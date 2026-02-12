Le Royaume-Uni pourrait devenir le 1er pays du G7 à émettre des obligations tokenisées

Pour mener à bien son projet d'obligations tokenisées, le Royaume-Uni a choisi de faire appel aux services de la banque HSBC. Retour sur ces travaux, qui pourraient faire du pays le premier membre du G7 à concrétiser une telle avancée.

Le Royaume-Uni choisit HSBC pour son projet d'obligations tokenisées

Dans un contexte où la tokenisation prend de plus en plus de place dans la finance traditionnelle, le Royaume-Uni serait en passe de devenir le premier pays du G7 à émettre une obligation souveraine sur la blockchain. C'est en tout cas ce que rapporte le Financial Times, expliquant que le Trésor de Sa Majesté a retenu les candidatures de la banque HSBC et du cabinet d'avocats Ashurst.

Ce projet fait suite à une première annonce de Rachel Reeves, la chancelière de l'Échiquier (ministre de l'Économie), en novembre 2024. Par la suite, un appel à candidatures a ensuite été lancé au mois d'octobre 2025.

Lucy Rigby, la secrétaire économique au Trésor, a commenté ce projet :

C’est exactement le type d’innovation financière dont nous avons besoin pour maintenir le Royaume-Uni à l’avant-garde des marchés de capitaux mondiaux. Nous voulons attirer les investissements et faire du Royaume-Uni le meilleur endroit pour faire des affaires.

Pour l'heure, la blockchain qui serait utilisée pour soutenir ces obligations ne semble pas avoir encore été dévoilée. Des entreprises privées ont déjà utilisé des réseaux publics pour le marché obligataire, à l'instar de SG Forge avec Ethereum (ETH), mais soulignons aussi que, par le passé, HSBC s'est montrée largement anti-crypto. Par exemple, la banque avait notamment interdit à ses clients d'investir dans des actions MSTR en 2021, tandis qu'en 2023, elle avait également bloqué l'achat de cryptomonnaies par carte bancaire.

À ce jour, d'autres pays et juridictions ont déjà expérimenté l'émission d'obligations souveraines sur la blockchain, à l'image de Hong Kong en 2023, via les technologies d'Hyperledger Besu et de Canton.

Source : Financial Times

