HSBC s'ouvre aux ETF Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) à Hong Kong - Est-ce vraiment une révolution ?

HSBC a ouvert la voie aux investissements en Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) pour ses clients de Hong Kong en proposant des ETF Futures sur sa propre plateforme. Cette initiative témoigne de l'intérêt grandissant de la ville pour les cryptomonnaies, contrairement à la position plus stricte adoptée par les États-Unis depuis quelques mois.

HSBC ouvre ses portes aux ETF Bitcoin et Ethereum à Hong Kong

HSBC, l'une des plus grandes banques au monde - avec un peu moins de 3 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion - et la plus importante de Hong Kong, autorise désormais ses clients à acheter du Bitcoin (BTC) ainsi que de l'Ether (ETH) via des ETF Futures dans la région administrative spéciale de Chine.

Un ETF, abréviation de Exchange Traded Fund (fonds indiciel côté en bourse en français), est un type de fonds d'investissement qui est coté en bourse. Cela signifie qu'il peut être acheté ou vendu pendant les heures d'ouverture de la bourse, tout comme une action ordinaire. L'objectif principal d'un ETF est de reproduire la performance d'un indice boursier spécifique afin de réaliser un rendement similaire.

Nous entendons particulièrement parler d'ETF ces temps-ci, notamment depuis que le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a déposé une demande pour mettre sur le marché le tout premier ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis. D'autres géants de Wall Street tels que Wisdom Tree, Invesco ou Bitwise lui ont d'ailleurs emboîté le pas, bien que la Securities and Exchange Commission (SEC) n'ait encore pas donné de réponse à l'un d'entre eux.

C'est le journaliste Colin Wu, spécialisé dans l'écosystème de la blockchain, qui a révélé l'information selon laquelle HSBC avait également décidé de s'ouvrir aux ETF Bitcoin et Ethereum à Hong Kong. Toutefois, la nouvelle a légèrement été édulcorée.

👉 Pour tout comprendre - Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Est-ce vraiment une grande nouveauté ?

La nouvelle concernant la décision de HSBC de permettre à ses clients hongkongais d'accéder à des ETF Bitcoin, cependant, a quelque peu suscité plus d'enthousiasme que nécessaire, bien qu'elle constitue une avancée positive. Effectivement, les 3 ETF proposés (CSOP Bitcoin Futures ETF, CSOP Ethereum Futures ETF et Samsung Bitcoin Futures Active ETF) sont déjà disponibles depuis décembre dernier pour les investisseurs particuliers souhaitant en faire usage pour leurs activités de trading.

Autrement dit, HSBC n'ouvre pas la voie à ces ETF en tant que tels, mais les rendra disponibles au trading depuis sa propre plateforme d'investissement locale.

La décision de l'établissement bancaire - qui sait pourtant se montrer hostile aux cryptomonnaies - a probablement été encouragée par les régulateurs de Hong Kong, qui ont récemment fait pression sur elle et sur la banque Standard Chartered afin qu'elles se montrent un peu plus souples vis-à-vis de leurs clients souhaitant investir dans la crypto.

Cet épisode démontre que Hong Kong a bien compris que le marché des cryptomonnaies présentait un certain potentiel, et ce d'autant plus à un moment où les États-Unis, au contraire, se montrent particulièrement vindicatifs à son égard.

👉 Dans l'actu du BTC - Il hacke les comptes Twitter de Barrack Obama et Joe Biden pour demander des cryptomonnaies – 5 ans de prison pour l’arnaqueur

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.