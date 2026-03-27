Monument devient la première banque du Royaume-Uni à tokeniser les dépôts de ses clients sur une blockchain publique

De plus en plus de banques s'intéressent de près à la tokenisation, notamment afin d'appliquer ses avantages à la gestion des dépôts de leurs clients. Une initiative que la Monument Bank britannique vient d'officialiser, devenant ainsi la première du Royaume-Uni à réaliser cette opération en partenariat avec la blockchain Midnight, pour un montant estimé à 250 millions de livres sterling.

Monument Bank passe à l'étape de la tokenisation

Le principe de tokenisation intègre actuellement de nombreux secteurs financiers, notamment du fait de sa capacité à s'appliquer aux actifs du monde réel (RWA), mais cela concerne également les banques en train de tester son utilisation pour gérer les dépôts de leurs clients.

Une initiative déjà en cours depuis la fin de l'année dernière du côté du géant bancaire américain BNY Mellon, également appliquée à la gestion des paiements. Et cela pourrait désormais également concerner le Royaume-Uni, suite à la récente annonce d'un programme de tokenisation mis en place par la Monument Bank.

Pour approfondir - Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Selon les éléments du communiqué officiel, ce programme de tokenisation - estimé à 250 millions de livres sterling (environ 290 millions d'euros) - représenterait « la première phase d’un déploiement plus large visant à élargir l’accès aux produits financiers tokenisés » menée en partenariat avec la blockchain publique Midnight.

Monument devrait devenir la première banque régulée au Royaume-Uni à tokeniser les dépôts des clients particuliers sur une blockchain publique — représentant des économies portant intérêt sous forme de jetons numériques tout en restant entièrement garantis, échangeables en GBP, et protégés par les cadres réglementaires existants. Midnight Foundation

Créer un compte sur Kraken et tenter de gagner 1 Bitcoin

Un programme construit sur l'infrastructure Midnight

La blockchain Midnight, gérée par la Fondation du même nom, a été développée par la société Shielded Technologies, « spécialisée dans les technologies décentralisées améliorant la confidentialité » et ancienne filiale désormais indépendante de l'entreprise Input Output, à l'origine de la blockchain Cardano (ADA).

Son but : développer avec la banque Monument « un écosystème financier flexible dans lequel les clients peuvent épargner, investir et accéder au crédit sur une seule plateforme intégrée » qui débute par les dépôts bancaires, pour ensuite s'élargir aux actifs tokenisés et à l'introduction de prêts de style Lombard.

🗞️ L'AMF et la Banque de France créent un groupe stratégique dédié à la tokenisation de la finance

Cette approche s'aligne sur la direction fixée par les régulateurs britanniques, encourageant les banques à explorer comment les dépôts tokenisés pourraient améliorer l'efficacité et la fonctionnalité de l'argent numérique tout en maintenant les protections existantes. Midnight Foundation

Dans le même temps, la banque Monument indique que sa filiale Monument Technology prévoit également de déployer une fonctionnalité de dépôt tokenisé par le biais de sa plateforme bank-as-a-service afin de permettre à d'autres institutions d'utiliser ces services.

Recevez 20 USDC + 20 € en BTC et 3 % de rendements (sur 180 jours) pour vos dépôts sur Bybit EU

Source : Midnight Foundation

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.