaissent actuellement un succès sans précédent, au point de s'imposer comme l’un des marchés à la croissance la plus rapide du secteur. Une réalité sur laquelle s'est très clairement appuyée la plateforme Extended, avec plus de 100 marchés à l'origine de 245 milliards de dollars de volume de transactions pour le mois de juin.

L'occasion pour son fondateur - ancien responsable crypto de Revolut - Ruslan Fakhrutdinov de confirmer sa volonté d'étendre l'activité d'Extended au trading spot et aux actifs réels tokenisés, dans le cadre d'une seconde phase de développement qui « consiste à étendre l’infrastructure et les partenariats nécessaires pour soutenir la prochaine étape des dérivés on-chain ».

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Source : eToro

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