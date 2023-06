Il hacke les comptes Twitter de Barrack Obama et Joe Biden pour demander des cryptomonnaies – 5 ans de prison pour l’arnaqueur

Un Britannique vient d’écoper de cinq ans de prison pour avoir hacké les comptes Twitter de figures politiques majeures aux États-Unis, pour promouvoir une arnaque au Bitcoin (BTC). Il aurait également utilisé la technique de « SIM swap » pour dérober des cryptomonnaies.

Arnaque au Bitcoin : un Britannique condamné pour avoir hacké des comptes Twitter

Les accusations qui pesaient sur Joseph James O’Connor étaient variées. Il a été accusé d’avoir dérobé des sommes très importantes par la technique du « SIM swap », d’avoir cyberharcelé des victimes, le tout dans le but de récupérer des cryptomonnaies. Il était aussi parvenu à hacker des comptes Twitter d’ampleur, notamment ceux appartenant à Barrack Obama, Joe Biden, ainsi que Warren Buffett ou Jeff Bezos.

En s’emparant temporairement du contrôle de ces comptes, l’homme avait pu faire la promotion d’une arnaque au Bitcoin (BTC). Elle promettait aux personnes qui envoyaient du BTC sur son adresse de leur renvoyer le double en retour. L’arnaque avait été élaborée en collaboration avec un autre homme, Graham Ivan Clark, qui a lui aussi été condamné. Elle aurait permis de récupérer plus de 100 000 dollars en cryptomonnaies. On sait également que Joseph James O’Connor avait hacké une plateforme d’échange des États-Unis, et qu’il a pu récolter 794 000 dollars. Il a accepté de rendre la somme dans le cadre de son procès.

Cinq ans de prison pour l’arnaqueur

Joseph James O’Connor vivait en Espagne, mais il a été extradé aux États-Unis afin de répondre aux accusations qui pesaient sur lui. Il risquait jusqu’à 20 ans de prison, et les procureurs en demandaient sept. Le juge Jed Rakoff aura finalement opté pour cinq années, estimant que le jeune âge de l’arnaqueur (23 ans) devait être pris en compte.

De son côté, ce dernier a rapporté regretter ces vols :

« Je ne commettrai plus jamais d’actes illégaux. Je veux vire une vie qui a du sens, pas une vie idiote, vide et solitaire comme je la vivais à l’époque. »

C’est l’occasion de rappeler que les vols de ce type sont courants, et que si l’on vous promet d’augmenter votre mise en envoyant vos cryptomonnaies sur une adresse, il s’agit très certainement d’une arnaque. N’oubliez donc pas les bonnes pratiques en ce qui concerne vos portefeuilles.

Source : Bloomberg

