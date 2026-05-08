Pour la première fois, des bons du Trésor américains tokenisés ont été rachetés en quasi temps réel entre deux pays et deux banques, grâce au XRP Ledger. Le 6 mai 2026, Ondo Finance, JPMorgan, Mastercard et Ripple ont annoncé avoir bouclé cette transaction en moins de cinq secondes, en dehors des horaires bancaires traditionnels.

Une poignée de secondes pour racheter des bons du Trésor tokenisés

Régler une opération financière internationale en quelques secondes, en dehors des horaires bancaires : c'est ce que viennent de faire Ondo Finance, JPMorgan, Mastercard et Ripple. Les quatre acteurs ont bouclé le premier rachat transfrontalier et interbancaire d'un fonds de bons du Trésor tokenisés sur le XRP Ledger, en moins de 5 secondes.

L'opération portait sur OUSG, le fonds tokenisé d'Ondo Finance adossé à des bons du Trésor américains à court terme et accessible aux investisseurs accrédités. C'est Ripple qui a racheté une partie de ses parts sur le XRP Ledger. Ondo a ensuite traité le rachat et envoyé l'instruction de paiement en dollars via le Multi-Token Network de Mastercard, qui l'a envoyé vers Kinexys, la plateforme blockchain de JPMorgan.

La banque a alors livré les fonds sur le compte de Ripple à Singapour, par son réseau de banques correspondantes.

Pour comprendre – Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Pour comparaison, ce type de règlement passe habituellement par 1 à 3 jours ouvrés via les circuits de banques correspondantes. Ian De Bode, président d'Ondo Finance, est très fier de cette avancée :

En connectant l'infrastructure blockchain publique aux rails de règlement interbancaires, Ondo, Kinexys by JPMorgan, Mastercard et Ripple posent les bases de marchés mondiaux ouverts 24 heures sur 24.

Crypto.com : jusqu'à 50 € offerts avec le code CRYPTOAST

La tokenisation des actifs réels gagne du terrain

Le XRP Ledger, longtemps cantonné aux paiements transfrontaliers, gagne désormais du terrain dans la tokenisation des actifs réels (qu'on appelle RWA). Selon les données on-chain compilées par RWA.xyz, les activités de tokenisation sur le XRP Ledger ont connu une forte progression en 2025 et début 2026. Le OUSG d'Ondo a participé grandement, mais aussi le stablecoin RLUSD de Ripple ou encore la tokenisation du fonds de liquidité d'abrdn par la plateforme Archax.

La plateforme Kinexys de JPMorgan, qui a facilité le côté bancaire de l'opération, a traité plus de 3 000 milliards de dollars de transactions cumulées à ce jour. En un an, les volumes de dépôts tokenisés des grandes banques sont passés de quelques millions à... plusieurs milliards de dollars !

🗞️ À lire aussi – Des virements SEPA sur la blockchain en Europe ? La banque centrale d’Italie y croit

Le Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), l'infrastructure centrale du marché des titres américain, a d'ailleurs annoncé cette semaine le lancement prochain de son propre service de tokenisation.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Coindesk

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.