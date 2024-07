Bitcoin (BTC) : cette nouvelle stratégie d'investissement est privilégiée par les professionnels

Les ETF Bitcoin spot ont transformé les stratégies d'investissement des professionnels. Ils sont nombreux à utiliser des produits financiers pour générer des plus-values importantes, principalement pour faire face à la stagnation du marché crypto. Quelle est leur stratégie ? Et comment peut-on l'appliquer ? On fait le point dans cet article.

Une nouvelle stratégie d'investissement sur Bitcoin

Depuis la stagnation du marché crypto, les gains en cryptomonnaies se font rares. Pourtant, certains professionnels ont une stratégie pour continuer à enregistrer des bénéfices sur le marché du Bitcoin (BTC).

Cette dernière, nommée « Cash and Carry », consiste à détenir une position acheteuse (long) sur un actif (le « cash ») tout en détenant une position vendeuse (short) sur un contact perpétuel dudit actif (le « carry »).

📩 Obtenez gratuitement notre dossier de 64 pages sur l'état du marché crypto

Depuis peu, de nombreux analystes évoquent cette stratégie comme étant à l'origine de la stagnation du marché du BTC. Déjà observée sur d'autres actifs comme l'or et l'argent, elle a pour conséquence de neutraliser la volatilité du Bitcoin en nécessitant davantage de volume pour opérer un changement de tendance.

Le Cash and Carry génère aussi d'importants bénéfices. Avec un taux de financement moyen positif et parfois assez élevé, le rendement de ce type de stratégies est particulièrement attractif en ce moment. Son efficacité est optimale lorsque le marché latéralise et que la volatilité reste faible.

Bitcoin : taux de financement des contrats perpétuels futures en 2024 - Glassnode

Comment le Cash and Carry fonctionne ?

Cette stratégie vise à bénéficier des taux de financement en cours sur le marché des contrats perpétuels et des potentiels écarts de prix (arbitrages) entre plateformes. Elle s'applique en 4 étapes successives :

Tout d'abord, il est nécessaire d'identifier un écart de prix. L'objectif est d'identifier une erreur d’évaluation entre les marchés, où le prix spot est plus élevé que le prix dérivé.

Ensuite, une position acheteuse en spot et une position vendeuse perpétuelle doivent être prises en simultanée. Cela est rendu possible grâce aux ETF Bitcoin spot et aux contrats futures perpétuels.

La troisième étape consiste à maintenir ses positions jusqu’à ce que l’écart de prix soit corrigé et que les prix de l’actif convergent entre son marché spot et dérivés.

Enfin, l'opération la plus importante à effectuer est la ... [70 % de l'article restant]