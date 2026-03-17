Une agence de notation partage ses données directement sur la blockchain pour la première fois

Le géant américain de la notation financière Moody's a annoncé le 16 mars 2026 qu'il partage désormais ses analyses de crédit directement sur blockchain. Une première mondiale et surtout, une entrée concrète des grandes institutions financières dans l'écosystème des actifs tokenisés.

le 17 mars 2026 à 18:30.

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Justine Ferrari

Une agence de notation partage ses données directement sur la blockchain pour la première fois

Qu'est-ce que l'agence de notation Moody's ?

Moody's est l'une des trois grandes agences de notation financière mondiales, aux côtés de Standard & Poor's et Fitch. Son rôle est simple : évaluer la solidité financière des entreprises et des États, et publier des notes qui servent de référence aux investisseurs du monde entier.

Pendant des décennies, ces analyses circulaient uniquement via des canaux fermés et payants, accessibles aux seuls abonnés institutionnels. Désormais, la firme new-yorkaise passe dans une nouvelle ère : ce mardi 17 mars, elle a annoncé le lancement de son Token Integration Engine (TIE). Cet outil lui permet de publier ses notations directement sur la blockchain, accessibles en temps réel dans les workflows de la finance décentralisée.

🪙 Découvrez ce qu'est la tokenisation et les secteurs qu'elle transforme

Pour Fabian Astic, directeur général et responsable mondial de l'économie numérique chez Moody's Ratings, c'était une avancée nécessaire :

blockquote icon

Alors que les marchés financiers se numérisent, le besoin d'analyses de risques indépendantes et fiables ne change pas. Nous étendons cette rigueur à l'infrastructure des marchés numériques.

Dans un premier temps, Moody's opère un nœud sur le Canton Network, une blockchain institutionnelle développée par Digital Asset, conçue pour répondre aux exigences de confidentialité et de conformité réglementaire des grandes institutions financières. Le réseau réunit déjà des acteurs comme JPMorgan, London Stock Exchange, Goldman Sachs... Et traite des volumes estimés entre 300 et 400 milliards de dollars par jour. Le TIE est conçu pour être indépendant du réseau, ce qui signifie que Moody's prévoit de l'étendre progressivement à d'autres blockchains.

🗞️ À lire aussi – Vers une tokénisation de la KPop ? La plateforme Metaplex signe un partenariat avec K Wave Media

En janvier 2026, Moody's publiait déjà un rapport anticipant que la blockchain deviendrait une « couche d'infrastructure fondamentale » pour le secteur financier cette année. Le lancement du TIE est la concrétisation de cette position : les émetteurs d'actifs tokenisés ont besoin d'analyses de crédit accessibles directement dans leurs outils, sans passer par des canaux intermédiaires.

Source : communiqué Moody's

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