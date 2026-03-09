L’administration Trump vient de livrer un plan complet détaillant sa stratégie de sécurité et de développement dans un environnement numérique à la fois risqué et hautement concurrentiel. Une initiative qui implique notamment de « soutenir la sécurité des cryptomonnaies et de la blockchain ». C’est-à-dire ?

Cyberstratégie : l'administration Trump s'engage à « soutenir la sécurité des cryptomonnaies et de la blockchain »

L'administration Trump a compris depuis longtemps que les principaux rapports de force politiques et internationaux se jouent désormais en grande partie dans les environnements numériques qui soutiennent notre monde moderne, au point de positionner le Bitcoin et les cryptomonnaies comme un enjeu stratégique évident.

Une prise de conscience à l'origine de la volonté du président des États-Unis de construire un cadre réglementaire clair et favorable à ce secteur, actuellement en proie à un blocage jugé « inacceptable » de la part des acteurs bancaires nationaux suite à un désaccord sur les rendements applicables (ou non) aux stablecoins.

Mais une autre partie se joue également dans le domaine de la cybersécurité, suite à la récente publication d'une stratégie détaillée dans le domaine destinée à « garantir que l’Amérique dirige le monde dans les domaines de la finance, de l’innovation et des technologies émergentes, de la puissance militaire et de l’industrie ».

Une volonté de leadership qui semble permettre de réaffirmer la volonté de Donald Trump de faire des États-Unis la « capitale mondiale de la crypto », puisque ce plan de cyberstratégie s'engage très clairement à « soutenir la sécurité des cryptomonnaies et de la blockchain ».

La sécurisation de l’innovation américaine et la protection de notre avantage intellectuel national seront essentielles. Nous construirons des technologies et des chaînes d’approvisionnement sécurisées protégeant la vie privée des utilisateurs dès la conception, notamment en soutenant la sécurité des cryptomonnaies et des technologies blockchain. Maison-Blanche

« Un atout stratégique pour la protection du peuple, du territoire et du mode de vie américain »

Une prise de position qui permet donc de positionner les cryptomonnaies comme un pilier essentiel de la stratégie de sécurité numérique mise en place par les États-Unis, aux côtés d'autres technologies émergentes de premier plan comme l'IA ou la sécurité post-quantique.

De ce fait, les acteurs de ces différents secteurs stratégiques et leurs employés apparaissent comme « un atout stratégique pour la protection du peuple, du territoire et du mode de vie américain (...) qui mérite de grands investissements car il apparaît comme essentiel à la prospérité économique et à la sécurité nationale ».

En filigrane, ce texte pourrait ouvrir la voie à un soutien actif et accéléré de certaines infrastructures technologiques capables de maintenir l'avance des États-Unis dans des domaines émergents comme la finance décentralisée (DeFi), les stablecoins ou encore la tokenisation des actifs du monde réel (RWA).

Le but de cette initiative apparaît dans la conclusion comme un moyen d'assurer aux générations futures d'Américains « un avenir défini par la liberté individuelle, la prospérité économique et les opportunités ».

Source : Maison-Blanche

