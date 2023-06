Le TOP 5 des cryptos qui ont le plus performé en juin 2023

Le mois de juin a été prolifique pour le marché des cryptomonnaies, avec un Bitcoin (BTC) en hausse de plus de 10 %. Dans ce contexte, faisons ensemble un récapitulatif des 5 cryptomonnaies ayant réalisé les plus grosses performances sur ce mois de juin 2023.

Les 5 plus grosses hausses des cryptos en juin

Alors que le mois de mai marquait une pause dans le rallye haussier entamé en 2023, juin a permis au marché des cryptomonnaies de montrer un tout autre visage. Le prix du Bitcoin (BTC) est repassé au-dessus de 30 000 dollars et les altcoins ont suivi le mouvement. Voici les 5 cryptomonnaies qui ont le plus performé en juin 2023 :

Les 5 cryptomonnaies ayant le plus performé en juin 2023

👉 Découvrez comment investir dans la cryptomonnaie avec notre guide complet

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

5 - Kaspa (KAS)

En cinquième position du classement avec une performance de 76 % en 30 jours, nous retrouvons le KAS de Kaspa. En quelques mots, Kaspa se définit comme « le layer-1 le plus rapide, open source, décentralisé et entièrement évolutif au monde ». Une promesse qui se baserait sur le protocole GhostDag, qui serait vraisemblablement une adaptation du consensus Nakamoto de Bitcoin.

La hausse du KAS s'expliquerait par plusieurs éléments. D'abord, des résultats encourageants sur le testnet « qui prouverait qu'il est possible de mettre à l'échelle une solution de première couche de type Proof Of Work ». Ensuite, le token KAS s'est vu lister sur différentes plateformes d'échanges, notamment Gate.io, KuCoin ou encore CoinEx et devrait rejoindre Bitpanda.

👉 Plus d'informations sur Kaspa (KAS), un registre distribué aux performances décuplées

4 - Pendle (PENDLE)

Avec 111,2 % de hausse sur le mois de juin, Pendle (PENDLE) se trouve à la quatrième position du classement. Ce protocole de finance décentralisée propose deux produits principaux : l'achat de cryptomonnaies avec un discount allant jusqu'à 14 % et le yield farming avec des rendements allant jusqu'à 49 %.

La hausse peut être justifiée par la récente décision d'étendre le protocole sur le réseau Arbitrum, bénéficiant d'une traction non négligeable suite à l'airdrop de son token ARB. Depuis, Pendle multiplie les partenariats et les intégrations sur divers autres protocoles de l'écosystème.

3 - Bitcoin Cash (BCH)

En troisième position, grâce à une performance de 160,3 % : le Bitcoin Cash (BCH). À titre de comparaison, le Bitcoin a grimpé de 10 % sur la même période. Pour rappel, le Bitcoin Cash est issu d'un fork du réseau Bitcoin, réalisé en aout 2017.

Curieusement, tout comme pour le Pendle, il n’y a pas eu d’actualité particulièrement notable qui pourrait justifier l’envolée du BCH. Il se pourrait néanmoins qu'elle soit liée au listing de la cryptomonnaie sur EDX Markets, une nouvelle plateforme lancée par des géants de Wall Street et disposant d'uniquement 4 cryptos à l'heure actuelle.

👉 Pour aller plus loin : Pourquoi le Bitcoin Cash (BCH) grimpe autant en ce moment ?

2 - Open Exchange Token (OX)

À la deuxième marche du podium, nous retrouvons une cryptomonnaie dont nous n’avons jamais parlé auparavant, le OX de Open Exchange. Avec une performance de 260 %, celle-ci intègre directement le top 300 des cryptomonnaies les plus capitalisées.

La présence de cet actif dans ce classement est relativement surprenante. Le token OX a été émis le 1er juin 2023 par Open Exchange, une plateforme d'échange de cryptomonnaies relativement controversée. Lancé en début d'année par les équipes de Coin Flex et les co-fondateurs du défunt fonds Three Arrows Capital, Kyle Davies et Su Zhu, l'exchange s'est déjà fait épingler à plusieurs reprises par le gendarme financier dubaïote.

1 - FLEX Coin (FLEX)

Avec 300,6 % de hausse en 30 jours, la première position de ce classement revient au FLEX de la plateforme CoinFlex. En deux mots, CoinFlex fait actuellement l'objet d'une procédure légale de restructuration. En effet, la plateforme a suspendu les retraits pour la première fois en juin 2022 et continue d'éprouver des difficultés.

D'ailleurs, celle-ci s'est renommée en Open Exchange et a émis le fameux OX, dont nous parlions juste au-dessus, que les utilisateurs peuvent transformer en 1:100 contre du FLEX. C'est certainement la raison qui explique la hausse de cet actif, corrélé au fait que la plateforme aurait partiellement repayé ses dettes grâce à la récente hausse du BCH.

👉 Pour vous former et vous informer au monde des cryptos, rejoignez Cryptoast Research :

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.