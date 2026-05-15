Cet homme politique britannique a-t-il acheté une maison luxueuse avec un don en crypto non déclaré ?

Le leader de l'extrême droite au Royaume-Uni, Nigel Farage, aurait-il profité d’un don en cryptomonnaies de 5 millions de livres sterling pour s’acheter une maison de luxe ? Une enquête devrait le déterminer, alors que ces fonds n’ont apparemment pas été déclarés comme ils auraient dû l’être.

Nigel Farage a-t-il oublié de déclarer un don de 5 millions de livres sterling en cryptomonnaies ?

L'adoption des cryptomonnaies se heurte encore très souvent à des zones grises réglementaires en capacité de profiter à certaines personnes peu scrupuleuses ou mal informées sur le sujet. La question restera de déterminer dans quel camp se situe la figure britannique de l'extrême droite, Nigel Farage, suite à un don de 5 millions de livres sterling - un peu moins de 6 millions d'euros - perçu sous cette forme.

Une donation effectuée par l'homme d'affaires et investisseur technologique milliardaire britanno-thaïlandais Christopher Harborne, quelques mois seulement avant que Nigel Farage ne change d'avis et décide finalement de se présenter aux élections générales britanniques, selon le média Fox News qui relaye cette affaire.

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De quoi alimenter les interrogations du président du Comité mixte du Royaume-Uni sur la stratégie de sécurité nationale, Matt Western, qui exhortait les législateurs en février 2025 au sujet du risque que représentaient les dons crypto envoyés aux partis et aux personnalités politiques, réclamant de ce fait leur interdiction temporaire.

Une situation d'autant plus compliquée que Nigel Farage aurait apparemment oublié de déclarer cette donation, comme cela aurait dû avoir lieu au moment de son entrée en fonction. De quoi ouvrir une enquête parlementaire sur le sujet, notamment du fait de l'utilisation supposée de ces fonds pour acheter... une propriété estimée à 1,4 million de livres sterling.

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Achat d'une propriété estimée à 1,4 million de livres sterling

En effet, cette affaire ne concerne pas uniquement le don non déclaré de 5 millions de livres sterling effectué par le milliardaire Christopher Harborne, mais également l'achat supposément associé d'une propriété estimée à 1,4 million de livres sterling dont le règlement aurait été effectué en espèces.

Des faits que l'intéressé dément, par le biais d'un porte-parole de son parti Reform UK, en expliquant que « le processus d'offre et d'achat de la propriété a commencé avant ce don », qui serait une « opération purement privée » intervenue avant son élection au poste de député, ne nécessitant de ce fait aucune déclaration au moment de son entrée en fonction.

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Le problème ? Selon le code de conduite de la Chambre des communes mentionné par le média Fox News, « les nouveaux députés doivent enregistrer tous leurs intérêts financiers actuels et tout avantage enregistrable (autre que les revenus) reçu dans les 12 mois précédant leur élection dans un délai d'un mois à compter de leur élection ».

Dans le cas d'une culpabilité avérée par l'enquête parlementaire, Nigel Farage pourrait se voir suspendu de son poste actuel, avec l'organisation de nouvelles élections dans sa circonscription de Clacton (sud-est de l'Angleterre).

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Source : Sky News

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