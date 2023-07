Un altcoin bondit de +1 500% suite au rebranding de Twitter – Est-ce le nouveau Dogecoin (DOGE) ?

Elon Musk a pour projet de transformer Twitter en « X », une super-app qui soit à la fois un réseau social, un service de paiement, une plateforme de création, et bien d’autres choses. Le début de cette mutation a été annoncé hier : l’entreprise se débarrasse du nom « Twitter » au profit de « X », et le logo à l’oiseau disparaît également.

Interim X logo goes live later today.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE .

Elon Musk, qui a changé sa photo de profil pour le nouveau logo pour l’occasion, explique que l’adresse X.com redirige désormais vers Twitter.com. Par ailleurs, la PDG de X Corp, Linda Yaccarino, a confirmé les ambitions démesurées de l’entreprise :

« X est le futur de l’interactivité illimitée - il se concentre sur des messages audio et vidéo, des paiements et des services bancaires, tout en créant une place de marché globale pour des idées, des biens et des services, ainsi que des opportunités. Alimenté par l’IA, X nous connectera tous par des moyens que nous commençons tout juste à imaginer. »