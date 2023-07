Gel des retraits de Bitcoin Cash (BCH) : Binance.US répond aux inquiétudes de la communauté

Ces derniers jours, quelques inquiétudes ont été émises concernant Binance.US, et sa capacité à garantir ses réserves de Bitcoin Cash (BCH) au ratio d’un pour un. En effet, les retraits de BCH avaient temporairement été mis en pause, suite à une « pénurie » :

Face aux interrogations que cela a engendrées, le service client de Binance.US a apporté des précisions hier soir sur l’évènement, afin de rassurer la communauté :

We take the security and integrity of all customer assets seriously and want to address some recent FUD regarding $BCH. https://t.co/gM6e3xb9BX maintains 1:1 reserves, which means for every BCH you hold on our platform, we maintain a BCH in reserve.

The temporary pause we…

— Binance.US Customer Support (@BinanceUShelp) July 11, 2023